Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Додано: Чет 15 бер, 2018 19:09

slavek написав: safonovstanislav написав: Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки



А если вообще начнет ходить пешком, то пропитается 2 дня А если вообще начнет ходить пешком, то пропитается 2 дня

Да, именно так. Люди чужие деньги оценивают на порядки дешевле своих. Тут уже приводили примеры того, как бабушка едет на троллейбусе на рынок и обратно бесплатно (а не за 8 гривен), чтоб сэкономить 5-10 гривен на продуктах. И таких бабушек набирается целый троллейбус, который могли бы на маршрут просто не выпускать, экономя бюджетные деньги. Если эти 8 гривен бабушке выплатить наличными, ехать куда-то ей не придётся, она, просто доплатив эти деньги, купит продукты у себя на районе. А вообще, изначально делать проезд бесплатным для категории людей, у которой 100% времени свободно - абсурд. Понятное дело, что этим будут злоупотреблять, и ездить туда, куда за деньги точно не поехали бы, нагружая транспорт