Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 бер, 2018 20:24
Faceless Просто название и производителя. Фото не нужно. На самом деле все соки у нас не настоящие за редким исключением. Вы точно соки не пьете. Иначе знали бы. Без добавок бывает только томатный - он только "с солью". Это нормально. А вот сахар, ароматизатор, лимонная кислота , яблочное пюре в соке ананаса ?! В итоге , если смешать яблочный сок - разведенный водой с лимонной кислотой будет вкус - похожий на ананас. А если туда еще добавить ароматизатор ? Но как говорится при изготовлении этого сока ни один ананас не пострадал. Если бы вы пили соки - знали бы что это проблема. Так еще отличаются по качеству партии одного сока. Грушевый кстати - не плохой напиток, и вкусный, и цена средняя, и не слишком химозный. Но не сок. Кто следит за здоровьем и питанием - поймет. Томатный и яблочный думаю можно найти сок. Томатный точно есть и бывает очень приличный. Соков много - все не перепробовать. Если кто нашел - поделитесь.
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:20
Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві
Я то как раз именно соки и пью, и прекрасно знаю разницу между соком, нектаром, соком с мякотью и мокосодержащим напитком, а вот вы как обычно выдумками занимаетесь.
Вам уже выше все назвали, было бы желание зайти в магазин и посмотреть состав, не занимались бы тут выдумками
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:51
kalinavalera1 Галиция только в стекле надо брать точно норм. Попробуй Чумак. С грушевым от ОКЗДХ действительно херь какаято потому что они не имели право такой состав называть соком. Но в принципе норм напиток - я его иногда беру разбавлять яблочный который готовлю соковыжималкой. Вообще чистые соки мне приторные для питья если просто жажду утолить, так что нектары не так уж и плохо.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 01 кві, 2018 00:49
Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві
Вообще, совсем чистые соки, как из соковыжималки, радикально не рекомендую.
Некоторые садят поджелудочную, некоторые печень, цитрусовые и яблочные - кишечник, желудок, желчный. Разводите водой хотя-бы вполовину.
Если есть любители именно соков - купите себе соковыжималку и будет вам щястя. Поймите одну простую вещь - если килограмм фруктов стоит Х, то литр чистого сока никак не может стоить Х/2. Это уже не сок. Или еще не сок. Или вообще с соком рядом не разливалось. Томатный и яблочный заготавливается в сезон из избыточного количества материала, который, если не переработать - сгниет. Все остальное - обман. В лучшем случае вместо сока какого-то фрукта - яблочный или разбавленный водой.
Откуда будет грушевый сок ОЗДП за 15 грн? Кило груш тянет 30+грн.
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:09
rjkz ну я и развожу. В чистых первые грамм 70 пробую как есть а дальше развожу. Томатный не развожу.
Насчет того грушевого то там состав: грушевое пюре 27%, яблочное 13% все остальное сироп сахара, глюкозы, лимонка и натуральный ароматизатор груши как пишут.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:24
Да всё не так кроме морской рыбы и зубной щетки.
Доктор Комаровский впал бы в состояние нервной прострации, прочитав набор продуктов.
реклама
|