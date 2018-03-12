yanyura
Не будем спорить, почему Закон не дает права на льготный проезд пенсионерам, а только постановление. Дождемся результатов.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:43
yanyura
Не будем спорить, почему Закон не дает права на льготный проезд пенсионерам, а только постановление. Дождемся результатов.
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:07
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:03
Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
Ничего не мешает сельсовету собирать деньги с жителей села, и раздавать пенсионерам наличкой для дополнительных поездок. Слабо? Или бюджетные деньги, за которые сейчас ездят пенсионеры, вроде бы как для вас ничейные, а те, что соберут лично с вас и отдадут соседке-пенсионерке отдавать уже не захочется?
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:20
Причём здесь собирать не собирать? Льготы установлены законами - нормативно-правовыми актами высшей юридической силы. А постановления - это подзаконные акты, напрямую связанные с законами, они не могут им противоречить, но могут их дополнять.
В данном случае, постановление о монетизации фактически лишает льготников льготы частично или в полном объёме. Если обнаруживается противоречие постановления и закона, то первое считается юридически недействительным.
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:55
Встановлені - і що ?
Моніторин виконання законів показав що льготами мають можливість користуватись 10-30% населення... А 70-90% - не можуть користуватись
Що правильніше з точки зору закону?
Залишати все так як є ?
Чи підкорегувавши сам закон ( або правила його використання) дати можливість отримувати льготи(нехай і в меншому обсязі)-50-80%
Як на мене- це більш справедливо
А тупими викриками- є закон який вмію використовувати тільки я, а тому я не допущу щоб за рахунок зменшення моїх пільг - збільшили для інших...
Може робити тільки егоїст.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:15
Лично я пользуюсь автомобилем, и мне от монетизации не тепло не холодно. Но истина дороже. Законы имеют право отменять или изменять только законодательные органы. Кабмин - это орган исполнительной власти.
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