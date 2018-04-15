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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 15 бер, 2018 13:52 Итоги: Валюта 15.04.18

Опасения трейдеров, связанные с ростом торгового протекционизма в США, а также более слабые, чем ожидалось, статданные по американской экономике способствовали повышению спроса на валюты «тихой гавани», что поддержало иену.



Пара евро-доллар в четверг по состоянию на 08.25 Киева торгуется на уровне $1,2373 по сравнению с $1,2368 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены уменьшился до ¥105,89 против ¥106,32 накануне.



Курс евро к иене опустился до ¥131,03 по сравнению со ¥131,5 по итогам предыдущих торгов.



На рынке сохраняется тот же настрой, что и накануне. Доллар остается под давлением на фоне растущих опасений по поводу торгового протекционизма в США и из-за слабых данных о розничных продажах.



Внимание рынка направлено на предстоящую в выходные встречу глав центробанков и финансовых ведомств G-20, где станет видна реакция других стран на торговую политику США.



Розничные продажи в США в феврале снизились вопреки ожиданиям третий месяц подряд - сокращение составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, так же, как в январе и декабре прошлого года, свидетельствуют данные министерства торговли страны.



Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Dow Jones, предполагал повышение в феврале на 0,3%.

Розничные продажи без учета автомобилей повысились на 0,2%, вдвое слабее прогноза. Показатель, из которого исключены машины и бензин, поднялся на 0,3%, как и ожидалось.



Золото дорожает в четверг утром на фоне усилившихся после новостей из США опасений относительно глобальной торговой войны, которые поддерживают спрос на более надежные активы.



По состоянию на 8.20 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $2,3, или на 0,17%, до $1327,8 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,2%, до $16,57 за унцию.



Спрос на более надежные активы начал увеличиваться в среду вечером после того, как появились сообщения о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции.



Кроме того, снижение курса доллара по отношению к мировым валютам также благоприятно отражается на стоимости драгоценного металла. В четверг доллар дешевеет как к иене, так и к евро и к корзине валют.



Поддержку стоимости золота оказывают геополитические факторы, а также ослабление доллара. Фондовые рынки снизились, и мы видим, что возвращается отказ инвесторов от рискованных активов.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 15 марта повысился на 8,16 коп. и составил 57,0188 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,87 коп., на торгах среды понизился на 10,29 коп., оказавшись на уровне 26,0188 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 марта с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,98 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.02, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене - 25,95/26,00 UAH/USD.



С этого момента стартовало постепенное подорожание «американца», который по состоянию на 11.01 оказался на цифре 25,98/26,01 UAH/USD. Как известно, с 11.00 на рынке появляются системные игроки, что отразилось на динамике роста долларовых цен. К 11.20 СКВ поднялась до 26,02/26,05, а спустя 35 минут цена доллара пребывала уже на отметке 26,05/26,10 UAH/USD.



На обеденный перерыв рынок ушел около 13.07 Киева на фоне прежних цен (26,05/26,10 UAH/USD), а уже с 13.20 до 15.40 «американец» пребывал на уровне 26,10/26,13 UAH/USD, возобновив с этого часа на опустевшем межбанке поэтапный рост, оказавшись около 16.00 на отметке 26,12/26,16 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,13/26,17 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 14 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0188 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,630 с 28,0672 UAH/USD до 26,0188 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, экспортеры, почувствовав поддержку доллара со стороны НБУ и надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, стали «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.



Во-вторых, состоявшийся накануне аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, не досчитался 1,0 млрд. грн. спроса, поскупившись и не повысив доходность бумаг.

В результате объем продаж ОВГЗ сократился на 12% - до 1,08 млрд. грн. Это привело к падению продаж СКВ ради гривни, которой 14-го надо было рассчитаться с Минфином.

Понизил активность и НБУ на ниве размещения своих депосертификатов, где в последние дни объем привлечения понизился вдвое.



В-третьих, мы не исключаем, что регулятор, лоббируя доллар, стимулирует приток валюты из-за рубежа, конвертация которой в гривню сулит курсовые бонусы. В рамках участия нерезидентов в тех же аукционах Минфина.



В-четвертых, на рынке остался отложенный спрос со стороны импортеров, не успевших скупиться накануне.



Смена тренда на рынке безналичного доллара состоялась на фоне признаков некоторого сжатия гривневой ликвидности, на которое указал понизившийся объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 422,0 млн. грн. к отметке 49 833,2 млн. грн. Возможно, часть гривни отсюда ушла на счета Минфина в уплату за приобретенные накануне ОВГЗ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 марта немного, на $4,5 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, к среде безотносительно отложенного за выходные 08-09 марта предложения, растет приток обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, отложенный спрос со стороны импортеров способствовал покупкам СКВ даже по выросшей цене. Стимулировали приобретение доллара ожидания пролонгации его роста на ближайших торгах.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 13 марта, в среду, 14-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $256,3 млн. к отметке $253,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $209,6 млн. к $214,1 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.



Торги 14 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику. В течение среды наличная валюта росла в цене, ускорив динамику после полудня.



Полагаю, драйвером этого послеобеденного ускорения подорожания наличного «американца» была подобная динамика на валютном межбанке, где с 11.00 после появления на рынке системных игроков, безналичная СКВ заметно прибавила в росте.



Во-вторых, дилеров наличного рынка заставляло радикально поднимать действующие цены заметное отставание клиентского «приноса» от покупок доллара.



В-третьих, судя по всему, «наличка» «поверила» в дальнейшую пролонгацию «бычьего» тренда и попыталась «сыграть на опережение».



Нетрудно заметить, что более заметный рост действующих цен, взятый на вооружение дилерами Днепра, столицы и Харькова, привел к итоговому равновесию покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое, однако, отнюдь не гарантировало бонусы на участке ликвидности. Во всяком случае, дилеры только что перечисленных рынков, рапортовав об итоговом балансе спрос/предложение, были вынуждены констатировать потери в оборотах.



Последнее, думаю, стало закономерным следствием установившегося на наличном рынке «бычьего» тренда в паре доллар-гривня, что, как известно, «гасит» ликвидность. Потенциальные покупатели отказываются приобретать СКВ по выросшей цене, а их оппоненты воздерживаются от «приноса», надеясь на пролонгацию ценового роста.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 14,0-33,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), офера наличной «зелени» в течение 14 марта прибавили 30,0-35,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника, биды наличного «американца» выросли на 22,0-30,0 коп., офера стали выше на 25,0-38,0 коп. (лидерство в росте за «наличкой» Днепра).



Мы в последних обзорах неоднократно обращали внимание на рост вероятности возобновления перетока более дешевой безналичной валюты на дорогой наличный рынок. Полагаю, к среде была сформирована достаточная курсовая разница, делая сей проект рентабельным. К слову, появились и реальные примеры реализации этого проекта. В частности, департамент неторговых операций украинской «дочки» одного французского банка уже в среду инициировал живую торговлю мелкооптовыми (от $5,0 тыс.)партиями наличного доллара с «неформалами» приднепровского региона.



Думаю, эта «первая ласточка» - определенный гарант сохранения «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала ввиду увеличения тамошнего спроса на СКВ не только со стороны импортеров, но и коммбанков, решивших заработать на курсовой разнице наличного и безналичного долларов.



Итак, наличный рынок продемонстрировал изрядную курсовую динамику, значительно опередившую внутридневной рост безналичной пары доллар-гривня, с одной стороны стимулировав клиентский «принос», с другой, обеспечивая ценовые отличия межбанка и «налички», которые гарантировали приток долларовой ликвидности от банков для перепродажи СКВ «страждущим» клиентам.



Очевидно, этот симбиоз будет продолжаться, пока клиенты не прекратят покупки выросшей в цене наличной валюты. Думаю, первые признаки относительной скоротечности этого проекта «Переток» появились уже в среду, когда внутридневное заметное подорожание наличного доллара, сопровождаемое итоговым равновесием покупок и продаж в ряде крупных центров валютообменного бизнеса, отнюдь не привело к сохранению оборотов на «хорошем» уровне предыдущей сессии.



Впрочем, по порядку.



Торги 14 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,45/26,60 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,465 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое до полудня поддерживалось незначительными повышениями действующих цен.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро немного выросли в рамках мероприятий по балансировке рынка и в ответ на рост курса «зеленого» безнала на межбанке: 26,18/26,25 UAH/USD, евро - 32,35/32,65 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Рост цен позволил сохранить на рынке равновесие покупок и продаж.

Обороты «средние».



После полудня из-за более агрессивного клиентского спроса, ставшего, насколько нам представляется, следствием выросшей «бычьей» динамики на рынке безналичного доллара, наши дилеры были вынуждены более радикально поднимать действующие цены. Этого также требовали проблемы с клиентским «приносом».



Цены поднимали также в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс спрос/предложение.



Равновесие покупок и продаж к закрытию торгов удалось сохранить ценой заметного роста котировок, а вот обороты немного потеряли, заслужив «четверку с плюсом», констатировав незначительное снижение показателей предыдущей сессии.

Не исключено, в этом «виноват» ставший более «выразительным» «бычий» тренд рынка наличного доллара.



В течение среды биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 33,0 коп., позиция «предложение» прибавила 35,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 33,0 коп., офера стали выше на 38,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,45/26,60 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в неустойчивом равновесии покупок и продаж, которое до полудня нуждалось в довольно сдержанной поддержке в виде незначительного повышения действующих цен. После полудня выросшая «бычья» динамика на рынке безналичного «американца», ставшая причиной более агрессивных покупок оптового «наличного «американца» привела к более радикальному повышению цен, благодаря которому «неформалам» днепровского опта удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж. Однако это не обеспечило сегмент бонусами на участке ликвидности. Последняя немного понизилась, заслужив «твердую четверку» и констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 14 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 33,0 коп., позиция «предложение» прибавила 35,0 коп.



По сравнению с закрытием 13 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 33,0 коп., офера стали выше на 38,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 марта уровнями 32,70/32,95 UAH/EUR, констатировав в течение среды сорокакопеечный рост бидов на фоне прибавки оферов в 35,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 50,0 коп., офера стали выше на 45,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 14 марта, особенно после полудня, приходилось радикально, хотя и очень внимательно заниматься повышением бидов и оферов наличной пары доллар-гривня, отвечая на агрессивное доминирование в это время клиентского спроса и стараясь при этом сохранить равновесие покупок и продаж.



Натурально, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии коррекции на протяжении украинской сессии паре евро-доллар на мировом валютном рынке.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2402 к отметке $1,2360 констатировав внутридневное его снижение на заметные 42 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка в первую очередь учли внутридневное заметное подорожание наличной пары доллар-гривня, не забывая при этом об известном дефиците наличного евро «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 14 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2392, пара евро-доллар инициировала ралли, вознесшее ее около 05.00 Киева ко внутридневному максимуму ($1,2410), ближайшие окрестности которого пара не покидала до 08.00 Киева, инициировав с этого часа динамичное снижение. Коррекция проходила в рамках «технологии» «курсовой пилы», изобилуя провалами, отскоками и периодами относительной стабильности.



Коррекция исчерпалась около 17.00 Киева, когда пара евро-доллар едва не коснулась уровня $1,2350, задержавшись в районе этой цифры до 17.60, инициировав с этого момента «реабилитационное» ралли.



Ралли исчерпалось около 19.00 консолидацией пары в диапазоне $1,2370-1,2376, который она не покидала до 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США снижается к большинству мировых валют на новости об отставке главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона и статданных, при этом евро также преимущественно дешевеет на заявлениях председателя Евроцентробанка Марио Драги.



Пара евро-доллар в 14.40 Киева в среду торгуется на уровне $1,2385 по сравнению с $1,2390 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара к иене составляет ¥106,38 против ¥106,58 накануне.



Курс евро к иене составляет ¥131,76 по сравнению с ¥132,05 по итогам предыдущей сессии.



Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Р.Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его пост достался директору ЦРУ Майку Помпео, которого сменит Джина Хаспел, первая в истории женщина во главе ЦРУ США.



Кроме того, рынок продолжает оценивать статданные об инфляции в США, позволяющие предположить, что повышение ставок Федрезерв будет постепенным.



Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,2% в годовом выражении и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В январе цены выросли на 2,1% и 0,5% соответственно.



В среду также стало известно, что розничные продажи в США в феврале снизились вопреки ожиданиям второй месяц подряд - как и в январе, сокращение составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Dow Jones, предполагал повышение на 0,3%.



Между тем М.Драги в речи, открывающей 19-ю конференцию «ЕЦБ и его наблюдатели», пообещал сохранять последовательность в денежно-кредитной политике и не спешить с ее ужесточением. Он заявил, что ЕЦБ все еще требуются дополнительные доказательства устойчивого восстановления инфляции в еврозоне. Глава ЕЦБ вскользь упомянул курс евро и его потенциальное влияние на экономику, отметив, что со временем укрепление евро может оказать сдерживающее влияние на инфляцию.



Выступая в среду на открытии ежегодной конференции ЕЦБ во Франкфурте, глава Евроцентробанка Марио Драги сообщил, что монетарные власти не торопятся сворачивать стимулирование в условиях по-прежнему низкой инфляции, а также предупредил, что дальнейшие перспективы региона могут омрачить такие факторы, как торговая политика США и укрепление евро.



«Коррекция нашей политики будет оставаться предсказуемой, а все изменения будут вноситься размеренными темпами, наиболее оптимальными для динамики инфляции. Во внимание будет приниматься сохраняющаяся неопределенность в отношении масштабов разрыва между фактическим и потенциальным объемом производства, а также реакции зарплат на это провисание», — заявил Драги.



