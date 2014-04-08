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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:22
Как обезопасить себя во время встречи с конкурентами?
Имею свою небольшую компанию, которой занимаюсь уже несколько лет. И вот меня пригласили на встречу к конкуренты, хотят что-то обсудить у себя в офисе. Люди не надёжные, честно говоря, идти с ними на встречу как-то страшновато. Как лучше мне поступить? Назначить встречу в людном месте или нанять охрану?
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:01
Re: Как обезопасить себя во время встречи с конкурентами?
Встречу на нейтральной территории
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:07
Запишите встречу на ручку или диктофон или смартфон. Если будут угрозы, будет вещдок для органов.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:07
Не совсем понятно, зачем идти на встречу с конкурентами, если Вы так нервничаете по этому поводу. Да еще к ним в офис. Но вообще услуги телохранителя - не такая диковинка в Украине. Не думаю, что на пару часов это будет стоить баснословных денег. Вот, можете поинтересоваться
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