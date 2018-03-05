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Великобританія відмовиться
від російського газу

Великобританія відмовиться від російського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:53

Кого вас? Я родился в Эстонии и живу в Люксембурге. И что вы там увидели в вашей ссылке?? До этого представитель российского мида назвала парламент цирком. Или уже забыли ?? А пару лет назад министр внутренних дел Украины назвал Трампа маргиналом. Будем дальше вспоминать??
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 06:50

  Criticus написав:
  Sommer написав: Т.е. настолько не нуждалась, что "Наибольший рост спроса на российский газ с 1 января по 15 марта 2016 года продемонстрировала Великобритания - 245,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года."?

Мда... тяжелый случай.

Давайте на примере ваших любимых тепловозов GE, покупку которых вы так оправдываете.

Украина не может сегодня производить тепловозы - это верно (хотя и не верно говорить, что не сможет в ближайшем будущем, но это уже другая тема для дискуссии).

И при этом нуждается в них. Значит это товар из списка критического импорта. Могли бы мы купить тепловозы у Зименса в Германии, а не GE в США? Могли. Это позволяют и договорные способности, и логические.

Теперь к газу в ВБ - это для них критический импорт? Вне всяких сомнений. Могут они не покупать российский газ? Да, они уже закрывали свой баланс без газа Газпрома, имея СПГ инфраструктуру.

Вот свежайший пример ее использования (как я и писал - США подсуетились... оттого ВБ и позволяет себе активную риторику и действия):

https://biz.censor.net.ua/news/3055863/ ... ala_v_ssha

А теперь к газу в Украине - для нас это тоже критический импорт, думаю, спорить не будете. А можем ли мы обойтись без российского газа - конечно же нет. Поскольку без импорта дыра в балансе порядка 15 млрд кубов, из которых 12 млрд приходятся на Юго-Восточную часть страны, как основного потребителя газа (концентрация населения и промышленности), которая технически не может питаться ничем иным, кроме как российским газом из ГТС. А альтернатив за 27 лет так никто и не создал, все только болтологией занимались!

Подытоживая - ВБ обойдется без российского газа. Возможно, просто переплатит за такой отказ. А возможно и останется при своих. А Украина - не обойдется, и вопрос цены тут вторичный, поскольку для альтернативных поставок не существует логистики...
Украина закупит газ в Польше, некоррупционный и по нормальной цене.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:16

ceba нормальной?? Вообще какието фантастические суммы называются якобы закупили по цене больше 1000 долларов за 1000 кубов.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:44

Re: Великобританія відмовиться від російського газу

  repulse1815 написав:Кого вас? Я родился в Эстонии и живу в Люксембурге.
Какого тогда Вы сидите на украинском форуме и кричите "раисия вперде"?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:44

А зачем РФ отравила Скрипаля? Что-бы получить весь этот геморрой. Я так понял что всё на этом не закончится и Путин отлично знал что это произойдёт. Неужели этот мужик того стоит? А может это действительно не РФ, ну не выгодно ей это, а вот другим...
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:48

  Попаданец написав:А зачем РФ отравила Скрипаля? Что-бы получить весь этот геморрой. Я так понял что всё на этом не закончится и Путин отлично знал что это произойдёт. Неужели этот мужик того стоит? А может это действительно не РФ, ну не выгодно ей это, а вот другим...

Все здравомыслящие люди понимают что перед ЧМ 2018 России уж точно не было выгодно травить этого перебежчика , а кому выгодно ? кто выиграл от этого ? по всем теперешним новостям прослеживается экономическая и политическая выгода для США . И как могли отравить человека если в Англии безпрецендентные меры безопасности , и если это вещество сильнее в 10 раз VX-газов , то тот кто травил должен был быть в супер-скафандре и супер противогазе , а так сам преступник без защиты был бы мертв еще до момента попытки отравления .
makishin60
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:22

  makishin60 написав:
  Попаданец написав:А зачем РФ отравила Скрипаля? Что-бы получить весь этот геморрой. Я так понял что всё на этом не закончится и Путин отлично знал что это произойдёт. Неужели этот мужик того стоит? А может это действительно не РФ, ну не выгодно ей это, а вот другим...

Все здравомыслящие люди понимают что перед ЧМ 2018 России уж точно не было выгодно травить этого перебежчика , а кому выгодно ? кто выиграл от этого ? по всем теперешним новостям прослеживается экономическая и политическая выгода для США . И как могли отравить человека если в Англии безпрецендентные меры безопасности , и если это вещество сильнее в 10 раз VX-газов , то тот кто травил должен был быть в супер-скафандре и супер противогазе , а так сам преступник без защиты был бы мертв еще до момента попытки отравления .
Вы не учитываете высочайший уровень подготовки,технического оснащения и натренированности российских спецслужб.Нано противогазы и невидимые супер-скафандры российского производства это уже давно свершившийся факт,наряду крылатыми ракетами с ядерными двигателями.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:53

  BIGor написав:Какого тогда Вы сидите на украинском форуме и кричите "раисия вперде"?

Я читаю и российские и немецкие и английские форумы. Украина интересна , тут много что происходит.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:45

Думаю устроенный странами большой семерки миропорядок предполагает их развитие за счет остальных согласных работать по этим правилам. Это как место на базаре, утром обилетили и паши. В этом основная проблема. Как Горбачева и Ельцина хвалили? Да, единицы стали богатыми, а большинство унизили и сделали нищими. Зато очень красиво под гимн свободы и демократии. А началом крупных поставок газа из СССР можно считать 70е годы. Период холодной войны. Думаю великие свыкнуться и снова начнут газ покупать.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:52

Да и Россия начнет нормально развиваться, а там глядишь и другие подтянуться. Сейчас идет рост товарооборота между Украиной и Россией. Потом количество перерастет в качество.
nik1
 
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