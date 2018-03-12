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Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:43

  Imp написав:Во-первых: не все бегут от проблем за границу.
Во-вторых: кто говорил про "не платить в ПФ"? Я говорил, что не рассчитывают на пенсию, но это не значит нарушать закон (уклонение от уплаты налогов).

Хорошо, тогда у меня такой вопрос - почему законопослушный здравомыслящий гражданин Украины не может рассчитывать на льготы и пенсию? Почему сколько раз я езжу в Европе на ОТ еще ни разу не видел чтобы пенсионер покупал такой же билет как покупаю я? Только из-за того что страной управляют идиоты и ворье? Которое, кстати, умеет вбивать в головы, что "это непопулярное, но нужное решение". Типа лучше заплатим бабушкам пенсию на 150 гривен больше и назовем это "монетизацией льгот". Для кого лучше? Для бюджета из которого эти деньги вытащили? Или для маршрутчиков, которые в большинстве случаев эти деньги не увидят?
Poleg
 
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