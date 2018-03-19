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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 19 бер, 2018 13:38 Итоги: Прогнозы 19.03.18



Промышленное производство США в феврале выросло на 1,1% м/м , сообщила Федеральная резервная система США. Экономисты ожидали укрепления на 0,4%. на протяжении предыдущих пяти месяцев промышленное производство восстанавливалось после урона нанесенного в сентябре ураганами. За год промышленное производство в феврале увеличилось на 4,4%.



Загруженность производственных мощностей в феврале выросла до 78,1%, что на 0,7 процентного пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем и является максимальным уровнем с января 2015 года. Экономисты ожидали, что загруженность мощностей в феврале составит 77,7%, тогда как долгосрочный средний уровень составляет 79,8%.



Производство в обрабатывающей промышленности в феврале выросло на 1,2% м/м, в том числе за счет благодаря росту производства оборудования для бизнеса и товаров длительного пользования. Инвестиции в основной капитал в 4-м квартале выросли на 6,3% г/г - максимально за последние три года.

Налоговая реформа в США должна стимулировать рост экономики, в том числе капиталовложения компаний. Коэффициент загруженности мощностей показал рост на 0,7%, но ниже составляла 78,1%, но ниже долгосрочного среднего уровня в 78,4%.



Число закладок новых домов в феврале снизилось на 7,0% м/м.



Число закладок новых домов в феврале снизилось на 7,0% м/м до 1 236 000 домов в год, а опережающий показатель - число разрешений на строительство в феврале упало на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,298 млн домов в год. Экономисты ожидали снижения числа закладок в феврале на 3,8%, а числа разрешений на 5,7%. Число закладок многоквартирных домов в феврале упало на 26,1% после роста в январе. Число закладок за этот месяц составило 1 329 000 домов в год, тогда как ранее сообщалось 1 326 000. Строительство домов на одну семью в феврале держится около максимальных уровней.



Danske Bank о заседании ФРС на этой неделе.



Аналитики Danske Bank ожидают, что Федеральная резервная система повысит целевой диапазон на 25 б.п. до 1,50%-1,75% на этой неделе.



«В соответствии с рыночными оценками и консенсусом мы ожидаем, что на этой неделе ФРС поднимет ставку на 25 б.п. до 1,50%-1,75%. Мы ожидаем, что ФРС поддержит сигнал о трех повышениях ставки в этом году, но покажет больше уверенности в этом сигнале.



«Мы не ожидаем больших изменений в заявлении. ФРС, скорее всего, повторит, что риски «грубо сбалансированы», что она все еще внимательно следит за инфляцией и ожидает «дальнейшего постепенного увеличения». Мы полагаем, что ФРС сообщит, что настало время нанести удар по тормозам, подняв ставку ФРС выше долгосрочной отметки 2,75% в ближайшие годы, поскольку мы ожидаем, что ФРС поднимет вероятность на 2019 год с чуть более 2 повышений до (почти) 3 повышений. Это означает, что ставка ФРС составит 3,0% к концу 2019 года. Рынки только оценили чуть больше четырех повышений с этого момента до конца 2019 года, против нашего ожидания в 6 повышений».



Не стоит ожидать четырех повышений ставки ФРС в этом году – ВВН.



Аналитики Brown Brothers Harriman считают, что инвесторы по-прежнему убеждены в том, что Федеральная резервная система поднимет целевую ставку на своем заседании на этой неделе.



«Недавние неутешительные данные, особенно средняя почасовая зарплата и розничные продажи, в сочетании с базовым индексом потребительских цен, который застрял на уровне 1,8% в течение трех месяцев, заставили некоторых инвесторов прийти к мнению о том, что FOMC ФРС вряд ли просигнализирует о четырех повышениях в этом году, хотя некоторые из “голубей” и пересматривают свои взгляды на число повышений с двух до трех».



Ход торгов безналичным долларом в понедельник дал основание считать, что у рынка «американца» отсутствуют не только идеи, но и сколь-нибудь значимые драйверы для полноценной пролонгации «бычьего» тренда.



В самом деле, несмотря на привычное в дебюте новой недели отсутствие в должном количестве поступлений экспортной СКВ из-за рубежа, «бычий» тренд безналичного доллара довольно быстро «сдулся». В сопровождении заметного отставания текущей ликвидности сделок от пятничной сессии.



Доллар дорожал по инерции, хотя с базовыми причинами для этого роста было «не очень».



Прежде всего, укажем на заметное падение ожидаемого гривневого «вброса» со стороны Казначейства под вывеской компенсации НДС. Тамошние объемы в разы ниже, чем в прошлом месяце.



Во-вторых, упавший ажиотажный спрос на наличный доллар «заморозил» скупку безналичной СКВ банками на межбанке для перепродаж ее на наличном рынке.



В-третьих, импортеры охладели к подорожавшему 14-16 доллару.



На валютном межбанке 19-го, несмотря на ожидаемое подорожание безналичного «американца» по средневзвешенному курсу, похоже, наступает межсезонье, которое на ближайших сессиях может смениться ситуативным доминированием предложения СКВ

На неделе ожидается пролонгация размещения ОВГЗ, а, кроме того, во вторник-среду нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа.



В контексте участия «варягов» в мероприятиях Минфина по размещению казенных бумаг, отметим исчерпание лимита часть нерезидентов, закрывающего им доступ на рынок ценных бумаг. Впрочем, ряд системных инвестором не теряют своего интереса у пятилетним ОВГЗ, под который вполне могут расстаться с часть своих СКВ-активов ради гривни. Однако, как и ранее, вероятность активных оферов доллара этими инвестора будет определяться «скупостью» Минфина, который может пожадничать в отношении установленной доходности своих облигаций.



