RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:24

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  budivelnik написав:Монетизація не змінить в гіршу сторону життя тих пенсіонерів у великих містах і середніх містечках , які не їздили більше 30 поїздок в місяць ( як на мене це ще пару мільйонів осіб)

Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 10.05.14
Подякував: 98 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:45

  slavek написав:А по сути - ближайшие выборы покажут любовь самых дисциплинированный избирателей к продвинутым реформаторам и их реформам


  111111111 написав:Что покажут? Что у нас народ стадо баранов, которые проголосуют за тех же кто там сидит? Уже десятки лет карусель из одних и тех же рыл.


Вы бы как-то определились с украинской властью - она хороший реформатор или рыла?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4527
З нами з: 16.08.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:46

  safonovstanislav написав:Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки


А если вообще начнет ходить пешком, то пропитается 2 дня
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4527
З нами з: 16.08.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:09

  slavek написав:
  safonovstanislav написав:Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки


А если вообще начнет ходить пешком, то пропитается 2 дня

Да, именно так. Люди чужие деньги оценивают на порядки дешевле своих. Тут уже приводили примеры того, как бабушка едет на троллейбусе на рынок и обратно бесплатно (а не за 8 гривен), чтоб сэкономить 5-10 гривен на продуктах. И таких бабушек набирается целый троллейбус, который могли бы на маршрут просто не выпускать, экономя бюджетные деньги. Если эти 8 гривен бабушке выплатить наличными, ехать куда-то ей не придётся, она, просто доплатив эти деньги, купит продукты у себя на районе. А вообще, изначально делать проезд бесплатным для категории людей, у которой 100% времени свободно - абсурд. Понятное дело, что этим будут злоупотреблять, и ездить туда, куда за деньги точно не поехали бы, нагружая транспорт
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 10.05.14
Подякував: 98 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:14

  safonovstanislav написав:Да, именно так. Люди чужие деньги оценивают на порядки дешевле своих. Тут уже приводили примеры того, как бабушка едет на троллейбусе на рынок и обратно бесплатно (а не за 8 гривен), чтоб сэкономить 5-10 гривен на продуктах. И таких бабушек набирается целый троллейбус, который могли бы на маршрут просто не выпускать, экономя бюджетные деньги. Если эти 8 гривен бабушке выплатить наличными, ехать куда-то ей не придётся, она, просто доплатив эти деньги, купит продукты у себя на районе. А вообще, изначально делать проезд бесплатным для категории людей, у которой 100% времени свободно - абсурд. Понятное дело, что этим будут злоупотреблять, и ездить туда, куда за деньги точно не поехали бы, нагружая транспорт


Хороши бабушки у которых хватает здоровья ждать, а потом тащиться на троллейбусе. Вы их, случайно, с вышедшими до 40 на пенсию ментами, военными и пр. охранителями порядка и страны?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4527
З нами з: 16.08.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:33

  slavek написав:
  safonovstanislav написав:Да, именно так. Люди чужие деньги оценивают на порядки дешевле своих. Тут уже приводили примеры того, как бабушка едет на троллейбусе на рынок и обратно бесплатно (а не за 8 гривен), чтоб сэкономить 5-10 гривен на продуктах. И таких бабушек набирается целый троллейбус, который могли бы на маршрут просто не выпускать, экономя бюджетные деньги. Если эти 8 гривен бабушке выплатить наличными, ехать куда-то ей не придётся, она, просто доплатив эти деньги, купит продукты у себя на районе. А вообще, изначально делать проезд бесплатным для категории людей, у которой 100% времени свободно - абсурд. Понятное дело, что этим будут злоупотреблять, и ездить туда, куда за деньги точно не поехали бы, нагружая транспорт
Хороши бабушки у которых хватает здоровья ждать, а потом тащиться на троллейбусе. Вы их, случайно, с вышедшими до 40 на пенсию ментами, военными и пр. охранителями порядка и страны?
А яка різниця хто економлячи собі 5 грн - забирає за виконану роботу в перевізника 8 грн ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19149
З нами з: 15.01.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:02

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  slavek написав:Хороши бабушки у которых хватает здоровья ждать, а потом тащиться на троллейбусе. Вы их, случайно, с вышедшими до 40 на пенсию ментами, военными и пр. охранителями порядка и страны?

Хоч раз прокатайтесь на тролейбусі, зі сверстниками познайомитесь. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5455
З нами з: 01.08.15
Подякував: 717 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: myshapiton і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ сьогодні ввів в обіг нову пам’ятну монету (фото)
R2 » Пон 12 бер, 2018 14:49
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 14:49
sal
Кабмін зафіксував зарплату будівельників на 2018 рік
R2 » Сер 28 лют, 2018 07:07
7 279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2018 12:06
Faceless
Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження 1, 2
R2 » Вів 20 лют, 2018 11:04
11 527
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 10:54
Дваждыдвашник
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2000)
15.03.2018 19:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.