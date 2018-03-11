Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Додано: Пон 19 бер, 2018 17:08

вчера ходил в АТБ около дома.... купил морской рыбы себе и детям, поллитра сгущенки, детскую зубную щетку, полкило печенья ребенку в школу, пару бисквитных рулетов, наверное что-то еще, потому что вышел с кульками в двух руках.... и уложился в 200 грн., что я делаю не так? )

начались разговоры снобов ни о чем. Человек зашел в магазин сделал стандартную покупку - ему тут начали впаривать и эко продукцию и щетки с мотоГчиком.Ну что ж, вынужден идти на абордаж.Средний рецепт домашнего печенья на пол кг муки (3,5грн) 2 яйца (4-5грн), 100-200 гр сахара (2грн), разрыхлитель/ванмилин (3 грн) - итого 14грн. выход точно больше пол кило , или точно менее 30 грн/кг. Без всяких Е-шек, фермер-эко-био-кантри и как его еще там печенье.Литр вышеуказанного сока ничем не хуже сока за 20+ грн, просто производители разные , как с молоком рядом стоящи е пакеты за 25 и 11-12 грн за литр.Для примера : Кг супердорогих в нынешнем году из за прошлого неурожая яблок стоит от 15 грн. выход сока процентов 70% от начальной массы. Кг апельсинов от 19 грн/ за кг. Есть отличный морковный сок от 8-10 грн за кг моркови - здесь легко выйти на 12 грн/литр. Так извините меня это не консервация а свежевыжатый сок или чистый фреш который обычно в разы дороже большинства пакетированных "соков".Говорящие про экопродукты или электрощетки - это те же люди которые покупают молоко в магазинах по 25 грн/литр , и пытаются убедить всех что дешевле нет, хотя рядом стоит такое же молоко , без растительных компонентов, пастеризованное, той же жирности, только вдвое дешевле.Итого вышеозвученный счет за 200 грн это только с натяжкой 135 грнТо же самое без натяжек по вышеозвученным ценам :45(кг океанической рыбы)+12(литр сока)+5+15+20=97грн - меньше 100грн, хотя некоторые не верили в такой чек за 200 грн , просили подтвержденния, а кто то подобное и за 500 покупает.Понимаете когда население погловно натягивает на пальцы спиннеры , продающиеся на каждом углу , не удивительно что следующей покупкой будет электрощетка, и тому подобное. Одебиливание население идет семимильными шагами и делается это не зря. Купи ребенку спиннер и когда он подрастет он начнет покупать электрощетки и то что можно купить за 100 грн он будет покупать за 500. Это же чистое поле чудес - пока живут на свете дураки .. впаривать спиннеры, электрощетки, товары втридорога, потому что спиннерокрутители четко убеждены что качественное это только дорогое .. кому то стало быть с руки.Вот на таких спиннеро крутителях с электрощеткой в зубах и растут цены там где они не должны расти. Так как рызрывы в ценах на один и тот же товар идут в разы. И то что сейчас происходит с курсом и ценами - это самое то. Лох убежден - если задрали курс , то все остальное тоже должно подорожать в 3-4 раза и поэтому покупает за 500 грн то что тут же рядом можно купить за 100. Лох это судьба как говорится.