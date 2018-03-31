Україну визнали однією з найдешевших для життя країн світу

Додано: Нед 01 кві, 2018 14:29

rjkz написав: Вообще, совсем чистые соки, как из соковыжималки, радикально не рекомендую.

Некоторые садят поджелудочную, некоторые печень, цитрусовые и яблочные - кишечник, желудок, желчный. Разводите водой хотя-бы вполовину. Вообще, совсем чистые соки, как из соковыжималки, радикально не рекомендую.Некоторые садят поджелудочную, некоторые печень, цитрусовые и яблочные - кишечник, желудок, желчный. Разводите водой хотя-бы вполовину.

rjkz написав: Если есть любители именно соков - купите себе соковыжималку и будет вам щястя. Поймите одну простую вещь - если килограмм фруктов стоит Х, то литр чистого сока никак не может стоить Х/2. Это уже не сок. Или еще не сок. Или вообще с соком рядом не разливалось. Томатный и яблочный заготавливается в сезон из избыточного количества материала, который, если не переработать - сгниет. Все остальное - обман. В лучшем случае вместо сока какого-то фрукта - яблочный или разбавленный водой.

Откуда будет грушевый сок ОЗДП за 15 грн? Кило груш тянет 30+грн. Если есть любители именно соков - купите себе соковыжималку и будет вам щястя. Поймите одну простую вещь - если килограмм фруктов стоит Х, то литр чистого сока никак не может стоить Х/2. Это уже не сок. Или еще не сок. Или вообще с соком рядом не разливалось. Томатный и яблочный заготавливается в сезон из избыточного количества материала, который, если не переработать - сгниет. Все остальное - обман. В лучшем случае вместо сока какого-то фрукта - яблочный или разбавленный водой.Откуда будет грушевый сок ОЗДП за 15 грн? Кило груш тянет 30+грн.

Мое здоровье любит фрукты и овощи в больших, очень больших - количествах ( хорошего качества и вкусные). Могу вместо завтрака съесть пару кг персиков. Или клубники-черешни. Салаты овощные тоже. Пока не вредит, хотя спс, что предупредили.Как раз об этом у нас диспут. Реально ли в Украине все дешевле, чем во Франции-Италии ? Оказывается нет. Грушевый сок в "Варусе" - супермаркеты у нас, нормального уровня ( среднего) - стоит около 17гр 90 коп. Вроде так. То есть 18 гр. Я так рассудил - как и вы - что у нас соки могут быть только из своих фруктов - которых излишки. Яблоки и груши - отношу к этому виду. У нас во дворе пятиэтажки - 3 груши - но плоды никто не рвет. Они не особо вкусные. Вот я о таких грушах и подумал - потому не удивился. Украинские груши в сезон - когда их много приносят на рынок очень дешево - только заберите. Но я не имею ввиду элитные сорта. Соки могут делать когда большой урожай у нас слив, абрикосов, иногда и персиков. Персики бывает падают с дерева - не дозрелые - когда их много очень - в таких случаях почему сок должен стоить дорого ?Да - согласен, что чистый сок - приторный , но разбавить его можно дома. А не покупать разбавленный. За чем платить за воду - а потом эту воду тащить лишний вес ? То что вы предлагаете - то фреш . Свежевыжатый сок. А мы считаемый просто сок. Не всегда есть время и желание возиться с фрешем. Вам и всем спс кто поделился опытом. Очень полезно. Мы спорили о ценах тут - так можно считать наш нектар - как сок, для сравнения с соками в Италии-Франции ? Я думаю , что нет. Это эрзац. А так грушевый напиток - на котором написано "сок" - вполне "съедбный". Более менее натуральные даже - около 40% грушевое и яблочное пюре написано - по факту там 20% на глазок. Но ароматизатор удачный.