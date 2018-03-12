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Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:14

Ratatui В невеликих населених пунктах пенсіонери навіть вельми поважного віку користуються велосипедами. Навіть недавно пройшла хвиля морозів та снігу, а % пенсіонерів на велосипедах залишився сталим.
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Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:36

  storag написав:А почему именно 30 поездок? К примеру пенсионеру нужно каждый день ездить на укол в поликлинику - это 60 поездок, 30 это если билет в один конец. Участковая медсестра так же много ездит в общественном транспорте, у нее в день не 2 а гораздо больше поездок. И эти поездки ей никто не компенсирует.

Столкнулся с тем что мои пенсионеры слово поездка восприняли как проезд туда-обратно. Наверно много так.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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