Итоги: Энергетика 14.03.18

Додано: Сер 14 бер, 2018 13:41

Позднее в среду минэнерго США сообщит статистику по запасам нефти в стране за неделю по 9 марта. Эксперты ожидают роста показателя на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 427,9 миллиона баррелей.



При этом инвесторы почти не реагируют на статистику по запасам от Американского института нефти (API). По данным института, запасы сырья выросли на 1,2 миллиона баррелей, запасы бензина, по оценке API, при этом снизились на 1,3 миллиона баррелей, дистиллятов - упали на 4,3 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), сократились на 156 тысяч баррелей, считают эксперты API.



Цены на нефть находятся под давлением на фоне обеспокоенности инвесторов относительно роста добычи в США. В понедельник управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны сообщило, что ожидает роста добычи сланцевой нефти в апреле текущего года на 131 тысячу баррелей в сутки - до 6,954 миллиона баррелей. EIA в начале марта также подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки.

Продолжающийся рост добычи в США по-прежнему представляет значительный риск для нефтяных цен.

По опросу аналитиков S&P Global Platts, в среднем они ожидают, что

Администрация энергетической информации США (EIA) сообщил о росте запасов нефти на 2,5 млн. баррелей. Также ожидается снижение запасов бензина на 1,3 млн. баррелей и запасов дистиллятов на 1,4 млн. баррелей.



На прошлой неделе данные EIA показали, что добыча нефти в США выросла на 86 тыс. баррелей в день до нового рекорда по данным EIA в 10,369 млн. баррелей в день.



Сильная экономика США означает, что перспектива спроса остаётся позитивной, что ограничивает снижение. С другой стороны, более высокие цены на нефть помогли оживить активность в разведке и добычи нефти.



Фактором снижения цены нефти также была информация, что ключевой нефтяной порт в Ливии возобновил погрузку на суда.



В понедельник цена WTI снизилась на 1,1% после выхода месячного доклада EIA, в котором говорилось, что добыча нефти на семи основных шельфовых территориях США, как ожидается, вырастет в апреле на 131 тыс. баррелей в день до 6,954 млн. баррелей в день.

Мировые цены на нефть в среду утром не демонстрируют единой динамики, инвесторы ожидают статистику от министерства энергетики США по запасам сырья в стране по итогам прошлой недели.Цены на нефть во вторник снизились, трейдеры ожидали данных по третьей неделе подряд увеличения запасов нефти в США (официальные данные по запасам выходят в среду). Цены снизились после рост в течение дня на фоне рисков для соглашения Ирана с западными державами, после того, как президент США Трамп сменил госсекретаря Тиллерсона.API: нефть растет после публикации данных о значительном снижении запасов нефтепродуктов в США.Как следует их опубликованных данных Американского института нефти (API), запасы черного золота в США за неделю до 9 марта незначительно выросли, а запасы нефтепродуктов ощутимо сократились.Итак, в отчетный период в США (в баррелях):запасы сырой нефти: +1.16 млн;запасы в Кушинге: -0.156 млн (двенадцатое подряд снижение);запасы бензина: -1.26 млн;запасы дистиллятов: -4.26 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу 8 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: +1.92 млн (медианный прогноз: все 8 экспертов ждут роста);запасы бензина: -0.25 млн (медианный прогноз: 4 эксперта прогнозируют рост, 4 эксперта — снижение);запасы дистиллятов: -1.23 млн (все 8 экспертов ждут снижения);запасы сырой нефти в Кушинге: -0.16 млн (собственный прогноз Bloomberg).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: