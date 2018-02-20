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Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:24
budivelnik написав:
Монетизація не змінить в гіршу сторону життя тих пенсіонерів у великих містах і середніх містечках , які не їздили більше 30 поїздок в місяць ( як на мене це ще пару мільйонів осіб)
Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки
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safonovstanislav
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:45
slavek написав:
А по сути - ближайшие выборы покажут любовь самых дисциплинированный избирателей к продвинутым реформаторам и их реформам
111111111 написав:
Что покажут? Что у нас народ стадо баранов, которые проголосуют за тех же кто там сидит? Уже десятки лет карусель из одних и тех же рыл.
Вы бы как-то определились с украинской властью - она хороший реформатор или рыла?
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:46
safonovstanislav написав:
Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки
А если вообще начнет ходить пешком, то пропитается 2 дня
back in USSR
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slavek
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:09
slavek написав: safonovstanislav написав:
Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки
А если вообще начнет ходить пешком, то пропитается 2 дня
Да, именно так. Люди чужие деньги оценивают на порядки дешевле своих. Тут уже приводили примеры того, как бабушка едет на троллейбусе на рынок и обратно бесплатно (а не за 8 гривен), чтоб сэкономить 5-10 гривен на продуктах. И таких бабушек набирается целый троллейбус, который могли бы на маршрут просто не выпускать, экономя бюджетные деньги. Если эти 8 гривен бабушке выплатить наличными, ехать куда-то ей не придётся, она, просто доплатив эти деньги, купит продукты у себя на районе. А вообще, изначально делать проезд бесплатным для категории людей, у которой 100% времени свободно - абсурд. Понятное дело, что этим будут злоупотреблять, и ездить туда, куда за деньги точно не поехали бы, нагружая транспорт
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safonovstanislav
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:14
safonovstanislav написав:
Да, именно так. Люди чужие деньги оценивают на порядки дешевле своих. Тут уже приводили примеры того, как бабушка едет на троллейбусе на рынок и обратно бесплатно (а не за 8 гривен), чтоб сэкономить 5-10 гривен на продуктах. И таких бабушек набирается целый троллейбус, который могли бы на маршрут просто не выпускать, экономя бюджетные деньги. Если эти 8 гривен бабушке выплатить наличными, ехать куда-то ей не придётся, она, просто доплатив эти деньги, купит продукты у себя на районе. А вообще, изначально делать проезд бесплатным для категории людей, у которой 100% времени свободно - абсурд. Понятное дело, что этим будут злоупотреблять, и ездить туда, куда за деньги точно не поехали бы, нагружая транспорт
Хороши бабушки у которых хватает здоровья ждать, а потом тащиться на троллейбусе. Вы их, случайно, с вышедшими до 40 на пенсию ментами, военными и пр. охранителями порядка и страны?
back in USSR
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slavek
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:33
slavek написав: safonovstanislav написав:
Да, именно так. Люди чужие деньги оценивают на порядки дешевле своих. Тут уже приводили примеры того, как бабушка едет на троллейбусе на рынок и обратно бесплатно (а не за 8 гривен), чтоб сэкономить 5-10 гривен на продуктах. И таких бабушек набирается целый троллейбус, который могли бы на маршрут просто не выпускать, экономя бюджетные деньги. Если эти 8 гривен бабушке выплатить наличными, ехать куда-то ей не придётся, она, просто доплатив эти деньги, купит продукты у себя на районе. А вообще, изначально делать проезд бесплатным для категории людей, у которой 100% времени свободно - абсурд. Понятное дело, что этим будут злоупотреблять, и ездить туда, куда за деньги точно не поехали бы, нагружая транспорт
Хороши бабушки у которых хватает здоровья ждать, а потом тащиться на троллейбусе. Вы их, случайно, с вышедшими до 40 на пенсию ментами, военными и пр. охранителями порядка и страны?
А яка різниця хто економлячи собі 5 грн - забирає за виконану роботу в перевізника 8 грн ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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Додано: Чет 15 бер, 2018 20:02
slavek написав:
Хороши бабушки у которых хватает здоровья ждать, а потом тащиться на троллейбусе. Вы их, случайно, с вышедшими до 40 на пенсию ментами, военными и пр. охранителями порядка и страны?
Хоч раз прокатайтесь на тролейбусі, зі сверстниками познайомитесь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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