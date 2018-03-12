Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

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storag написав:А почему именно 30 поездок? К примеру пенсионеру нужно каждый день ездить на укол в поликлинику - это 60 поездок, 30 это если билет в один конец. Участковая медсестра так же много ездит в общественном транспорте, у нее в день не 2 а гораздо больше поездок. И эти поездки ей никто не компенсирует.
Столкнулся с тем что мои пенсионеры слово поездка восприняли как проезд туда-обратно. Наверно много так.
---Я,ЯК ЛЮДИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ ЧАЕС,РАЗ В КВАРТАЛ ВИМУШЕНИЙ ЇЗДИТИ В РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ,. У ВІННИЦЮ І КИЇВ. ТЕПЕР НЕ БУДУ МАТИ 50% ЗНИЖКИ НА ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД З 1 ЖОВТНЯ ПО 15 ТРАВНЯ ???...ХТО В КУРСІ -ПРОШУ ВІДПОВІСТИ !!!.
BBC написав:Нет не путаю. Еще и тачки килограмм под 200 возят. Рекомендую, электричка Киев-Казатин: 70% льготники-бабульки ездящие торговать(спекулировать)в Киев. Приєтом 2 года ж.д. не получант компенсацию за их проезд. Состояние электричек критическое... Да и заполненость льготниками тоже.
Торговать(спекулировать) - это для того чтобы элементарно выжить в стране где пенсионерам государство не предлагает ничего другого.
К сожалению, многие пенсионеры вынуждены продолжать работать и на пенсии. Регулярно заказываю товары из Китая на всем на известных площадках. Доставка товара на Украине происходит по разному но часто попадается "Мiст". Так получается, что всегда привозит бабушка очень преклонных лет, всегда вежлива и пунктуальна. А таких же пенсионеров много. Больше чем уверен, что после вступления в действие этого закона, не будет у них надобности в пенсионерах, стоимость доставки возрастет, а качество доставки не станет лучше.
BBC написав:Нет не путаю. Еще и тачки килограмм под 200 возят. Рекомендую, электричка Киев-Казатин: 70% льготники-бабульки ездящие торговать(спекулировать)в Киев. Приєтом 2 года ж.д. не получант компенсацию за их проезд. Состояние электричек критическое... Да и заполненость льготниками тоже.
Торговать(спекулировать) - это для того чтобы элементарно выжить в стране где пенсионерам государство не предлагает ничего другого.
К сожалению, многие пенсионеры вынуждены продолжать работать и на пенсии. Регулярно заказываю товары из Китая на всем на известных площадках. Доставка товара на Украине происходит по разному но часто попадается "Мiст". Так получается, что всегда привозит бабушка очень преклонных лет, всегда вежлива и пунктуальна. А таких же пенсионеров много. Больше чем уверен, что после вступления в действие этого закона, не будет у них надобности в пенсионерах, стоимость доставки возрастет, а качество доставки не станет лучше.
Мист не может бабушке купить проездной? Он такое большое значение будет иметь в стоимости дотавки?
Scotch написав:Считаем.20 дней поездок,и это не максимум,с одной пересадкой,и надо ещё вернутся,итого четыре поездки в день,20 дней в месяц,и это не каждый день,всего 80 поездок в месяц,это как минимум 250 гр.
Вы приводите расчет для льготников, кои в большинстве пенсионеры, а поездки им считаете будто они каждый день ездят как на работу еще и с пересадками. С чего бы? Уверен, если посчитать реальные поездки в среднем, то их и меньше 30 в месяц будет. А устраивать им ежедневные покатушки от нечего делать за счет бюджета - точнее, за счет налогоплательщиков - уж извините.
Все эти расчеты ни о чем. К примеру, пенсионеры и на дачу ездят, чтобы картошку сажать, за огородом ухаживать, урожай собирать. Пока ездят бесплатно, но проезд с пересадкой в городском транспорте Киева и оплатой проезда от Киева на дачу стоит, допустим, 30гривен в один конец, туда и обратно - 60грн. И это, Карл, одна поездка туда/обратно. Если посчитать монетизацию 30поездок по Киеву пускай по 4грн, получим 120грн на руки, которых хватит на ДВЕ поездки туда/обратно на дачу. Т.е., на поездки по городу на рынок или в аптеку уже ничего не останется. И это еще при условии, что будет индексация при очередном подорожании проезда. А если в будущем индексации не будет или будет, но не в полном объеме, этих копеек может не хватить и на 1 проезд на дачу.