Великобританія відмовиться від російського газу

Т.е. настолько не нуждалась, что "Наибольший рост спроса на российский газ с 1 января по 15 марта 2016 года продемонстрировала Великобритания - 245,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года."?
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Додано: Чет 15 бер, 2018 20:37
Т.е. настолько не нуждалась, что "Наибольший рост спроса на российский газ с 1 января по 15 марта 2016 года продемонстрировала Великобритания - 245,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года."?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 15 бер, 2018 20:42
Ха ха. У Мэй куча проблем с Брекситом и это отравление , кто бы не стоял за ним, отвлечет хомячков от проблем посерьезнее. Судя по вялой реакции остального евросоюза, да и от самих бритов ожидал большего , чем смена дипломатов , то все эти вопли исключительно для внутреннего потребления. Алексия Крыма , Сирия и Донбасс ни как на закупки газа у Газпрома не повлияли и вдруг когда Юнкер стал требовать побыстрее уже сказать дату выхода из ЕС то началась истерика не на шутку.
Додано: Чет 15 бер, 2018 20:54
Переходите уже от шага "ха-ха, санкции ни на что не влияют" к шагу "так и было задумано, это многоходовочка".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:17
О каких санкциях вы пишете? До сих пор лично я слышал , что 23 российских дипломата поедут домой и 23 новых приедут в Британию и еще кто то из политиков не поедет на чемпионат по футболу. Из статьи рейтерс я понял , что бритты ищут других поставщиков газа.
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:20
Мда... тяжелый случай.
Давайте на примере ваших любимых тепловозов GE, покупку которых вы так оправдываете.
Украина не может сегодня производить тепловозы - это верно (хотя и не верно говорить, что не сможет в ближайшем будущем, но это уже другая тема для дискуссии).
И при этом нуждается в них. Значит это товар из списка критического импорта. Могли бы мы купить тепловозы у Зименса в Германии, а не GE в США? Могли. Это позволяют и договорные способности, и логические.
Теперь к газу в ВБ - это для них критический импорт? Вне всяких сомнений. Могут они не покупать российский газ? Да, они уже закрывали свой баланс без газа Газпрома, имея СПГ инфраструктуру.
Вот свежайший пример ее использования (как я и писал - США подсуетились... оттого ВБ и позволяет себе активную риторику и действия):
https://biz.censor.net.ua/news/3055863/velikobritaniya_poluchit_pervuyu_partiyu_gaza_s_novogo_eksportnogo_lngterminala_v_ssha
А теперь к газу в Украине - для нас это тоже критический импорт, думаю, спорить не будете. А можем ли мы обойтись без российского газа - конечно же нет. Поскольку без импорта дыра в балансе порядка 15 млрд кубов, из которых 12 млрд приходятся на Юго-Восточную часть страны, как основного потребителя газа (концентрация населения и промышленности), которая технически не может питаться ничем иным, кроме как российским газом из ГТС. А альтернатив за 27 лет так никто и не создал, все только болтологией занимались!
Подытоживая - ВБ обойдется без российского газа. Возможно, просто переплатит за такой отказ. А возможно и останется при своих. А Украина - не обойдется, и вопрос цены тут вторичный, поскольку для альтернативных поставок не существует логистики...
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:54
А, у вас там еще даже первый шаг: "нам за это ничего не будет". Ну ничего, совсем скоро обновится.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:56
Подытоживая: пытаясь сьехать со своего вранья "Великобритания не нуждалась в газе из РФ", ты начал рассказывать про тепловозы, США и Украину.
Расскажи, а как с несуществующей логистикой поставок недавно в Польше газ закупали?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:18
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:30
Короче словацкого газа хватит на всю гейропу. Если, что Венгрия поможет.
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:36
Да-да, не произошло:
Или это ничего особенного, вас не в первый раз так унижают?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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