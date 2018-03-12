Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Додано: Сер 21 бер, 2018 21:38

Щодо пільг для мешканців окремо взятого села, то необхідно розуміти, що якщо в селі середній вік 72 роки (абсолютно реальні цифри), то особливого процвітання там не буде. Діти жителів такого села виїхали і піднімали ті чи інші регіони без всякої компенсації для такого села. Тому зараз з децентралізацією частково виходить, що спочатку з'їли наше, а тепер хай кожен їсть своє.

Не так добре з грошима, як погано без них.