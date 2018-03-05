не важно кто прийдёт к власти, а важно как. до тех пор пока рвущиеся к всласти и пришедшие к ней не будут действовать в рамках законодательства Украины у нас не будет будущего, а украинский народ будет жить плохо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:15
не важно кто прийдёт к власти, а важно как. до тех пор пока рвущиеся к всласти и пришедшие к ней не будут действовать в рамках законодательства Украины у нас не будет будущего, а украинский народ будет жить плохо...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:19
Re: Великобританія відмовиться від російського газу
Ватани не крадуть - вони екологічні чисті - від сонячної енергії живуть.
Анекдот. Викладач студентам: "Чим відрізняється влада від опозиції? Тим, що перші вже дорвались до корита, і мовчки чавкають, а другі намагаються протиснутись, і голосно верещать."
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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