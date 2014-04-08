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Как обезопасить себя во время
встречи с конкурентами?

Как обезопасить себя во время встречи с конкурентами?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:22

Как обезопасить себя во время встречи с конкурентами?

Имею свою небольшую компанию, которой занимаюсь уже несколько лет. И вот меня пригласили на встречу к конкуренты, хотят что-то обсудить у себя в офисе. Люди не надёжные, честно говоря, идти с ними на встречу как-то страшновато. Как лучше мне поступить? Назначить встречу в людном месте или нанять охрану?
JenyaBond
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:01

Re: Как обезопасить себя во время встречи с конкурентами?

JenyaBond написав:Имею свою небольшую компанию, которой занимаюсь уже несколько лет. И вот меня пригласили на встречу к конкуренты, хотят что-то обсудить у себя в офисе. Люди не надёжные, честно говоря, идти с ними на встречу как-то страшновато. Как лучше мне поступить? Назначить встречу в людном месте или нанять охрану?
Встречу на нейтральной территории
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:07

  JenyaBond написав:И вот меня пригласили на встречу к конкуренты, хотят что-то обсудить у себя в офисе. Люди не надёжные, честно говоря, идти с ними на встречу как-то страшновато. Как лучше мне поступить? Назначить встречу в людном месте или нанять охрану?


Запишите встречу на ручку или диктофон или смартфон. Если будут угрозы, будет вещдок для органов.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:07

Не совсем понятно, зачем идти на встречу с конкурентами, если Вы так нервничаете по этому поводу. Да еще к ним в офис. Но вообще услуги телохранителя - не такая диковинка в Украине. Не думаю, что на пару часов это будет стоить баснословных денег. Вот, можете поинтересоваться http://legion-security.com.ua/security/ Но я бы выбрала не идти на встречу вообще.
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