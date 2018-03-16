Итоги: Прогнозы 16.03.18

Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:09

Рынок труда США остается сильным.Число заявок на пособие по безработице уменьшилось на 4000 до 226 000, сообщило Министерство труда США. Эти данные совпали с прогнозом экономистов. Число первичных заявок остается ниже 300 000 более трех лет. Среднее значение за четыре недели упало на 750 до 221 500. Число повторных заявок от тех, кто ищет работу не первую неделю, выросло на 4000 до 1 879 000.Рынок жилья США показывает признаки замедления.Рынок жилья США показывает признаки замедления. Индекс доверия строителей в марте снизился, отметив третье снижение подряд, сообщила Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB). Индекс рынка жилья в марте упал до 70 с пересмотренного в сторону понижения февральского значения 71. Индекс снижается с декабре 74 - максимум за 18 лет. Если индекс выше 50 - это говорит о том, больше компаний считают условия позитивными, а чем тех, кто оценивает их негативно. Экономисты прогнозировали индекс в марте на уровне 71.USD: рынок в ожидании заседания FOMC на следующей неделе, - Credit Agricole.В Credit Agricole CIB Research комментируют перспективу для доллара США и отмечают, что валюта не имеет явного направления на этой неделе, и экономические данные из США и события в США вряд ли изменят это:«Мы подозреваем, что рынки сейчас в ожидании до заседания FOMC на следующей неделе, которое должно не только привести к повышению процентной ставки, но прояснить планы ФРС в отношении числа повышения ставки в этом году.Стоит отметить, что наши экономисты официально пересмотрели своё мнение и сейчас ожидают, что прогноз членов FOMC в марте изменится с трёх до четырёх повышений ставки в этом году, что соответствует нашему собственном прогнозу по ставке».На валютном межбанке, вопреки появившемуся накануне оптимизму относительно гривни, пятничная сессия продемонстрировала прежние попытки экспортеров «придержать» валюту. Динамичное подорожание СКВ заставило регулятор снова провести долларовую интервенцию, объем которой оказался ниже, чем накануне.Мы не исключаем, что на стороне «зеленых быков» межбанка нынче был пресловутый «пятничный синдром» и ожидания пролонгации роста курса доллара на новой неделе.Думаю, посильное участие в росте курса безналичного «американца» нынче приняли нерезиденты, у которых сезон репатриации дивидендов не за горами.На этом фоне курсовой зазор между наличным и безналичным долларами заметно сузился, сведя на нет пресловутый переток более дешевой СКВ с межбанка на дорогой (уже ненамного) наличный рынок. Это стало видно как по курсовой динамике наличного рынка, так и по некоторому снижению тамошней торговой активности.Думаю, не порадует оборотами и понедельничная сессия валютного межбанка, причем тонкость рынка может подготовить определенные сюрпризы. Сколь-нибудь заметный спрос или объемное предложение чреваты 19-го изрядной курсовой динамикой безналичного доллара. По всей видимости, шансы у «зеленых быков» на понедельничных торгах межбанка все-таки выше.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv