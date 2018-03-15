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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 15 бер, 2018 13:58 Итоги: Энергетика 15.03.18



По состоянию на 06.50 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05%, до $64,92 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,11% - до $61,03 за баррель.



В среду минэнерго США сообщило, что за неделю по 9 марта коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) выросли на 5 миллионов баррелей, или на 1,2%, до 430,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего роста - на 2,02 миллиона баррелей.



Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 12 тысяч баррелей в сутки, до 10,381 миллиона баррелей в сутки. На данных о росте запасов и добычи нефть дешевела примерно на 1%, при этом к утру четверга показатели вернулись к прежним уровням.



В среду до статистики США был опубликован мартовский доклад ОПЕК, в котором организация сообщала, что повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2018 году - на 0,01 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Общий спрос теперь прогнозируется примерно на уровне 98,63 миллиона баррелей в сутки (ранее ожидалось 98,6 миллиона). Причиной повышения прогноза стали более позитивные данные по странам ОЭСР, говорилось в докладе.



Вместе с этим ОПЕК сообщила, что в феврале снизила добычу нефти в месячном выражении на 77,1 тысячи баррелей в сутки, до 32,186 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 145%.



Цены на нефть показали небольшой рост в среду, поскольку фьючерсы на бензин выросли на фоне значительного снижения запасов американского моторного топлива в США, что компенсировало более раннее давление от увеличения запасов нефти.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже апрельская нефть West Texas Intermediate выросла на 25 центов, или 0,4%, до $60,96 за баррель.



Майская нефть марки Brent также выросла на 25 центов, или на 0,4%, до $64,89 за баррель на бирже ICE Futures Europe.



Администрация по энергетической информации США сообщила в среду, что запасы нефти за неделю, закончившуюся 9 марта, выросли на 5 миллионов баррелей. Это было в два раза выше ожидаемого аналитиками S&P Global Platts.



Запасы бензина, однако, снизились на 6,3 миллиона баррелей за неделю, в то время как запасы дистиллятов потеряли 4,4 миллиона баррелей.



«Снижение запасов имеет существенное значение при с учетом роста загруженности мощностей НПЗ на 2% до 90%», - сказал Джеймс Уильямс из WTRG Economics, отметив, что «повышательное давления на бензин и дизельное топливо может перевесить медвежьи данные по нефти».



Между тем, ежемесячный отчет Организации стран-экспортеров нефти, опубликованный в среду, показал, что добыча картеля в феврале упала на 77 000 баррелей в день в среднем на 32,19 миллиона баррелей в день.

Ожидается, что добыча сырой нефти в США в этом году вырастет на 520 000 баррелей в сутки с декабря 2017 года по декабрь 2018 года, в то время как средний рост по сравнению с предыдущим годом достигнет 1,04 миллиона баррелей в день, в основном на фоне добычи сланцевой нефти.

«С перетягиванием каната между США и ОПЕК мыльная опера продолжается», - сказал Скотт Гекас, старший исполнительный директор Long Leaf Trading Group. - «Если США не снизит производство, мы увидим нефть ближе к уровню $45 за баррель».



Апрельский бензин вырос на 2% до $1,924 за галлон, апрельский топочный мазут прибавил 0,7% до $1,887 за галлон.



Цены на нефть продолжили падать после отчета по запасам.

Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, закончившуюся 9 марта.



Запасы сырой нефти: +5,022 млн баррелей, прогноз: +2,398 млн баррелей, неделей ранее: +2,408 млн баррелей

Запасы нефти в Кушинге: -338 тыс. баррелей, прогноз: -160 тыс. баррелей, неделей ранее: -605 тыс. баррелей

Запасы бензина: -6,271 млн баррелей, прогноз: -616 тыс баррелей, неделей ранее: -788 тыс баррелей

Запасы дистиллятов: -4,360 млн. баррелей, прогноз: -1,620 млн баррелей, неделей ранее: -559 тыс. баррелей

Загруженность НПЗ: +2,00%, прогноз: -0,22%, неделей ранее: +0,20%

Объем производства нефти в США за отчетную неделю вырос на 12 тыс. до 10,381 млн баррелей в день (+0,12%) - новый абсолютный рекорд



Нынешний отчет Министерства энергии США оставил смешанные чувства у частников рынка. С одной стороны, рост запасов нефти заметно превзошел прогнозы, а объем ее добычи в США достиг нового максимума (хотя рост относительно предыдущей недели был незначительным), с другой — запасы бензина и дистиллятов рухнули в разы сильнее, чем предполагал консенсус аналитиков. Тем не менее, учитывая спад оптимизма на рынке на фоне опасений относительно сезонного ослабления спроса, его участники предпочли увидеть бокал, как наполовину пустой, а не полный, и после непродолжительных метаний цены на нефть продолжили снижение к свежим минимумам сессии.



