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Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:20
Хтось володіє точною інформацією: пенсіонери за віком підпадають під монетизацію?
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finfen
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:54
finfen написав:
Хтось володіє точною інформацією: пенсіонери за віком підпадають під монетизацію?
При всем желании, никто сейчас не сможет дать вам правильный ответ, смотрите на Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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yanyura
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