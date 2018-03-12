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Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:43

yanyura
Не будем спорить, почему Закон не дает права на льготный проезд пенсионерам, а только постановление. Дождемся результатов.
martin56
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:07

  Imp написав:Здравомыслящие люди и не рассчитывают сейчас ни на какую пенсию или льготы.

Здравомыслящие уже давно в други странах, где есть и пенсия и льготы. А те, которые в Украине, как я понимаю не платят в Пенсионный именно из-за того, что ни на что не рассчитывают?
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:03

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  warlamp написав:Решение о монетизации или немонетизации будут принимать органы местного самоуправления. Естественно, что бедные сельсоветы на это лишних денег не имеют, и монетизацию не примут, тем более, что в селе и транспорта то муниципального нет.

Ничего не мешает сельсовету собирать деньги с жителей села, и раздавать пенсионерам наличкой для дополнительных поездок. Слабо? Или бюджетные деньги, за которые сейчас ездят пенсионеры, вроде бы как для вас ничейные, а те, что соберут лично с вас и отдадут соседке-пенсионерке отдавать уже не захочется?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:20

  safonovstanislav написав:
  warlamp написав:Решение о монетизации или немонетизации будут принимать органы местного самоуправления. Естественно, что бедные сельсоветы на это лишних денег не имеют, и монетизацию не примут, тем более, что в селе и транспорта то муниципального нет.

Ничего не мешает сельсовету собирать деньги с жителей села, и раздавать пенсионерам наличкой для дополнительных поездок. Слабо? Или бюджетные деньги, за которые сейчас ездят пенсионеры, вроде бы как для вас ничейные, а те, что соберут лично с вас и отдадут соседке-пенсионерке отдавать уже не захочется?


Причём здесь собирать не собирать? Льготы установлены законами - нормативно-правовыми актами высшей юридической силы. А постановления - это подзаконные акты, напрямую связанные с законами, они не могут им противоречить, но могут их дополнять.
В данном случае, постановление о монетизации фактически лишает льготников льготы частично или в полном объёме. Если обнаруживается противоречие постановления и закона, то первое считается юридически недействительным.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:55

  warlamp написав:Льготы установлены законами
Встановлені - і що ?
Моніторин виконання законів показав що льготами мають можливість користуватись 10-30% населення... А 70-90% - не можуть користуватись
Що правильніше з точки зору закону?
Залишати все так як є ?
Чи підкорегувавши сам закон ( або правила його використання) дати можливість отримувати льготи(нехай і в меншому обсязі)-50-80%
Як на мене- це більш справедливо
А тупими викриками- є закон який вмію використовувати тільки я, а тому я не допущу щоб за рахунок зменшення моїх пільг - збільшили для інших...
Може робити тільки егоїст.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:15

  budivelnik написав:
  warlamp написав:Льготы установлены законами
Встановлені - і що ?
Моніторин виконання законів показав що льготами мають можливість користуватись 10-30% населення... А 70-90% - не можуть користуватись
Що правильніше з точки зору закону?
Залишати все так як є ?
Чи підкорегувавши сам закон ( або правила його використання) дати можливість отримувати льготи(нехай і в меншому обсязі)-50-80%
Як на мене- це більш справедливо
А тупими викриками- є закон який вмію використовувати тільки я, а тому я не допущу щоб за рахунок зменшення моїх пільг - збільшили для інших...
Може робити тільки егоїст.

Лично я пользуюсь автомобилем, и мне от монетизации не тепло не холодно. Но истина дороже. Законы имеют право отменять или изменять только законодательные органы. Кабмин - это орган исполнительной власти.
warlamp
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  #<1 ... 9101112
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