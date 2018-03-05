RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Великобританія відмовиться
від російського газу

Великобританія відмовиться від російського газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:53

Кого вас? Я родился в Эстонии и живу в Люксембурге. И что вы там увидели в вашей ссылке?? До этого представитель российского мида назвала парламент цирком. Или уже забыли ?? А пару лет назад министр внутренних дел Украины назвал Трампа маргиналом. Будем дальше вспоминать??
repulse1815
 
Повідомлень: 19
З нами з: 09.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 06:50

  Criticus написав:
  Sommer написав: Т.е. настолько не нуждалась, что "Наибольший рост спроса на российский газ с 1 января по 15 марта 2016 года продемонстрировала Великобритания - 245,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года."?

Мда... тяжелый случай.

Давайте на примере ваших любимых тепловозов GE, покупку которых вы так оправдываете.

Украина не может сегодня производить тепловозы - это верно (хотя и не верно говорить, что не сможет в ближайшем будущем, но это уже другая тема для дискуссии).

И при этом нуждается в них. Значит это товар из списка критического импорта. Могли бы мы купить тепловозы у Зименса в Германии, а не GE в США? Могли. Это позволяют и договорные способности, и логические.

Теперь к газу в ВБ - это для них критический импорт? Вне всяких сомнений. Могут они не покупать российский газ? Да, они уже закрывали свой баланс без газа Газпрома, имея СПГ инфраструктуру.

Вот свежайший пример ее использования (как я и писал - США подсуетились... оттого ВБ и позволяет себе активную риторику и действия):

https://biz.censor.net.ua/news/3055863/ ... ala_v_ssha

А теперь к газу в Украине - для нас это тоже критический импорт, думаю, спорить не будете. А можем ли мы обойтись без российского газа - конечно же нет. Поскольку без импорта дыра в балансе порядка 15 млрд кубов, из которых 12 млрд приходятся на Юго-Восточную часть страны, как основного потребителя газа (концентрация населения и промышленности), которая технически не может питаться ничем иным, кроме как российским газом из ГТС. А альтернатив за 27 лет так никто и не создал, все только болтологией занимались!

Подытоживая - ВБ обойдется без российского газа. Возможно, просто переплатит за такой отказ. А возможно и останется при своих. А Украина - не обойдется, и вопрос цены тут вторичный, поскольку для альтернативных поставок не существует логистики...
Украина закупит газ в Польше, некоррупционный и по нормальной цене.
ceba
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 12.03.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:16

ceba нормальной?? Вообще какието фантастические суммы называются якобы закупили по цене больше 1000 долларов за 1000 кубов.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 964
З нами з: 02.03.15
Подякував: 137 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" і "Газпром" обговорять ситуацію з транзитом газу
R2 » Чет 15 бер, 2018 12:07
7 212
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 23:20
yanyura
До 2020 року споживання газу має скоротитися ще на 5...
R2 » П'ят 09 бер, 2018 10:47
4 395
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 бер, 2018 12:09
max_us_ua
Транзиту газу до ЄС через Україну до розірвання... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 05 бер, 2018 10:34
32 1934
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 бер, 2018 14:20
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5219)
16.03.2018 07:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.