Таким образом, к началу III декады марта на рынке безналичного доллара сложились условия для установления периода относительной стабильности.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Промышленное производство в США в феврале показало значительный рост.Промышленное производство США в феврале выросло на 1,1% м/м , сообщила Федеральная резервная система США. Экономисты ожидали укрепления на 0,4%. на протяжении предыдущих пяти месяцев промышленное производство восстанавливалось после урона нанесенного в сентябре ураганами. За год промышленное производство в феврале увеличилось на 4,4%.Загруженность производственных мощностей в феврале выросла до 78,1%, что на 0,7 процентного пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем и является максимальным уровнем с января 2015 года. Экономисты ожидали, что загруженность мощностей в феврале составит 77,7%, тогда как долгосрочный средний уровень составляет 79,8%.Производство в обрабатывающей промышленности в феврале выросло на 1,2% м/м, в том числе за счет благодаря росту производства оборудования для бизнеса и товаров длительного пользования. Инвестиции в основной капитал в 4-м квартале выросли на 6,3% г/г - максимально за последние три года.Налоговая реформа в США должна стимулировать рост экономики, в том числе капиталовложения компаний. Коэффициент загруженности мощностей показал рост на 0,7%, но ниже составляла 78,1%, но ниже долгосрочного среднего уровня в 78,4%.Число закладок новых домов в феврале снизилось на 7,0% м/м.Число закладок новых домов в феврале снизилось на 7,0% м/м до 1 236 000 домов в год, а опережающий показатель - число разрешений на строительство в феврале упало на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,298 млн домов в год. Экономисты ожидали снижения числа закладок в феврале на 3,8%, а числа разрешений на 5,7%. Число закладок многоквартирных домов в феврале упало на 26,1% после роста в январе. Число закладок за этот месяц составило 1 329 000 домов в год, тогда как ранее сообщалось 1 326 000. Строительство домов на одну семью в феврале держится около максимальных уровней.Danske Bank о заседании ФРС на этой неделе.Аналитики Danske Bank ожидают, что Федеральная резервная система повысит целевой диапазон на 25 б.п. до 1,50%-1,75% на этой неделе.«В соответствии с рыночными оценками и консенсусом мы ожидаем, что на этой неделе ФРС поднимет ставку на 25 б.п. до 1,50%-1,75%. Мы ожидаем, что ФРС поддержит сигнал о трех повышениях ставки в этом году, но покажет больше уверенности в этом сигнале.«Мы не ожидаем больших изменений в заявлении. ФРС, скорее всего, повторит, что риски «грубо сбалансированы», что она все еще внимательно следит за инфляцией и ожидает «дальнейшего постепенного увеличения». Мы полагаем, что ФРС сообщит, что настало время нанести удар по тормозам, подняв ставку ФРС выше долгосрочной отметки 2,75% в ближайшие годы, поскольку мы ожидаем, что ФРС поднимет вероятность на 2019 год с чуть более 2 повышений до (почти) 3 повышений. Это означает, что ставка ФРС составит 3,0% к концу 2019 года. Рынки только оценили чуть больше четырех повышений с этого момента до конца 2019 года, против нашего ожидания в 6 повышений».Не стоит ожидать четырех повышений ставки ФРС в этом году – ВВН.Аналитики Brown Brothers Harriman считают, что инвесторы по-прежнему убеждены в том, что Федеральная резервная система поднимет целевую ставку на своем заседании на этой неделе.«Недавние неутешительные данные, особенно средняя почасовая зарплата и розничные продажи, в сочетании с базовым индексом потребительских цен, который застрял на уровне 1,8% в течение трех месяцев, заставили некоторых инвесторов прийти к мнению о том, что FOMC ФРС вряд ли просигнализирует о четырех повышениях в этом году, хотя некоторые из “голубей” и пересматривают свои взгляды на число повышений с двух до трех».Ход торгов безналичным долларом в понедельник дал основание считать, что у рынка «американца» отсутствуют не только идеи, но и сколь-нибудь значимые драйверы для полноценной пролонгации «бычьего» тренда.В самом деле, несмотря на привычное в дебюте новой недели отсутствие в должном количестве поступлений экспортной СКВ из-за рубежа, «бычий» тренд безналичного доллара довольно быстро «сдулся». В сопровождении заметного отставания текущей ликвидности сделок от пятничной сессии.Доллар дорожал по инерции, хотя с базовыми причинами для этого роста было «не очень».Прежде всего, укажем на заметное падение ожидаемого гривневого «вброса» со стороны Казначейства под вывеской компенсации НДС. Тамошние объемы в разы ниже, чем в прошлом месяце.Во-вторых, упавший ажиотажный спрос на наличный доллар «заморозил» скупку безналичной СКВ банками на межбанке для перепродаж ее на наличном рынке.В-третьих, импортеры охладели к подорожавшему 14-16 доллару.На валютном межбанке 19-го, несмотря на ожидаемое подорожание безналичного «американца» по средневзвешенному курсу, похоже, наступает межсезонье, которое на ближайших сессиях может смениться ситуативным доминированием предложения СКВНа неделе ожидается пролонгация размещения ОВГЗ, а, кроме того, во вторник-среду нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа.В контексте участия «варягов» в мероприятиях Минфина по размещению казенных бумаг, отметим исчерпание лимита часть нерезидентов, закрывающего им доступ на рынок ценных бумаг. Впрочем, ряд системных инвестором не теряют своего интереса у пятилетним ОВГЗ, под который вполне могут расстаться с часть своих СКВ-активов ради гривни. Однако, как и ранее, вероятность активных оферов доллара этими инвестора будет определяться «скупостью» Минфина, который может пожадничать в отношении установленной доходности своих облигаций.Таким образом, к началу III декады марта на рынке безналичного доллара сложились условия для установления периода относительной стабильности.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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