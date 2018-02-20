Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:24
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Даже не так. Если раньше человек делал 30 поездок, то он сможет сделать поездок вполовину меньше и целый день питаться на сэкономленные деньги. Это если действительно будут раздавать именно деньгами, а не компенсировать только совершенные поездки
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:45
Вы бы как-то определились с украинской властью - она хороший реформатор или рыла?
back in USSR
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:46
А если вообще начнет ходить пешком, то пропитается 2 дня
back in USSR
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:09
Да, именно так. Люди чужие деньги оценивают на порядки дешевле своих. Тут уже приводили примеры того, как бабушка едет на троллейбусе на рынок и обратно бесплатно (а не за 8 гривен), чтоб сэкономить 5-10 гривен на продуктах. И таких бабушек набирается целый троллейбус, который могли бы на маршрут просто не выпускать, экономя бюджетные деньги. Если эти 8 гривен бабушке выплатить наличными, ехать куда-то ей не придётся, она, просто доплатив эти деньги, купит продукты у себя на районе. А вообще, изначально делать проезд бесплатным для категории людей, у которой 100% времени свободно - абсурд. Понятное дело, что этим будут злоупотреблять, и ездить туда, куда за деньги точно не поехали бы, нагружая транспорт
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:14
Хороши бабушки у которых хватает здоровья ждать, а потом тащиться на троллейбусе. Вы их, случайно, с вышедшими до 40 на пенсию ментами, военными и пр. охранителями порядка и страны?
back in USSR
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:33
А яка різниця хто економлячи собі 5 грн - забирає за виконану роботу в перевізника 8 грн ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Чет 15 бер, 2018 20:02
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Хоч раз прокатайтесь на тролейбусі, зі сверстниками познайомитесь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:28
Колись у Львові регулярно спостерігав картину, коли трамвай заходить на кінцеву, частина людей виходить, а сидячі місця практично всі вже зайняті пансіонерами, які їдуть, роблячи посадку заздалегідь в протилежний бік, щоб краще розташуватись.
Вояки, особливо ті, що попали під скорочення з достроковим виходом на пенсію, полюбляли безкоштовний приміський транспорт з виїздами на рибалку і т.д.
Тільки оплата проїзду з монетизацією пільг, причому можливо навіть як і по комуналці тільки тим хто має менше 1,4 прожиткового мінімуму, виходячи з реальних можливостей, бо вже зараз громадський транспорт занепадає, водії, часто теж пенсіонери, бо молодші масово виїжджають на заробітки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:38
Вы его по себе равняете? Что Вы сделали лично для города Харькова?
На счет пропиарить себя, то к Кернесу это не относится. Не такой это человек. Он думает о большом и самом важном для города, поэтому харьковчане его ценят и любят. Все, что создается в городе, делается за деньги муниципалитета, т.е. харьковчан. Это понятно, но давайте вспоминать, что это было всегда. Только раньше за деньги харьковчан ничего папередники заметно полезного для города не делали. Когда журналисты спрашивают некоторых из них, то ответы хвалебные их звучат как-то мелочно - в самом шикарном случае, типа, он участвовал в организации остеклении какой-то остановки для общественного транспорта. Кернес же, умничка, по настоящему заботится о городе, который стал самым чистым и привлекательным среди украинских городов.
Сегодня прошелся по Киеву по Хрещатику. Таких ям на тротуарах я даже не мог себе представить. Они везде, плитка никуда не годится на Хрещатике. А ведь после майдана прошло уже 4 года, а воз и ныне там. А ведь киевляне платят налогов намного больше, чем харьковчане. Так почему в Харькове есть бесплатные автобусы, а в Киеве нет???
Сразу видно, что Вы не живете в Харькове, так как просто не можете поверить в такое его инфраструктурное развитие. Несколько месяцев назад заходя в свой подъезд с удивлением увидел, что лифт стал новым, современным, с ярким и экономичным светодиодным освещением. И никто при этом даже не заикнулся о том, что с жильцов надо содрать бабло. Коммунальное предприятие Харькова просто выполнило свою работу и точка. Я хочу жить в таком городе дальше, я поддержу Кернеса на всех следующих перевыборах!!!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:42
18 категорий граждан Украины, согласно Законам Украины и Постановлений Кабмина, имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте:
Пункт 14 как раз и касается 43-летних пенсионеров.
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