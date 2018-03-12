RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:43

yanyura
Не будем спорить, почему Закон не дает права на льготный проезд пенсионерам, а только постановление. Дождемся результатов.
martin56
 
Повідомлень: 40
З нами з: 26.01.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:07

  Imp написав:Здравомыслящие люди и не рассчитывают сейчас ни на какую пенсию или льготы.

Здравомыслящие уже давно в други странах, где есть и пенсия и льготы. А те, которые в Украине, как я понимаю не платят в Пенсионный именно из-за того, что ни на что не рассчитывают?
Poleg
 
Повідомлень: 138
З нами з: 23.03.12
Подякував: 9 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:03

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  warlamp написав:Решение о монетизации или немонетизации будут принимать органы местного самоуправления. Естественно, что бедные сельсоветы на это лишних денег не имеют, и монетизацию не примут, тем более, что в селе и транспорта то муниципального нет.

Ничего не мешает сельсовету собирать деньги с жителей села, и раздавать пенсионерам наличкой для дополнительных поездок. Слабо? Или бюджетные деньги, за которые сейчас ездят пенсионеры, вроде бы как для вас ничейные, а те, что соберут лично с вас и отдадут соседке-пенсионерке отдавать уже не захочется?
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1473
З нами з: 10.05.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:20

  safonovstanislav написав:
  warlamp написав:Решение о монетизации или немонетизации будут принимать органы местного самоуправления. Естественно, что бедные сельсоветы на это лишних денег не имеют, и монетизацию не примут, тем более, что в селе и транспорта то муниципального нет.

Ничего не мешает сельсовету собирать деньги с жителей села, и раздавать пенсионерам наличкой для дополнительных поездок. Слабо? Или бюджетные деньги, за которые сейчас ездят пенсионеры, вроде бы как для вас ничейные, а те, что соберут лично с вас и отдадут соседке-пенсионерке отдавать уже не захочется?


Причём здесь собирать не собирать? Льготы установлены законами - нормативно-правовыми актами высшей юридической силы. А постановления - это подзаконные акты, напрямую связанные с законами, они не могут им противоречить, но могут их дополнять.
В данном случае, постановление о монетизации фактически лишает льготников льготы частично или в полном объёме. Если обнаруживается противоречие постановления и закона, то первое считается юридически недействительным.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 522
З нами з: 13.03.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:55

  warlamp написав:Льготы установлены законами
Встановлені - і що ?
Моніторин виконання законів показав що льготами мають можливість користуватись 10-30% населення... А 70-90% - не можуть користуватись
Що правильніше з точки зору закону?
Залишати все так як є ?
Чи підкорегувавши сам закон ( або правила його використання) дати можливість отримувати льготи(нехай і в меншому обсязі)-50-80%
Як на мене- це більш справедливо
А тупими викриками- є закон який вмію використовувати тільки я, а тому я не допущу щоб за рахунок зменшення моїх пільг - збільшили для інших...
Може робити тільки егоїст.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19213
З нами з: 15.01.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:15

  budivelnik написав:
  warlamp написав:Льготы установлены законами
Встановлені - і що ?
Моніторин виконання законів показав що льготами мають можливість користуватись 10-30% населення... А 70-90% - не можуть користуватись
Що правильніше з точки зору закону?
Залишати все так як є ?
Чи підкорегувавши сам закон ( або правила його використання) дати можливість отримувати льготи(нехай і в меншому обсязі)-50-80%
Як на мене- це більш справедливо
А тупими викриками- є закон який вмію використовувати тільки я, а тому я не допущу щоб за рахунок зменшення моїх пільг - збільшили для інших...
Може робити тільки егоїст.

Лично я пользуюсь автомобилем, и мне от монетизации не тепло не холодно. Но истина дороже. Законы имеют право отменять или изменять только законодательные органы. Кабмин - это орган исполнительной власти.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 522
З нами з: 13.03.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:02

  warlamp написав:
  budivelnik написав:
  warlamp написав:Льготы установлены законами
Встановлені - і що ?
Моніторин виконання законів показав що льготами мають можливість користуватись 10-30% населення... А 70-90% - не можуть користуватись
Що правильніше з точки зору закону?
Залишати все так як є ?
Чи підкорегувавши сам закон ( або правила його використання) дати можливість отримувати льготи(нехай і в меншому обсязі)-50-80%
Як на мене- це більш справедливо
А тупими викриками- є закон який вмію використовувати тільки я, а тому я не допущу щоб за рахунок зменшення моїх пільг - збільшили для інших...
Може робити тільки егоїст.
Лично я пользуюсь автомобилем, и мне от монетизации не тепло не холодно. Но истина дороже. Законы имеют право отменять или изменять только законодательные органы. Кабмин - это орган исполнительной власти.
Я також користуюсь авто і мені не жарко і не холодно від пільг....
При цьому
Що робити Кабміну? Він не може витратити більше ніж зібрав.
На мій погляд логічно переделегувати питання збору/витрат на нижній рівень.
Якщо в селі Задрищенськ , сільрада (виконком) вирішить роздавати по 1-1000 грн/місяць на проїзд льготникам і при цьому пояснить своїм мешканцям хто і скільки і для чого повинен здати/отримати - то це логічно і правильно
А от вимагати від мешканців Запупінська скидуватись для мешканців Задрищенська - тут якось популізмом і демагогією попахує.

Тому всі соціальні витрати (допомога по безробіттю , допомога по хворобі, будівництво місцевих(не магістральних)доріг , і так далі) повинні бути делеговані місцевим бюджетам
А то доходить до абсурду
В селі жодної нормальної навіть грунтової дороги , а 100-200 мешканців раз в місяць їдуть в райцентр отримувати допомогу по безробіттю) в результаті
а - працювати ніхто не хоче
б - доріг (садів) нема.

І хто винуватий - знову законодавець ? Чи й виконавець трішки по-дибільному працює?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19213
З нами з: 15.01.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:38

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Щодо пільг для мешканців окремо взятого села, то необхідно розуміти, що якщо в селі середній вік 72 роки (абсолютно реальні цифри), то особливого процвітання там не буде. Діти жителів такого села виїхали і піднімали ті чи інші регіони без всякої компенсації для такого села. Тому зараз з децентралізацією частково виходить, що спочатку з'їли наше, а тепер хай кожен їсть своє.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 19.04.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:40

budivelnik
Если работник плохо работает - его выгоняют, если Кабмин не справляется - пусть уходит в отставку.
В селе работы нет, вернее она есть, но для немногих "особо приближённых". Сейчас, в век механизации, 50 человек способны сделать тот объём работы, который раньше выполняли 5000 колхозников.Лишние руки ищут работу в городе, а там предлагают лишь минималку. А что такое минималка 3200 ? Минус 640 налоги, минус 1500 - проезд; минус 1000 перекусить в обед. В остатке 60 грн. Сэкономить ( если льготник) можно было только на проезде, но и это теперь отбирают. Лучше уж получать пособие ( и работать при этом в Польше :mrgreen: )
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 522
З нами з: 13.03.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін визначив, на що підуть конфісковані у...
R2 » Суб 17 бер, 2018 17:38
2 106
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 бер, 2018 18:24
sena_2008atp
Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 12:47
4 209
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 17:00
antey1969
НБУ сьогодні ввів в обіг нову пам’ятну монету (фото)
R2 » Пон 12 бер, 2018 14:49
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 14:49
sal
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.