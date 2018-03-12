И каким образом "осядет", фантазёр?
Сразу видно тех кто судит всех по себе.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 21:37
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:19
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Такого не может быть, конечно если в вашем городе действуют украинские Законы - 18 категорий граждан Украины имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте (по 7 Законам Украины, 5 Постановлениям Кабмина и 1 Соглашению):
Местные власти могут вводить льготы и для любых других категорий, но действовать они будут только внутри этой территории.
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:22
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
В Киеве видел в тррллейбусе: 28 категорий, 21 категория, относящаяся в общеукраинским, и еще 7 - местных
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:43
komp
Я не фантазер, а реалист. А о коррупционных схемах местных властей в Украине, не знают только маленькие детки. Если бы я относился к тем у кого оседает в кармане, тут бы не сидел и комментировал. У тех другие интересы.
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:14
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Все, кто тут отписывается в стиле "давно пора", "задолбали бабушки, ездящие за картошкой в другой конец города" и прочей чуши помните - время не пощадит ни вас, ни вашу пенсию, ни вашу монетизацию льгот. Поэтому уже сейчас подумайте куда будете ездить на велосипеде лет через 40 в этой стране.
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:14
В соответствии с Законом № 76 с 01.06.2015 г. "сохранено право на бесплатный проезд для инвалидов войны, участников боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов І и ІІ групп, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, учеников из малообеспеченных семей, лиц, сопровождающих инвалида І группы."
А вот, постановление № 354, где предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах. Ключевое слово предусмотрен.
А в законе № 280 отмечается, что "органы местного самоуправления могут устанавливать за счет собственных денежных средств и благотворительных поступлений дополнительные к предусмотренным законодательством гарантии по социальной защите населения, порядок предоставления которых определяется этими органами".
Закон на законе, а в до гонку постановления.
Поэтому такая разница в количестве категорий льготников по разным городам.
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:46
Я привел ссылку на официальный список льготников во всей Украине. То, что он приведен по ссылке на сайт Київпастранса, то только потому, что там он собран в единую таблицу, для удобства читающих. В "шапке" его:
Вот вам другая ссылка, но там все "размыто" - так, все льготники по Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” вместо одной позиции (п.14 от Київпастранс) "разбиты" на 7 отдельных позиций, т.е "добавлено" 6 категорий льготников, хотя фактически это одна категория:
Ваши слова:
Вы откройте это постановление и прочитайте, перед тем как писать:
Покажите, где там ваше
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