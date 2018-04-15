Итоги: Прогнозы 15.04.18

Додано: Чет 15 бер, 2018 13:47

USD: данные по розничным продажам сохраняют прогноз роста ВВП в I квартале ниже консенсуса, - CIBC.В CIBC Research комментируют реакцию на вышедшие в среду данные по розничным продажам в США в феврале:«Это похоже на малоактивное открытие в 2018 для ритейлеров в США. Основной показатель продаж был хуже ожиданий, снизился на 0,1% в феврале. В то время как был пересмотр с повышением на две десятых январского значения, более сокращённый показатель также не смог впечатлить. При том, что основной показатель перетянут на отрицательную территорию снижением продаж автомобилей и бензина, базовая цифра выросла только на 0,1% на фоне относительно широко распространённой слабости.Базовые цифры за этот год, которые являются более хорошими индикаторами тренда реального потребления, были слабыми, оставляя нас с хорошей оценкой нашего прогноза роста ВВП в первом квартале 1,9%, что ниже консенсуса».США: рост запасов не меняет картины, - Wells Fargo.При только одном месяце данных, слишком рано делать значительные выводы о роли запасов в ВВП в первом квартале, но рост запасов бизнеса на 0,6% в январе соответствует мнению аналитиков из Wells Fargo о небольшом увеличении роста ВВП со стороны небольшого увеличения запасов.«Запасы бизнеса в январе выросли еще на 0,6%. В прошлом году запасы росли каждый месяц, за исключением одного. Изменение запасов в январе, первоначальные данные были +0,4% но их пересмотрели с повышением до 0,6%.Поскольку вклад в ВВП обусловлен квартальным изменением инвестиций в запасы, устойчивый рост запасов перешел в небольшое изменение.»Индекс цен производителей в США: восходящий тренд продолжится при росте закупочных цен, - Wells Fargo.Согласно аналитикам из Wells Fargo, восходящий тренд базового индекса цен производителей, как ожидается, продолжится, так как входящие издержки в прошлом месяце выросли:«Индекс цен производителей в феврале вырос на 0,2% не фоне очередного сильного месяца для инфляции по ценам на услуги. Цены на товары снизились, несмотря на рост в категориях непищевых/энергетических продуктов. Без продуктов питания, энергии, и услуг торговли индекс цен производителей вырос опережая ожидания на 0,4%. К уровню год назад базовый индекс вырос на 2,7% по сравнению с 1,8% в прошлом феврале.Здравоохранение подорожало, и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост был максимальным с 2013 г. Рост показывает, что здравоохранение обеспечит рост внимательное наблюдаемого ФРС индекса цен по расходам на личное потребление.Рост входящих издержек для товаров и услуг в феврале ускорился. Более высокие цены на промежуточные продукты предполагают, что производители продолжат повышать цены в предстоящие месяцы, хотя темп указывает на то, что давление останется управляемым, в краткосрочном периоде.Как и накануне, основными «бычьими» драйверами на рынке безналичного доллара оставались «жадные» экспортеры, «непатриотично» придерживавшие доллар на межбанке и ограничиваясь «обязательным минимумом» продаж в расчете на пролонгацию текущего роста цены «американца», а также коммбанки, возобновившие переток все еще более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок, формируя дополнительный спрос на безналичную «зелень».Пока рентабельность перетока СКВ с межбанка на «наличку» будет высокой, «бычий» тренд на межбанке в секторе доллара будет поддерживаться спросом со стороны департаментов неторговых операций финансовых институтов.Стабилизация на рынок придет (высоковероятно на более высоких ценовых уровнях после установления равновесия покупок и продаж на наличном рынке. Кстати, первые признаки этой тенденции появились на рынке Запорожья. Собственно, это «равновесие» оказалось секретом Полишинеля, характерное для большинства регионов страны, где дилеры местных наличных рынков, подобно супермаркетам, получают оптовые партии «товара» по оптовым же ценам, пуская затем «товар» в розницу с определенной торговой «наценкой».Отказ клиентов приобретать наличную СКВ по завышенному курсу станет первым признаком вхождения обеих ветвей украинского валютного рынка в период относительной стабильности. Если на межбанке «перегибы роста» гасятся долларовыми интервенциями и «просьбами» НБУ, на наличном рынке за «боковик» голосует клиент своим участием в валютообменных процессах.Рисками для подобного варианта дальнейшего сценария валютного рынка будет начало сезона репатриации дивидендов нерезидентами или компенсации НДС Казначейством. Последнее, впрочем, грозит межбанку нескоро.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv