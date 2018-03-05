Великобританія відмовиться від російського газу

Додано: Чет 15 бер, 2018 17:13

Sommer написав: Criticus написав: Британия очень сильно никогда в российском газе и не нуждалась. Британия очень сильно никогда в российском газе и не нуждалась.



О, и волгари тут же начали рассказывать "это не больно, да мы и не были заинтересованы"



Смотрим:

1. В 2013-м Великобритания была 4-м потребителем газа из РФ:

http://tass.ru/infographics/8173

2. В 2016-м Великобритания не отставала:

http://www.ngv.ru/analytics/postavki_gazproma_v_angliyu_s_nachala_goda_vyrosli_v_3_5_raza_miller_/

"Наибольший рост спроса на российский газ с 1 января по 15 марта 2016 года продемонстрировала Великобритания - 245,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В абсолютном выражении поставки увеличились на 3,2 млрд куб. м - это более трети от общего объема прироста поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье", - сказал он.

3. В 2017-м хотели расширять поставки:

https://regnum.ru/news/2330281.html

Российская компания «Газпром» ведёт консультации с Великобританией по вопросу об увеличении поставок газа для удовлетворения растущих потребностей страны. Об этом 4 октября сообщил журналистам зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».



Поздравляю с очередным соврамши. О, и волгари тут же начали рассказывать "это не больно, да мы и не были заинтересованы"Смотрим:1. В 2013-м Великобритания была 4-м потребителем газа из РФ:2. В 2016-м Великобритания не отставала:3. В 2017-м хотели расширять поставки:Поздравляю с очередным соврамши.

Где я написал, что Газпром поставляет мало, лжец? И что Газпром лишится этих поставок без ущерба? Я написал, что ВБ легко найдет замену! Это действительно так!Вы знаете, что ВБ не импортировала в начале 1990-х газ из России в принципе? Наверняка, нет! А сегодня потребляет его 16-17 млрд кубов в год.Вы же только из шкуры лезете, гугля ссылки, чтобы самоутвердиться на оппонировании мне (хотя мой пост был вообще не о том).Так вот ВБ заместила поставки газом Газпрома, поскольку ей это было выгоднее финансово! Но при этом инфраструктура для приема газа из разных источников имеется. Даже сейчас Россия не является основным поставщиком. Основным поставщиком является Катар.ВБ итак вследствие Brexit стоит перед вопросом обеспечения поставок на контрактном уровне. И увидите - на "помощь" придут америкосы со своим сланцем и другими карманными странами-поставщиками из Персидского залива.А Газпром - пострадает, разумеется. Вы тут кэповскую чушь с умным лицом можете не писать, это вам не Цензор.нет!