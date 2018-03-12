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Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:20

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Хтось володіє точною інформацією: пенсіонери за віком підпадають під монетизацію?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:54

  finfen написав:Хтось володіє точною інформацією: пенсіонери за віком підпадають під монетизацію?

При всем желании, никто сейчас не сможет дать вам правильный ответ, смотрите на Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
yanyura
 
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