В ответ на эти комментарии евро просел на 0,23% в район $1,2355.



Эти заявления Драги прозвучали спустя неделю после того, как ЕЦБ неожиданно убрал из текста заявлений о своих намерениях фразу о возможном увеличении объема покупок облигаций в случае ухудшения экономических условий, что рынки расценили как вотум доверия ЦБ к экономике еврозоны. В сегодняшнем выступлении Драги назвал ситуацию на валютном рынке и протекционистскую политику факторами риска, способными подорвать перспективы роста экономики и инфляции в регионе. В последние месяцы ЕЦБ выражает все более сильную обеспокоенность волатильностью валютных курсов.



Не далее как во вторник представитель Банка Филип Лейн заявил, что необходимо сохранять бдительность в отношении рисков внезапного резкого укрепления евро. За последний год единая валюта укрепилась почти на 17%. Драги сообщил, что подобный рост «нельзя объяснить исключительно ростом экономики», добавив, что монетарным властям необходимо пристально отслеживать эту ситуацию. Хотя волатильность, отмечавшаяся в прошлом месяце на финансовых рынках, ограничивалась в основном сегментом акций, следует внимательно наблюдать за потенциальными последствиями «любой дальнейшей резкой переоценки» стоимости активов, пояснил Драги.



Глава ЕЦБ также подтвердил намерения регулятора придерживаться принципов последовательности и благоразумия в вопросе стимулирования. «Мы очень отчетливо представляем себе условия, необходимые для завершения программы покупки активов. Нам необходимо убедиться, что инфляция устойчиво движется в направлении нашего целевого уровня», — заявил Драги.



Тем временем в главной паре рынка forex продолжается борьба в середине двухмесячного диапазона $1,220-1,252.



Во вторник вечером пара смогла добраться до отметки $1,24, однако в среду она снижалась до $1,2350, хотя траектория движения была очень неровной, с выбросами в виде «шипов» и вверх, и вниз.



В 14.30 Киева вышли данные по розничным продажам США за февраль, они оказались слабее прогноза в месячном выражении, спад на 0,1% м/м против прогноза роста на 0,3% м/м, однако данные за январь были пересмотрены вверх с -0,3% м/м до -0,1% м/м.



Получилось два месяца сокращения розничных продаж подряд, но общая картина не столь негативна. В годовом выражении показатель даже вырос с 3.9% до 4.0% г/г. Так что в американской экономике по-прежнему все неплохо (хотя годовой рост не так давно был и больше, в ноябре 2017 года составлял 5.9% г/г).



После 14.30 пара евро-доллар несколько сдала свои позиции, упала в течение последующих трех часов с $1,2385 до $1,2350, но мы бы не стали связывать это с тем, какими вышли данные.



Как это часто бывает, новость стала просто поводом для снижения. Во всяком случае, падение не получило дальнейшего развития, к текущему моменту (20.43 Киеdа) цена отскочила к $1,2375.



Мы по-прежнему склонны считать, что до заседания FOMC ФРС 21 марта пара евро-доллар сумеет выйти выше $1,2450, и произведет тем самым срабатывание накопившихся стопов-приказов продавцов.



По-прежнему полагаем, что после заседания FOMC ФРС рынок может, наконец, обратить внимание на устойчивое ужесточение монетарной политики ФРС, и тогда есть шансы на старт среднесрочного тренда на рост доллара, которого мы давно ждем.



Вновь обращаем внимание на то, что согласно модели, предполагающей корреляцию между разницей в ставках ЕЦБ и ФРС, и динамикой пары евро-доллар, курс пары сейчас должен быть близким к паритету.



Хотя уже понятно, что произошли некие структурные сдвиги, и эта корреляция больше не работает так как раньше, все-таки хотя бы частично монетарные факторы должны быть отыграны, и все больший сдвиг ожиданий в сторону уже четырех повышений ставки ФРС в этом году должен привести хотя бы к падению пары евро-доллар ниже отметки $1,20 со временем.



Натурально, есть и вариант того, что волна аппетитов к риску снова захлестнет глобальные рынки, и пара евро-доллар выйдет даже на $1,30, но пока президент США Трамп своими протекционистскими действиями довольно серьезно подрывает планетарный оптимизм.



На текущем моменте, до заседания FOMC ФРС, рынком пары евро-доллар «руководят» исключительно спекулятивные факторы.



Мы уже видели, как пара евро-доллар 01 марта показала ложное пробитие отметки $1,22 вниз, а потом вернулась в двухмесячный диапазон $1,220-1,252.



