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Україну визнали однією з
найдешевших для життя країн світу

Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:55

  Surfer написав:
Допустим с рыбой да.
Хорошее печенье - простое, то же овсяное, но качественное - порядка 40-45 грн за пачку примерно в полкило.
Сгущенку за 20 грн (если такая существует) купить бы не рискнул. Порядка 35-40.
Щетка зубная - если по какой-то акции, то 30-40 грн возможно.


ха ха , смешно, и что характерно - предсказуемо - специалисты по закупкам на 500грн ни за что прибежали писать очередную чушь , и уверять что белое это черное.

сгущенку , как писал - не покупаю - но цену от 17-20 грн за банку гуглил далеко не в единственном варианте - то есть выбрать есть из чего. Но можно заменить например литром сока от 12 грн за литр, да да, 10-12 грн отличный сок, проверенный. Для тех же "специалистов" назову те же финишные 20 грн за литр что и выше оговоренная цена за сгущенку. Печенье вообще продается от 20 с копейками за кг , с 30 начинается годами испробованное отличное печенье - овсяное , пшеничное галетное, мария, куча пряников в эти же деньги, песочное домашнее - там тонны сортов отличного качества - и не за половину а за кг. Зубные щетки , подтверждаю, так как я писал покупаю постоянно 3-5 грн а не за 40 за шт. Для общего случая написал от 10 грн - и эти цены и ниже постоянно вижу в супермаркетах Менять щетки из соображений гигиены нужно каждые 3 мес даже неубиваемые из бамбуковых волокон, поэтому покупать счетку "с моторчиком" как и лопату с ним же не вижу смысла. Все цены проверены лично и гарантированно.

Украинские продукты если выигрывают по цене, то сильно проигрывают по качеству. Контроля-то фактически нет. 4 апреля вступит в силу новый закон, но вряд ли он многое изменит.

Если взять за ориентир цены Metro, то 1кг первомайской сгущёнки стоит 90 грн. Что остальные производители предлагают под видом сгущёнки, для меня несъедобно. Печенье на пальмовом масле или непонятного происхождения маргарине не интересует, но оно примерно 40 грн. за кг. "Отличный сок" по 12 грн. за литр не существует по определению, так как этот разбавленный водой сироп соком не является. Сок прямого отжима из украинских фруктов стоит около 30 грн. за литр. Продолжать можно долго, но в украинских супермаркетах продукты приемлемого для меня качества стоят примерно вдвое дороже тех, которые покупает большинство населения.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:06

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

  phantom_systems написав:Сок прямого отжима из украинских фруктов стоит около 30 грн. за литр. Продолжать можно долго, но в украинских супермаркетах продукты приемлемого для меня качества стоят примерно вдвое дороже тех, которые покупает большинство населения.


Это сок разве что томатный. А остальные все нектары - разбавленные - содержание фруктов максимум ( сухих веществ) 30% и цены конечно от 15 гр за пол литра минимум - то есть за литр от 30 гр. и выше за нектары. А какие у нас соки есть кроме томатного ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:08

  kalinavalera1 написав:
  phantom_systems написав:Сок прямого отжима из украинских фруктов стоит около 30 грн. за литр. Продолжать можно долго, но в украинских супермаркетах продукты приемлемого для меня качества стоят примерно вдвое дороже тех, которые покупает большинство населения.


Это сок разве что томатный. А остальные все нектары - разбавленные - содержание фруктов максимум ( сухих веществ) 30% и цены конечно от 10 гр за пол литра минимум - то есть за литр от 20 гр. и выше за нектары. А какие у нас соки есть кроме томатного ?

Глупости пишете. Речь именно о соке, а не о нектарах, и цена указана как раз реальная - это, к примеру, соки прямого отжима ОКЗДП или Галиция
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:14

Faceless Назовите их. Покупал что-то из Галиции - после хороших отзывов в инете - оказалось из плохих фруктов, с привкусом гнили. Выкинул и никогда не куплю такую гадость больше, не помню что та написано. А второй завод ОКЗ - там не гнилое, но и не вкусное, водянистое - нектары - напитки с водой - я посмотрю обязательно - уточню. Я покупал Сандору - подороже и повкуснее- но все равно напитки. Вижу сок только томатный - и то по надписям иногда.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:19

  kalinavalera1 написав:Faceless Назовите их. Покупал что-то из Галиции - после хороших отзывов в инете - оказалось из плохих фруктов, с привкусом гнили. Выкинул и никогда не куплю такую гадость больше, не помню что та написано. А второй завод - так там нектары - напитки - ну я посмотрю обязательно - уточню.

Не знаю что вам такое попалось из Галиции, я ее очень часто беру, это реально лучшие по качеству украинские соки сейчас.
ОКЗДП - одесский консервный завод детского питания. У них есть серия "Прямий віджим" - это именно соки, стоимость от 30 грн/литр. То что у них в стандарной серии - стоит заметно дешевле (не помню, кажется около 20 грн) - то действительно нектары.
  kalinavalera1 написав:Я покупал Сандору - подороже и повкуснее- но все равно напитки. Вижу сок только томатный - и то по надписям иногда.

И у Сандоры, и у Джаффы есть именно соки - но они заметно дороже
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:31

Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві

  Faceless написав:И у Сандоры, и у Джаффы есть именно соки - но они заметно дороже

Джаффу покупал - не понравилось, уже не помню, возможно химический привкус ? Можно еще попробовать. А Сандора ничего так. Более менее приличные напитки , из того что у нас продается, но нужно опять посмотреть где там сок. Спорить не буду, посмотрю. Томатные соки есть.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:35

У Galicia Барщовского современное оборудование и хорошо налаженные каналы сбыта на экспорт, в основном, в Польшу и Россию, хотя сейчас пытаются закрепиться в "старом" ЕС. У всех бывают проколы, но их продукция достаточно хорошая по качеству и в широком ассортименте.

Ещё кое-что из соков прямого отжима выпускает Pepsi через дочерние брэнды Sandora и "Садочок", но ассортимент настолько скуден, что обычно доступны только яблочный и томатный.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 23:02

  phantom_systems написав:У Galicia Барщовского современное оборудование и хорошо налаженные каналы сбыта на экспорт, в основном, в Польшу и Россию, хотя сейчас пытаются закрепиться в "старом" ЕС. У всех бывают проколы, но их продукция достаточно хорошая по качеству и в широком ассортименте.

Ещё кое-что из соков прямого отжима выпускает Pepsi через дочерние брэнды Sandora и "Садочок", но ассортимент настолько скуден, что обычно доступны только яблочный и томатный.


Галиция яблочный, прямой отжим потребляем 1 л в день, иногда берем Садочок яблочный, прямой отжим - с год назад у них был пробой - сок шел с гнилым привкусом, перестали брать, сейчас опять ничего. ОЗДП - ничего, но это не детское питание есичЁ (ТМ БИг), просто завод так называется. Продукция - среднего качества. Вообще, честных соков не так уж и много. Во многие экзотические добавляется яблочный сок или лимонная кислота. Большое удивление у меня вызывает Сандора Лимонный СОК, ядренокислючий за 20 грн литр при цене лимонов около 40 грн за кг. Такое впечатление, что тупо вода с лимонной кислотой.
rjkz
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