И каким образом "осядет", фантазёр?
Сразу видно тех кто судит всех по себе.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 21:37
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:19
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Такого не может быть, конечно если в вашем городе действуют украинские Законы - 18 категорий граждан Украины имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте (по 7 Законам Украины, 5 Постановлениям Кабмина и 1 Соглашению):
Местные власти могут вводить льготы и для любых других категорий, но действовать они будут только внутри этой территории.
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:22
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
В Киеве видел в тррллейбусе: 28 категорий, 21 категория, относящаяся в общеукраинским, и еще 7 - местных
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:43
komp
Я не фантазер, а реалист. А о коррупционных схемах местных властей в Украине, не знают только маленькие детки. Если бы я относился к тем у кого оседает в кармане, тут бы не сидел и комментировал. У тех другие интересы.
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