Ряды спекулянтов-«быков», таким образом, заметно поредели.



Логично предположить, что теперь пришел черед «медведей», и нас ждет срабатывание стоп-приказов выше уровня $1,2450. А возможно, если рост наберет силу, мы увидим даже попытку выхода из диапазона $1,220-1,252 вверх.



Есть еще альтернативный вариант – просто простоять на месте до заседания FOMC ФРС, но, думается, последние «телодвижения» цены пары говорят о том, что попытка роста в район $1,2450 все-таки состоится. А затем будем ждать устойчивого снижения.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно радикальной курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,70/32,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 40,0 коп., на фоне роста оферов этой СКВ на 35,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», приподнявшись в течение 14 марта на 100 пунктов по спросу и «потяжелев» на 50 пунктов по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,465 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля выросли на 100 пунктов, офера прибавили 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», немного понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по повысившемуся с закрытия вторника на 50,0 коп. спросу и прибавившему 45,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 марта по спросу выросли на 100 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.



Сдержанность экспортеров, «придерживавших» валюту на торгах межбанка Украины в комплекте с ограниченными потребностями игроков в гривневых ресурсах, предопределили состоявшийся разворот рынка безналичного доллара в сторону роста.



Хотелось бы уточнить, что вышеупомянутое снижение потребности в гривне стало следствием двух обстоятельств.

Во-первых, на вторничном аукционе по размещению гривневых ОВГЗ Минфин поскупился и не стал поднимать доходность, что привело к заметному (порядка миллиарда) снижению объема привлеченных средств. Натурально, расходы покупателей оказались не столь заметными, исключив массовые продажи СКВ на следующий день ради гривни для расчета за казенные бумаги.



Во-вторых, умерил свой пыл и регулятор, по сути, вдвое понизив объемы размещения своих депосертификатов.



Все это предопределило рост средневзвешенного курса безналичного доллара на нынешней сессии валютного межбанка чуть выше концептуальнозначимой отметки 26,00 UAH/USD.



Темпы роста средневзвешенного курса «зеленого» безнала заметно отстают от скорости подорожания наличного «американца». Полагаю, причиной тому является присутствие на валютном межбанке заметного объема обязательной к продаже здесь часть экспортной выручки. В то время как обеспечить стабильный «принос» СКВ на наличном рынке на моменте возможно лишь более радикальными повышением действующих цен с акцентированием роста в более значимых бидах.



Тренд на ближайших торгах межбанка сохранится, причем его сдержанность будет обеспечиваться присутствием вышеупомянутой «обязательно» части продаж СКВ. Заметим, что в среду и в четверг на межбанке наблюдается пик поступления экспортной выручки из-за рубежа.



Кроме того, поскольку импортеры, «постившиеся» в течение 07-12 марта, вчера «разговелись», выкупив выросшие отложенные с 08-09 марта офера выручки вместе с регулятором. Поэтому, думается, спрос на безналичный доллар 15-го будет ограниченным.



Тем не менее, «зеленые быки» не покинут валютный межбанк до завершения текущей недели, поддерживая своих «родственников» на наличном рынке, где из-за более высокого темпа роста цен вероятность возобновления спекуляций более дешевой СКВ с межбанка становится вполне реальной. С известными последствиями для того же «зеленого» безнала в условиях дополнительного спроса.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки стабильности на рынке гривневого ресурса и падения динамики объема средств с на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал едва заметно «легче», понизившись с уровня 49 833,2 млн. грн. к отметке 49 822,8 млн. грн.



К 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара приподнялись в цене, оказавшись на отметке 26,15/26,19 UAH/USD.



По состоянию на 10.16 безналичный «американец» на межбанке немного растянул маржу, приподняв менее значимые офера: 26,15/26,20 UAH/USD. «Народ хочет движения и он его получит», - «пригрозил» наш гуру из банка-«госбегемота».



К 10.30 особенных изменений в ценах доллара на межбанке не произошло (26,17/26,20 UAH/USD), но по состоянию на 10.55 «американец» подскочил к 26,22/26,26 UAH/USD, индицируя ожидаемую «придержку» валюты экспортерами на фоне активной скупки более дешевого здешнего доллара манками для спекуляций на наличном рынке.



Около 11.14 котировки доллара на межбанке , сохранив «бычий» тренд, повысились до 26,25/26,28 UAH/USD, несколько замедлив рост. На рынке появились системные игроки, а вместе с ними и регулятор, продавая доллар 20-тке уполномоченных банков по 26,27 UAH/USD.



К 11.50 доллар остановил свое восхождение, замерев на отметке 26,25/26,28 UAH/USD. «Похоже, наелись от маминых щедрот», - констатировал наш гуру.



Дополуденное динамичное «зеленое» ралли на валютном межбанке, которое интервенциями по запросу наилучшего курса пытался сдержать НБУ, сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Налицо дисгармония с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.34 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 26,25/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным балансом спроса и предложения.



Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 26,25/26,28 UAH/USD цен валютный межбанк около 13.07 Киева ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 25,0 коп., по предложению прибавил 30,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 14 марта по спросу и по предложению вырос на 30,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 марта по спросу и по предложению прибавил по 100 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилась до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

15 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).



На открытии торгов 15 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось преобладание спроса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).



На старте торгов 15 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки констатировали доминирование спроса.



К 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,65/26,75 UAH/USD, евро - 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR, сопровождаясь сумбурным доминированием спроса.



По состоянию на 13.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабилизации немного поднявшихся к указанному часу цен до 26,50/26,70 UAH/USD, евро - 32,70/33,10 UAH/EUR, рубль 0,460/0,465 UAH/RUB.



На моменте установилось равновесие покупок и продаж: запорожские дилеры получают валюту в мелкооптовых количествах от департаментов неторговых операций местных банков, реализуя ее своим клиентам.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли на фоне сохранения доминирования спроса: 26,65/26,80 UAH/USD, евро – 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.

Обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 15 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,31/26,69 UAH/USD, евро – 32,49/33,18 UAH/EUR, рубль 0,456/0,468 UAH/RUB, Киев опт 26,40/26,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,40/26,60 UAH/USD, евро (опт) 32,60/32,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,60/32,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,30/26,80 UAH/USD, евро – 32,40/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,465 RUB/USD, Одесса – опт 26,50/26,65 UAH/USD, розница – 26,40/26,70 UAH/USD; Запорожье – 26,40/26,60 UAH/USD; евро – 32,60/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,458/0,465 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Доллар дешевеет относительно евро в четверг утром после укрепления по итогам предыдущей сессии.Опасения трейдеров, связанные с ростом торгового протекционизма в США, а также более слабые, чем ожидалось, статданные по американской экономике способствовали повышению спроса на валюты «тихой гавани», что поддержало иену.Золото дорожает в четверг утром на фоне усилившихся после новостей из США опасений относительно глобальной торговой войны, которые поддерживают спрос на более надежные активы.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,630 с 28,0672 UAH/USD до 26,0188 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 14 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 14 марта, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, экспортеры, почувствовав поддержку доллара со стороны НБУ и надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, стали «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.Во-вторых, состоявшийся накануне аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, не досчитался 1,0 млрд. грн. спроса, поскупившись и не повысив доходность бумаг.В результате объем продаж ОВГЗ сократился на 12% - до 1,08 млрд. грн. Это привело к падению продаж СКВ ради гривни, которой 14-го надо было рассчитаться с Минфином.Понизил активность и НБУ на ниве размещения своих депосертификатов, где в последние дни объем привлечения понизился вдвое.В-третьих, мы не исключаем, что регулятор, лоббируя доллар, стимулирует приток валюты из-за рубежа, конвертация которой в гривню сулит курсовые бонусы. В рамках участия нерезидентов в тех же аукционах Минфина.В-четвертых, на рынке остался отложенный спрос со стороны импортеров, не успевших скупиться накануне.Смена тренда на рынке безналичного доллара состоялась на фоне признаков некоторого сжатия гривневой ликвидности, на которое указал понизившийся объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 422,0 млн. грн. к отметке 49 833,2 млн. грн. Возможно, часть гривни отсюда ушла на счета Минфина в уплату за приобретенные накануне ОВГЗ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 марта немного, на $4,5 млн., выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, как известно, к среде безотносительно отложенного за выходные 08-09 марта предложения, растет приток обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки из-за рубежа.Во-вторых, отложенный спрос со стороны импортеров способствовал покупкам СКВ даже по выросшей цене. Стимулировали приобретение доллара ожидания пролонгации его роста на ближайших торгах.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 13 марта, в среду, 14-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $256,3 млн. к отметке $253,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $209,6 млн. к $214,1 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.Торги 14 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику. В течение среды наличная валюта росла в цене, ускорив динамику после полудня.Полагаю, драйвером этого послеобеденного ускорения подорожания наличного «американца» была подобная динамика на валютном межбанке, где с 11.00 после появления на рынке системных игроков, безналичная СКВ заметно прибавила в росте.Во-вторых, дилеров наличного рынка заставляло радикально поднимать действующие цены заметное отставание клиентского «приноса» от покупок доллара.В-третьих, судя по всему, «наличка» «поверила» в дальнейшую пролонгацию «бычьего» тренда и попыталась «сыграть на опережение».Нетрудно заметить, что более заметный рост действующих цен, взятый на вооружение дилерами Днепра, столицы и Харькова, привел к итоговому равновесию покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое, однако, отнюдь не гарантировало бонусы на участке ликвидности. Во всяком случае, дилеры только что перечисленных рынков, рапортовав об итоговом балансе спрос/предложение, были вынуждены констатировать потери в оборотах.Последнее, думаю, стало закономерным следствием установившегося на наличном рынке «бычьего» тренда в паре доллар-гривня, что, как известно, «гасит» ликвидность. Потенциальные покупатели отказываются приобретать СКВ по выросшей цене, а их оппоненты воздерживаются от «приноса», надеясь на пролонгацию ценового роста.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 14,0-33,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), офера наличной «зелени» в течение 14 марта прибавили 30,0-35,0 коп.По сравнению с закрытием вторника, биды наличного «американца» выросли на 22,0-30,0 коп., офера стали выше на 25,0-38,0 коп. (лидерство в росте за «наличкой» Днепра).Мы в последних обзорах неоднократно обращали внимание на рост вероятности возобновления перетока более дешевой безналичной валюты на дорогой наличный рынок. Полагаю, к среде была сформирована достаточная курсовая разница, делая сей проект рентабельным. К слову, появились и реальные примеры реализации этого проекта. В частности, департамент неторговых операций украинской «дочки» одного французского банка уже в среду инициировал живую торговлю мелкооптовыми (от $5,0 тыс.)партиями наличного доллара с «неформалами» приднепровского региона.Думаю, эта «первая ласточка» - определенный гарант сохранения «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала ввиду увеличения тамошнего спроса на СКВ не только со стороны импортеров, но и коммбанков, решивших заработать на курсовой разнице наличного и безналичного долларов.Итак, наличный рынок продемонстрировал изрядную курсовую динамику, значительно опередившую внутридневной рост безналичной пары доллар-гривня, с одной стороны стимулировав клиентский «принос», с другой, обеспечивая ценовые отличия межбанка и «налички», которые гарантировали приток долларовой ликвидности от банков для перепродажи СКВ «страждущим» клиентам.Очевидно, этот симбиоз будет продолжаться, пока клиенты не прекратят покупки выросшей в цене наличной валюты. Думаю, первые признаки относительной скоротечности этого проекта «Переток» появились уже в среду, когда внутридневное заметное подорожание наличного доллара, сопровождаемое итоговым равновесием покупок и продаж в ряде крупных центров валютообменного бизнеса, отнюдь не привело к сохранению оборотов на «хорошем» уровне предыдущей сессии.Впрочем, по порядку.Торги 14 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,45/26,60 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,465 UAH/RUB.Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое до полудня поддерживалось незначительными повышениями действующих цен.Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро немного выросли в рамках мероприятий по балансировке рынка и в ответ на рост курса «зеленого» безнала на межбанке: 26,18/26,25 UAH/USD, евро - 32,35/32,65 UAH/EUR, рубль 0,440/0,460 UAH/RUB. Рост цен позволил сохранить на рынке равновесие покупок и продаж.Обороты «средние».