Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:24
Faceless Просто название и производителя. Фото не нужно. На самом деле все соки у нас не настоящие за редким исключением. Вы точно соки не пьете. Иначе знали бы. Без добавок бывает только томатный - он только "с солью". Это нормально. А вот сахар, ароматизатор, лимонная кислота , яблочное пюре в соке ананаса ?! В итоге , если смешать яблочный сок - разведенный водой с лимонной кислотой будет вкус - похожий на ананас. А если туда еще добавить ароматизатор ? Но как говорится при изготовлении этого сока ни один ананас не пострадал. Если бы вы пили соки - знали бы что это проблема. Так еще отличаются по качеству партии одного сока. Грушевый кстати - не плохой напиток, и вкусный, и цена средняя, и не слишком химозный. Но не сок. Кто следит за здоровьем и питанием - поймет. Томатный и яблочный думаю можно найти сок. Томатный точно есть и бывает очень приличный. Соков много - все не перепробовать. Если кто нашел - поделитесь.
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:20
Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві
Я то как раз именно соки и пью, и прекрасно знаю разницу между соком, нектаром, соком с мякотью и сокосодержащим напитком, а вот вы как обычно выдумками занимаетесь.
Вам уже выше все назвали, было бы желание зайти в магазин и посмотреть состав, не занимались бы тут выдумками
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Додано: Суб 31 бер, 2018 22:51
kalinavalera1 Галиция только в стекле надо брать точно норм. Попробуй Чумак. С грушевым от ОКЗДХ действительно херь какаято потому что они не имели право такой состав называть соком. Но в принципе норм напиток - я его иногда беру разбавлять яблочный который готовлю соковыжималкой. Вообще чистые соки мне приторные для питья если просто жажду утолить, так что нектары не так уж и плохо.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 01 кві, 2018 00:49
Re: Україну визнали однією з найдешевших для життя країн сві
Вообще, совсем чистые соки, как из соковыжималки, радикально не рекомендую.
Некоторые садят поджелудочную, некоторые печень, цитрусовые и яблочные - кишечник, желудок, желчный. Разводите водой хотя-бы вполовину.
Если есть любители именно соков - купите себе соковыжималку и будет вам щястя. Поймите одну простую вещь - если килограмм фруктов стоит Х, то литр чистого сока никак не может стоить Х/2. Это уже не сок. Или еще не сок. Или вообще с соком рядом не разливалось. Томатный и яблочный заготавливается в сезон из избыточного количества материала, который, если не переработать - сгниет. Все остальное - обман. В лучшем случае вместо сока какого-то фрукта - яблочный или разбавленный водой.
Откуда будет грушевый сок ОЗДП за 15 грн? Кило груш тянет 30+грн.
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:09
rjkz ну я и развожу. В чистых первые грамм 70 пробую как есть а дальше развожу. Томатный не развожу.
Насчет того грушевого то там состав: грушевое пюре 27%, яблочное 13% все остальное сироп сахара, глюкозы, лимонка и натуральный ароматизатор груши как пишут.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:24
Да всё не так кроме морской рыбы и зубной щетки.
Доктор Комаровский впал бы в состояние нервной прострации, прочитав набор продуктов.
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:10
Я тоже чистые соки редко, обычно развожу водой - по вкусу. Если пить хочу , особенно в жару - чистым соком не напиться. Но если продают уже разведенный водой сок, то по качеству много вопросов. Мы же тут считаем что сок у нас дешевле чем в Италии-Франции. Вроде как у нас соки. Так у нас дешевле питье фруктовое и овощное есть , но это не соки как правило. Напитки вполне лучше пепси и фанты. Но не сок.
"Чумак" покупаем овощные консервы, помидорчики, огурчики, нормальная вещь. У них есть лечо болгарское - это лечо можно добавлять в разные блюда. И просто добавлять к маринованной капусте. Это -то что вы называете " разбавлять" - подходит. Только разбавляем не соки и напитки , а блюда. Зимой выручает, когда нехватка овощей и витаминов. Соки Чумак обязательно посмотрю. Галицию тоже - но они меня настроили против себя гнилым "соком" - не помню - кажется это был обычный томатный сок. А Чумак - Фирма заслужила доверие. Средняя ценовая категория , нормальный продукты, проверяют, что в банку кладут.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 01 кві, 2018 14:57, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:29
Мое здоровье любит фрукты и овощи в больших, очень больших - количествах ( хорошего качества и вкусные). Могу вместо завтрака съесть пару кг персиков. Или клубники-черешни. Салаты овощные тоже. Пока не вредит, хотя спс, что предупредили.
Как раз об этом у нас диспут. Реально ли в Украине все дешевле, чем во Франции-Италии ? Оказывается нет. Грушевый сок в "Варусе" - супермаркеты у нас, нормального уровня ( среднего) - стоит около 17гр 90 коп. Вроде так. То есть 18 гр. Я так рассудил - как и вы - что у нас соки могут быть только из своих фруктов - которых излишки. Яблоки и груши - отношу к этому виду. У нас во дворе пятиэтажки - 3 груши - но плоды никто не рвет. Они не особо вкусные. Вот я о таких грушах и подумал - потому не удивился. Украинские груши в сезон - когда их много приносят на рынок очень дешево - только заберите. Но я не имею ввиду элитные сорта. Соки могут делать когда большой урожай у нас слив, абрикосов, иногда и персиков. Персики бывает падают с дерева - не дозрелые - когда их много очень - в таких случаях почему сок должен стоить дорого ?
Да - согласен, что чистый сок - приторный , но разбавить его можно дома. А не покупать разбавленный. За чем платить за воду - а потом эту воду тащить лишний вес ? То что вы предлагаете - то фреш . Свежевыжатый сок. А мы считаемый просто сок. Не всегда есть время и желание возиться с фрешем. Вам и всем спс кто поделился опытом. Очень полезно. Мы спорили о ценах тут - так можно считать наш нектар - как сок, для сравнения с соками в Италии-Франции ? Я думаю , что нет. Это эрзац. А так грушевый напиток - на котором написано "сок" - вполне "съедбный". Более менее натуральные даже - около 40% грушевое и яблочное пюре написано - по факту там 20% на глазок. Но ароматизатор удачный.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:07
Так называемая "морская рыба" - перемороженая со льдом и с водой в наших АТБ. Вчера купил обычный хек в рыбном магазе напротив АТБ - не сказать что хороший, но воды на много меньше чем в АТБ. Цена 108 гр за кг. Но он не рассыпается на сковородке, то есть рассыпается но не сильно, и не "уходит" с водой . По 1 рыбке не большой, на 4 - 140 гр.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:17
Вы знаете, почему хек у нас продают всегда без головы? )))
Открою секрет маркетинга, у хека такая страшная морда, что с такой мордой хек по-началу как он стал поступать на прилавки магазинов еще в советское время очень плохо продавался.
Тогда было принято решение обрубать эту зверскую морду, и дело пошло.
По соотношению цена.качества хек самая лучшая рыба, имхо.
Кстати скумбрия в последний год подешевела - так что тоже в разряд лучших по этому соотношению.
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