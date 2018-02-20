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Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:48
slavek написав:
Хороши бабушки у которых хватает здоровья ждать, а потом тащиться на троллейбусе. Вы их, случайно, с вышедшими до 40 на пенсию ментами, военными и пр. охранителями порядка и страны?
Нет не путаю. Еще и тачки килограмм под 200 возят. Рекомендую, электричка Киев-Казатин: 70% льготники-бабульки ездящие торговать(спекулировать)в Киев. Приєтом 2 года ж.д. не получант компенсацию за их проезд. Состояние электричек критическое... Да и заполненость льготниками тоже.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:19
buratinyo написав: otg написав: buratinyo написав:
А в Харькове до сих пор есть бесплатные автобусы. Есть и почти бесплатные автобусы (проезд около 15 км за одну гривну).
Кернес, как лучший мэр Харькова и я предполагаю, что и всей Украины, об этом давно позаботился. Очень прозорливый человек, очень умный и дальновидный.
Ну да. Ворует много, но умеет красиво пропиарить то что сделано за налоги самих же харьковчан
Вы его по себе равняете? Что Вы сделали лично для города Харькова?
На счет пропиарить себя, то к Кернесу это не относится. Не такой это человек. Он думает о большом и самом важном для города, поэтому харьковчане его ценят и любят. Все, что создается в городе, делается за деньги муниципалитета, т.е. харьковчан. Это понятно, но давайте вспоминать, что это было всегда. Только раньше за деньги харьковчан ничего папередники заметно полезного для города не делали. Когда журналисты спрашивают некоторых из них, то ответы хвалебные их звучат как-то мелочно - в самом шикарном случае, типа, он участвовал в организации остеклении какой-то остановки для общественного транспорта.
Кернес же, умничка, по настоящему заботится о городе, который стал самым чистым и привлекательным среди украинских городов.
Сегодня прошелся по Киеву по Хрещатику. Таких ям на тротуарах я даже не мог себе представить. Они везде, плитка никуда не годится на Хрещатике. А ведь после майдана прошло уже 4 года, а воз и ныне там. А ведь киевляне платят налогов намного больше, чем харьковчане. Так почему в Харькове есть бесплатные автобусы, а в Киеве нет???
Сразу видно, что Вы не живете в Харькове, так как просто не можете поверить в такое его инфраструктурное развитие. Несколько месяцев назад заходя в свой подъезд с удивлением увидел, что лифт стал новым, современным, с ярким и экономичным светодиодным освещением. И никто при этом даже не заикнулся о том, что с жильцов надо содрать бабло. Коммунальное предприятие Харькова просто выполнило свою работу и точка. Я хочу жить в таком городе дальше, я поддержу Кернеса на всех следующих перевыборах!!!
Я не живу в Харькове, но там живут мои знакомые и друзья. Они более здраво оценивают Вашего кумира. А Вы часом не у него на подтанцовке работаете что так его хвлите?
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:41
Pegasmaster написав: Scotch написав:
В наших условиях,это будет по-сути отмена льготного проезда,только не сразу.Что такое 30 поездок?Это поездка туда-обратно,то есть 15 поездок,и это без пересадок!Нужно учитывать около 60 поездок,туда-обратно,всего 30.И это реформа?Это экономия на быдле.
розенко уже прокомментировал
"Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация, которая вчера активно крутилась в СМИ."
Действительно, в тексте постановления, которое видимо ещё не видел пан Розенко, указано 30 поездок в месяц, правда не указано, что это - ограничение. Решать будут ОДА и КМДА, с учётом имеющихся финансовых возможностей. А самому Розенко поручено доработать это постановление с учётом поступивших пожеланий ( как раньше писали, трудящихся).
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