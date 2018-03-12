RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:14

Ratatui В невеликих населених пунктах пенсіонери навіть вельми поважного віку користуються велосипедами. Навіть недавно пройшла хвиля морозів та снігу, а % пенсіонерів на велосипедах залишився сталим.
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1708
З нами з: 19.04.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:36

  storag написав:А почему именно 30 поездок? К примеру пенсионеру нужно каждый день ездить на укол в поликлинику - это 60 поездок, 30 это если билет в один конец. Участковая медсестра так же много ездит в общественном транспорте, у нее в день не 2 а гораздо больше поездок. И эти поездки ей никто не компенсирует.

Столкнулся с тем что мои пенсионеры слово поездка восприняли как проезд туда-обратно. Наверно много так.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 991
З нами з: 02.03.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:29

---Я,ЯК ЛЮДИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ ЧАЕС,РАЗ В КВАРТАЛ ВИМУШЕНИЙ ЇЗДИТИ В РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ,. У ВІННИЦЮ І КИЇВ. ТЕПЕР НЕ БУДУ МАТИ 50% ЗНИЖКИ НА ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД З 1 ЖОВТНЯ ПО 15 ТРАВНЯ ???...ХТО В КУРСІ -ПРОШУ ВІДПОВІСТИ !!!.
dankodan48
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 00:17

  Ratatui написав:Надо спортом с молоду заниматься! На это намекает гоцман и компания. Тогда уколы будут ненужны и медсестра тоже.

"уколы будут не нужны" фарма такое не одобрит
bmwbmw
 
Повідомлень: 12
З нами з: 31.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:07

  slavek написав:
  BBC написав:Нет не путаю. Еще и тачки килограмм под 200 возят. Рекомендую, электричка Киев-Казатин: 70% льготники-бабульки ездящие торговать(спекулировать)в Киев. Приєтом 2 года ж.д. не получант компенсацию за их проезд. Состояние электричек критическое... Да и заполненость льготниками тоже.


Торговать(спекулировать) - это для того чтобы элементарно выжить в стране где пенсионерам государство не предлагает ничего другого.

К сожалению, многие пенсионеры вынуждены продолжать работать и на пенсии. Регулярно заказываю товары из Китая на всем на известных площадках. Доставка товара на Украине происходит по разному но часто попадается "Мiст". Так получается, что всегда привозит бабушка очень преклонных лет, всегда вежлива и пунктуальна. А таких же пенсионеров много. Больше чем уверен, что после вступления в действие этого закона, не будет у них надобности в пенсионерах, стоимость доставки возрастет, а качество доставки не станет лучше.
Valter
 
Повідомлень: 125
З нами з: 12.03.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:50

  Valter написав:
  slavek написав:
  BBC написав:Нет не путаю. Еще и тачки килограмм под 200 возят. Рекомендую, электричка Киев-Казатин: 70% льготники-бабульки ездящие торговать(спекулировать)в Киев. Приєтом 2 года ж.д. не получант компенсацию за их проезд. Состояние электричек критическое... Да и заполненость льготниками тоже.


Торговать(спекулировать) - это для того чтобы элементарно выжить в стране где пенсионерам государство не предлагает ничего другого.

К сожалению, многие пенсионеры вынуждены продолжать работать и на пенсии. Регулярно заказываю товары из Китая на всем на известных площадках. Доставка товара на Украине происходит по разному но часто попадается "Мiст". Так получается, что всегда привозит бабушка очень преклонных лет, всегда вежлива и пунктуальна. А таких же пенсионеров много. Больше чем уверен, что после вступления в действие этого закона, не будет у них надобности в пенсионерах, стоимость доставки возрастет, а качество доставки не станет лучше.
Мист не может бабушке купить проездной? Он такое большое значение будет иметь в стоимости дотавки? :)
otg
 
Повідомлень: 1795
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:34

  Faceless написав:
  Scotch написав:Считаем.20 дней поездок,и это не максимум,с одной пересадкой,и надо ещё вернутся,итого четыре поездки в день,20 дней в месяц,и это не каждый день,всего 80 поездок в месяц,это как минимум 250 гр.

Вы приводите расчет для льготников, кои в большинстве пенсионеры, а поездки им считаете будто они каждый день ездят как на работу еще и с пересадками. С чего бы? Уверен, если посчитать реальные поездки в среднем, то их и меньше 30 в месяц будет. А устраивать им ежедневные покатушки от нечего делать за счет бюджета - точнее, за счет налогоплательщиков - уж извините.


Все эти расчеты ни о чем.
К примеру, пенсионеры и на дачу ездят, чтобы картошку сажать, за огородом ухаживать, урожай собирать.
Пока ездят бесплатно, но проезд с пересадкой в городском транспорте Киева и оплатой проезда от Киева на дачу стоит, допустим, 30гривен в один конец, туда и обратно - 60грн. И это, Карл, одна поездка туда/обратно. Если посчитать монетизацию 30поездок по Киеву пускай по 4грн, получим 120грн на руки, которых хватит на ДВЕ поездки туда/обратно на дачу. Т.е., на поездки по городу на рынок или в аптеку уже ничего не останется.
И это еще при условии, что будет индексация при очередном подорожании проезда. А если в будущем индексации не будет или будет, но не в полном объеме, этих копеек может не хватить и на 1 проезд на дачу.
10/9/9
 
Повідомлень: 54
З нами з: 10.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, ceba, dinozavrik, Google Adsense [Bot], PUnder і 46 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін визначив, на що підуть конфісковані у...
R2 » Суб 17 бер, 2018 17:38
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 бер, 2018 18:24
sena_2008atp
Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 12:47
4 196
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 17:00
antey1969
НБУ сьогодні ввів в обіг нову пам’ятну монету (фото)
R2 » Пон 12 бер, 2018 14:49
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 14:49
sal
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (666)
20.03.2018 19:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.