Над ОПЕК сгущаются сланцевые тучи.



Рост добычи нефти в США и других не входящих в ОПЕК странах превысит все сделанные ранее прогнозы и обгонит спрос. Такую оценку дает ОПЕК в мартовском докладе о ситуации на рынке энергоносителей.



По расчетам организации, за год американские нефтяники зальют на рынок 1,46 млн баррелей новых ежедневных поставок. Это на 170 тысяч в день больше, чем ОПЕК ожидала в январе, и почти в 1,5 раза выше оценки, данной прошлым летом.

Почти три четверти новой добычи обеспечат сланцевые бассейны Permian, Bakken и Eagle Ford, где объемы бурения по сравнению с прошлогодними взлетели на 34-43%.

Общий объем сланцевой добычи увеличится на 1,05 млн баррелей в сутки, а объем новых поставок в 2,6 раза превысит уровень прошлого года.

По сравнению с январским прогноз ОПЕК повышен на 130 тысяч баррелей в день, до 5,72 млн баррелей.



Прогноз по добыче во всех не входящих в организацию странах вырос еще сильнее - на 260 тысяч баррелей в сутки. Суммарно страны вне-ОПЕК увеличат предложение на 1,66 млн баррелей в день.



Помимо США возмутителями спокойствия станут Канада (+270 тысяч баррелей в день), Бразилия (+230 тысяч) и Казахстан (+80 тысяч), который вопреки участию в сделке ОПЕК+ начал массированную разработку крупнейшего в стране месторождения Кашаган.



При этом, признает картель в докладе, волна новых поставок перекроет рост спроса, который составит лишь 1,6 млн баррелей в сутки, и почти полностью нивелирует эффект от сделки ОПЕК-Россия, в рамках которой крупнейшие экспортеры «черного золота» добровольно отказались от добычи 1,8 млн баррелей в сутки.

Спрос на собственную нефть ОПЕК оценивает в 32,6 млн баррелей в день. Это на 300 тысяч меньше, чем удавалось продать в прошлом году, но больше, чем картель добывает сейчас.

В феврале 14 стран организации качали 32,2 млн баррелей в сутки, а по сравнению с январем уменьшили добычу на 77 тысяч баррелей в день.



Компания Gazprom Energy стала почти совсем «зеленой».



Британский закон требует раскрытия источников производства доставляемой потребителям электроэнергии.



В период с 01 апреля 2016 г по 31 марта 2017 г доля возобновляемой электроэнергии в балансе Gazprom Energy составила 98,9% (!!!), что значительно выше среднего показателя по стране – 24,2%. Зато доля электроэнергии газовых ЭС (0,6%) была ниже средней (44,1%).



В предыдущий период доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, составляла 44,3%, а на газовых ЭС – 25,4%. Несмотря на слово Gazprom в названии, компания идет в правильном направлении, хотя в некоторых кругах это направление считается антироссийским.







