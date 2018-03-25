Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Surfer написав:

Допустим с рыбой да.

Хорошее печенье - простое, то же овсяное, но качественное - порядка 40-45 грн за пачку примерно в полкило.

Сгущенку за 20 грн (если такая существует) купить бы не рискнул. Порядка 35-40.

Щетка зубная - если по какой-то акции, то 30-40 грн возможно.

ха ха , смешно, и что характерно - предсказуемо - специалисты по закупкам на 500грн ни за что прибежали писать очередную чушь , и уверять что белое это черное.сгущенку , как писал - не покупаю - но цену от 17-20 грн за банку гуглил далеко не в единственном варианте - то есть выбрать есть из чего. Но можно заменить например литром сока от 12 грн за литр, да да, 10-12 грн отличный сок, проверенный. Для тех же "специалистов" назову те же финишные 20 грн за литр что и выше оговоренная цена за сгущенку. Печенье вообще продается от 20 с копейками за кг , с 30 начинается годами испробованное отличное печенье - овсяное , пшеничное галетное, мария, куча пряников в эти же деньги, песочное домашнее - там тонны сортов отличного качества - и не за половину а за кг. Зубные щетки , подтверждаю, так как я писал покупаю постоянно 3-5 грн а не за 40 за шт. Для общего случая написал от 10 грн - и эти цены и ниже постоянно вижу в супермаркетах Менять щетки из соображений гигиены нужно каждые 3 мес даже неубиваемые из бамбуковых волокон, поэтому покупать счетку "с моторчиком" как и лопату с ним же не вижу смысла. Все цены проверены лично и гарантированно.