Великобританія відмовиться від російського газу

Додано: Чет 15 бер, 2018 21:20

Sommer написав: Т.е. настолько не нуждалась, что "Наибольший рост спроса на российский газ с 1 января по 15 марта 2016 года продемонстрировала Великобритания - 245,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года."? Т.е. настолько не нуждалась, что "Наибольший рост спроса на российский газ с 1 января по 15 марта 2016 года продемонстрировала Великобритания - 245,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года."?

Мда... тяжелый случай.Давайте на примере ваших любимых тепловозов GE, покупку которых вы так оправдываете.Украина не может сегодня производить тепловозы - это верно (хотя и не верно говорить, что не сможет в ближайшем будущем, но это уже другая тема для дискуссии).И при этом нуждается в них. Значит это товар из списка критического импорта. Могли бы мы купить тепловозы у Зименса в Германии, а не GE в США? Могли. Это позволяют и договорные способности, и логические.Теперь к газу в ВБ - это для них критический импорт? Вне всяких сомнений. Могут они не покупать российский газ? Да, они уже закрывали свой баланс без газа Газпрома, имея СПГ инфраструктуру.Вот свежайший пример ее использования (как я и писал - США подсуетились... оттого ВБ и позволяет себе активную риторику и действия):https://biz.censor.net.ua/news/3055863/velikobritaniya_poluchit_pervuyu_partiyu_gaza_s_novogo_eksportnogo_lngterminala_v_sshaА теперь к газу в Украине - для нас это тоже критический импорт, думаю, спорить не будете. А можем ли мы обойтись без российского газа - конечно же нет. Поскольку без импорта дыра в балансе порядка 15 млрд кубов, из которых 12 млрд приходятся на Юго-Восточную часть страны, как основного потребителя газа (концентрация населения и промышленности), которая технически не может питаться ничем иным, кроме как российским газом из ГТС. А альтернатив за 27 лет так никто и не создал, все только болтологией занимались!Подытоживая - ВБ обойдется без российского газа. Возможно, просто переплатит за такой отказ. А возможно и останется при своих. А Украина - не обойдется, и вопрос цены тут вторичный, поскольку для альтернативных поставок не существует логистики...