Источник: Gazprom Energy





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть в четверг утром растут в рамках коррекции после снижения днем ранее, вызванного статистикой по значительному росту запасов сырья в США за прошлую неделю, поддерживаются цены повышением прогноза по спросу на сырье от ОПЕК.Цены на нефть показали небольшой рост в среду, поскольку фьючерсы на бензин выросли на фоне значительного снижения запасов американского моторного топлива в США, что компенсировало более раннее давление от увеличения запасов нефти.Цены на нефть продолжили падать после отчета по запасам.Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, закончившуюся 9 марта.Запасы сырой нефти: +5,022 млн баррелей, прогноз: +2,398 млн баррелей, неделей ранее: +2,408 млн баррелейЗапасы нефти в Кушинге: -338 тыс. баррелей, прогноз: -160 тыс. баррелей, неделей ранее: -605 тыс. баррелейЗапасы бензина: -6,271 млн баррелей, прогноз: -616 тыс баррелей, неделей ранее: -788 тыс баррелейЗапасы дистиллятов: -4,360 млн. баррелей, прогноз: -1,620 млн баррелей, неделей ранее: -559 тыс. баррелейЗагруженность НПЗ: +2,00%, прогноз: -0,22%, неделей ранее: +0,20%Объем производства нефти в США за отчетную неделю вырос на 12 тыс. до 10,381 млн баррелей в день (+0,12%) - новый абсолютный рекордНынешний отчет Министерства энергии США оставил смешанные чувства у частников рынка. С одной стороны, рост запасов нефти заметно превзошел прогнозы, а объем ее добычи в США достиг нового максимума (хотя рост относительно предыдущей недели был незначительным), с другой — запасы бензина и дистиллятов рухнули в разы сильнее, чем предполагал консенсус аналитиков. Тем не менее, учитывая спад оптимизма на рынке на фоне опасений относительно сезонного ослабления спроса, его участники предпочли увидеть бокал, как наполовину пустой, а не полный, и после непродолжительных метаний цены на нефть продолжили снижение к свежим минимумам сессии.Над ОПЕК сгущаются сланцевые тучи.Рост добычи нефти в США и других не входящих в ОПЕК странах превысит все сделанные ранее прогнозы и обгонит спрос. Такую оценку дает ОПЕК в мартовском докладе о ситуации на рынке энергоносителей.По расчетам организации, за год американские нефтяники зальют на рынок 1,46 млн баррелей новых ежедневных поставок. Это на 170 тысяч в день больше, чем ОПЕК ожидала в январе, и почти в 1,5 раза выше оценки, данной прошлым летом.Почти три четверти новой добычи обеспечат сланцевые бассейны Permian, Bakken и Eagle Ford, где объемы бурения по сравнению с прошлогодними взлетели на 34-43%.Общий объем сланцевой добычи увеличится на 1,05 млн баррелей в сутки, а объем новых поставок в 2,6 раза превысит уровень прошлого года.По сравнению с январским прогноз ОПЕК повышен на 130 тысяч баррелей в день, до 5,72 млн баррелей.Прогноз по добыче во всех не входящих в организацию странах вырос еще сильнее - на 260 тысяч баррелей в сутки. Суммарно страны вне-ОПЕК увеличат предложение на 1,66 млн баррелей в день.Помимо США возмутителями спокойствия станут Канада (+270 тысяч баррелей в день), Бразилия (+230 тысяч) и Казахстан (+80 тысяч), который вопреки участию в сделке ОПЕК+ начал массированную разработку крупнейшего в стране месторождения Кашаган.При этом, признает картель в докладе, волна новых поставок перекроет рост спроса, который составит лишь 1,6 млн баррелей в сутки, и почти полностью нивелирует эффект от сделки ОПЕК-Россия, в рамках которой крупнейшие экспортеры «черного золота» добровольно отказались от добычи 1,8 млн баррелей в сутки.Спрос на собственную нефть ОПЕК оценивает в 32,6 млн баррелей в день. Это на 300 тысяч меньше, чем удавалось продать в прошлом году, но больше, чем картель добывает сейчас.В феврале 14 стран организации качали 32,2 млн баррелей в сутки, а по сравнению с январем уменьшили добычу на 77 тысяч баррелей в день.Компания Gazprom Energy стала почти совсем «зеленой».Британский закон требует раскрытия источников производства доставляемой потребителям электроэнергии.В период с 01 апреля 2016 г по 31 марта 2017 г доля возобновляемой электроэнергии в балансе Gazprom Energy составила 98,9% (!!!), что значительно выше среднего показателя по стране – 24,2%. Зато доля электроэнергии газовых ЭС (0,6%) была ниже средней (44,1%).В предыдущий период доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, составляла 44,3%, а на газовых ЭС – 25,4%. Несмотря на слово Gazprom в названии, компания идет в правильном направлении, хотя в некоторых кругах это направление считается антироссийским.Источник: Gazprom EnergyВ процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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