Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:24
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:45
Вы бы как-то определились с украинской властью - она хороший реформатор или рыла?
back in USSR
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:46
А если вообще начнет ходить пешком, то пропитается 2 дня
back in USSR
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