После полудня из-за более агрессивного клиентского спроса, ставшего, насколько нам представляется, следствием выросшей «бычьей» динамики на рынке безналичного доллара, наши дилеры были вынуждены более радикально поднимать действующие цены. Этого также требовали проблемы с клиентским «приносом».Цены поднимали также в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс спрос/предложение.Равновесие покупок и продаж к закрытию торгов удалось сохранить ценой заметного роста котировок, а вот обороты немного потеряли, заслужив «четверку с плюсом», констатировав незначительное снижение показателей предыдущей сессии.Не исключено, в этом «виноват» ставший более «выразительным» «бычий» тренд рынка наличного доллара.В течение среды биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 33,0 коп., позиция «предложение» прибавила 35,0 коп.По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 33,0 коп., офера стали выше на 38,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,45/26,60 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в неустойчивом равновесии покупок и продаж, которое до полудня нуждалось в довольно сдержанной поддержке в виде незначительного повышения действующих цен. После полудня выросшая «бычья» динамика на рынке безналичного «американца», ставшая причиной более агрессивных покупок оптового «наличного «американца» привела к более радикальному повышению цен, благодаря которому «неформалам» днепровского опта удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж. Однако это не обеспечило сегмент бонусами на участке ликвидности. Последняя немного понизилась, заслужив «твердую четверку» и констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.На протяжении 14 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 33,0 коп., позиция «предложение» прибавила 35,0 коп.По сравнению с закрытием 13 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 33,0 коп., офера стали выше на 38,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 марта уровнями 32,70/32,95 UAH/EUR, констатировав в течение среды сорокакопеечный рост бидов на фоне прибавки оферов в 35,0 коп.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 50,0 коп., офера стали выше на 45,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 14 марта, особенно после полудня, приходилось радикально, хотя и очень внимательно заниматься повышением бидов и оферов наличной пары доллар-гривня, отвечая на агрессивное доминирование в это время клиентского спроса и стараясь при этом сохранить равновесие покупок и продаж.Натурально, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к пребывавшей в состоянии коррекции на протяжении украинской сессии паре евро-доллар на мировом валютном рынке.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно радикальной курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,70/32,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 40,0 коп., на фоне роста оферов этой СКВ на 35,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», приподнявшись в течение 14 марта на 100 пунктов по спросу и «потяжелев» на 50 пунктов по предложению.Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,465 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля выросли на 100 пунктов, офера прибавили 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», немного понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по повысившемуся с закрытия вторника на 50,0 коп. спросу и прибавившему 45,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 марта по спросу выросли на 100 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки стабильности на рынке гривневого ресурса и падения динамики объема средств с на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал едва заметно «легче», понизившись с уровня 49 833,2 млн. грн. к отметке 49 822,8 млн. грн.К 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара приподнялись в цене, оказавшись на отметке 26,15/26,19 UAH/USD.По состоянию на 10.16 безналичный «американец» на межбанке немного растянул маржу, приподняв менее значимые офера: 26,15/26,20 UAH/USD. «Народ хочет движения и он его получит», - «пригрозил» наш гуру из банка-«госбегемота».К 10.30 особенных изменений в ценах доллара на межбанке не произошло (26,17/26,20 UAH/USD), но по состоянию на 10.55 «американец» подскочил к 26,22/26,26 UAH/USD, индицируя ожидаемую «придержку» валюты экспортерами на фоне активной скупки более дешевого здешнего доллара манками для спекуляций на наличном рынке.Около 11.14 котировки доллара на межбанке , сохранив «бычий» тренд, повысились до 26,25/26,28 UAH/USD, несколько замедлив рост. На рынке появились системные игроки, а вместе с ними и регулятор, продавая доллар 20-тке уполномоченных банков по 26,27 UAH/USD.К 11.50 доллар остановил свое восхождение, замерев на отметке 26,25/26,28 UAH/USD. «Похоже, наелись от маминых щедрот», - констатировал наш гуру.Дополуденное динамичное «зеленое» ралли на валютном межбанке, которое интервенциями по запросу наилучшего курса пытался сдержать НБУ, сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Налицо дисгармония с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 12.34 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 26,25/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным балансом спроса и предложения.Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 26,25/26,28 UAH/USD цен валютный межбанк около 13.07 Киева ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,475 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 25,0 коп., по предложению прибавил 30,0 коп.Евро по сравнению с открытием 14 марта по спросу и по предложению вырос на 30,0 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 марта по спросу и по предложению прибавил по 100 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилась до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром15 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).На открытии торгов 15 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось преобладание спроса.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).На старте торгов 15 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки констатировали доминирование спроса.К 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,65/26,75 UAH/USD, евро - 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR, сопровождаясь сумбурным доминированием спроса.По состоянию на 13.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабилизации немного поднявшихся к указанному часу цен до 26,50/26,70 UAH/USD, евро - 32,70/33,10 UAH/EUR, рубль 0,460/0,465 UAH/RUB.На моменте установилось равновесие покупок и продаж: запорожские дилеры получают валюту в мелкооптовых количествах от департаментов неторговых операций местных банков, реализуя ее своим клиентам.Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли на фоне сохранения доминирования спроса: 26,65/26,80 UAH/USD, евро – 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.Обороты «средние».В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 15 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,31/26,69 UAH/USD, евро – 32,49/33,18 UAH/EUR, рубль 0,456/0,468 UAH/RUB, Киев опт 26,40/26,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,40/26,60 UAH/USD, евро (опт) 32,60/32,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,60/32,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,30/26,80 UAH/USD, евро – 32,40/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,465 RUB/USD, Одесса – опт 26,50/26,65 UAH/USD, розница – 26,40/26,70 UAH/USD; Запорожье – 26,40/26,60 UAH/USD; евро – 32,60/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,458/0,465 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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