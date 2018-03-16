Итоги: Энергетика 16.03.18

Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:08

Участники торгов продолжают оценивать прогноз МЭА по состоянию мирового рынка нефти. В частности, инвесторы обратили внимание на ожидания организации по росту предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК: МЭА прогнозирует, что показатель увеличится на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня 2017 года, до 59,9 миллиона баррелей в сутки.



Кроме того, агентство указало на то, что общий объем предложения на мировом рынке нефти в феврале оказался на 740 тысяч баррелей в сутки выше в годовом выражении за счет увеличения добычи в США, достигнув уровня в 97,9 миллиона баррелей в сутки.



МЭА также сообщило, что по итогам января избыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР по сравнению с их средним пятилетним значением составил 53 миллиона баррелей. В месячном выражении запасы выросли (впервые с июля) на 18 миллионов баррелей, до 2,871 миллиарда баррелей.



Рост запасов, несмотря на усилия ряда стран во главе с ОПЕК, указывает на повышение предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК.

Международное энергетическое агентство (IEA) в выпущенном в четверг докладе по рынку нефти сообщает, что мировой спрос на нефть должен вырасти в 2018 г. на 1,5 млн. баррелей в день, до в среднем 99,3 млн. баррелей в день. Оценка была с повышением на 90 тыс. баррелей в день, по сравнению с докладом предыдущего месяца.



Рост спроса должен компенсировать рост сланцевой добычи нефти в США, в целом сохраняя рынок нефти в этом году сбалансированным, согласно агентству.

В среду ОПЕК повысила прогноз по сланцевой добыче нефти в США — сейчас ОПЕК ожидает, что средний объёма сланцевой добычи в США в 2018 г. будет 5,72 млн. баррелей в день, повышение оценки составило 130 тыс. баррелей в день относительно предыдущего месяца.

Цена нефти незначительно снижается в пятницу утром после роста днем ранее, поскольку инвесторы продолжают оценивать новые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) по глобальному спросу и предложению сырья на рынке.Цены на нефть в четверг выросли, рост продолжается вторую сессию подряд. Факторам поддержки был рост мирового спроса на нефть, но рост сдерживали опасения вокруг сланцевой добычи в США.Международное энергетическое агентство повысило прогноз глобального спроса на нефть на 2018 год.Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз глобального спроса на нефть на 2018 год по сравнению с предыдущим прогнозом на 90 тыс. б/с - до 99,3 млн. б/с, говорится в отчете агентства.В странах ОЭСР в 2018 году спрос на нефть был пересмотрен в сторону повышения на 240 тыс. б/с, что связано с последними сильными данными в этих странах и снижением цен на нефть. В частности, более сильные показатели, чем ожидалось, наблюдались в Польше и Турции. Кроме того, ожидается более высокий спрос на нефть в Японии.Спрос на нефть в США также был пересмотрен в сторону повышения, что отражает влияние низких температур в январе и феврале на спрос на газойль, а также ожидаемое повышение спроса на бензин из-за снижения цен на нефть.При этом в странах, не входящих в ОЭСР, показатель спроса был пересмотрен в сторону снижения на 150 тыс. б/с в 2018 году в основном за счет Пакистана и Ирака.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: