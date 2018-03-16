Итоги: Энергетика 16.03.18

По состоянию на 07.05 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11% - до $65,05 за баррель.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,05%, до $61,16 за баррель.
Участники торгов продолжают оценивать прогноз МЭА по состоянию мирового рынка нефти. В частности, инвесторы обратили внимание на ожидания организации по росту предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК: МЭА прогнозирует, что показатель увеличится на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня 2017 года, до 59,9 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, агентство указало на то, что общий объем предложения на мировом рынке нефти в феврале оказался на 740 тысяч баррелей в сутки выше в годовом выражении за счет увеличения добычи в США, достигнув уровня в 97,9 миллиона баррелей в сутки.
МЭА также сообщило, что по итогам января избыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР по сравнению с их средним пятилетним значением составил 53 миллиона баррелей. В месячном выражении запасы выросли (впервые с июля) на 18 миллионов баррелей, до 2,871 миллиарда баррелей.
Рост запасов, несмотря на усилия ряда стран во главе с ОПЕК, указывает на повышение предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК.
Цены на нефть в четверг выросли, рост продолжается вторую сессию подряд. Факторам поддержки был рост мирового спроса на нефть, но рост сдерживали опасения вокруг сланцевой добычи в США.
Апрельский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на закрытие на 23 цента, или на 0,4%, до $61,19 за баррель.
В среду фьючерс вырос примерно также, но с начала недели снижение составляет 1,4%.
Майский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 23 цента, или на 0,4%, до $65,12 за баррель.
Международное энергетическое агентство (IEA) в выпущенном в четверг докладе по рынку нефти сообщает, что мировой спрос на нефть должен вырасти в 2018 г. на 1,5 млн. баррелей в день, до в среднем 99,3 млн. баррелей в день. Оценка была с повышением на 90 тыс. баррелей в день, по сравнению с докладом предыдущего месяца.
Рост спроса должен компенсировать рост сланцевой добычи нефти в США, в целом сохраняя рынок нефти в этом году сбалансированным, согласно агентству.
В среду ОПЕК повысила прогноз по сланцевой добыче нефти в США — сейчас ОПЕК ожидает, что средний объёма сланцевой добычи в США в 2018 г. будет 5,72 млн. баррелей в день, повышение оценки составило 130 тыс. баррелей в день относительно предыдущего месяца.
Международное энергетическое агентство повысило прогноз глобального спроса на нефть на 2018 год.
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз глобального спроса на нефть на 2018 год по сравнению с предыдущим прогнозом на 90 тыс. б/с - до 99,3 млн. б/с, говорится в отчете агентства.
В странах ОЭСР в 2018 году спрос на нефть был пересмотрен в сторону повышения на 240 тыс. б/с, что связано с последними сильными данными в этих странах и снижением цен на нефть. В частности, более сильные показатели, чем ожидалось, наблюдались в Польше и Турции. Кроме того, ожидается более высокий спрос на нефть в Японии.
Спрос на нефть в США также был пересмотрен в сторону повышения, что отражает влияние низких температур в январе и феврале на спрос на газойль, а также ожидаемое повышение спроса на бензин из-за снижения цен на нефть.
При этом в странах, не входящих в ОЭСР, показатель спроса был пересмотрен в сторону снижения на 150 тыс. б/с в 2018 году в основном за счет Пакистана и Ирака.
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