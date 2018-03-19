Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 19.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.03.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 19 бер, 2018 13:44 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.03.18 США



Основные фондовые индексы США в пятницу преимущественно выросли на фоне позитивной внутренней статистики.



Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,29%, до 24946,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия 7481,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,17%, до 2752,01 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по предварительной оценке, вырос до 102 пунктов с 99,7 пункта в феврале. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя. Индикатор оказался самым высоким за последние 14 лет.



Промышленное производство в стране в феврале увеличилось на 1,1% против ожиданий роста лишь на 0,3%, а загрузка промышленных мощностей в отчетном месяце оказалась самой сильной с января 2015 года - 78,1%.



Между тем, количество новых домов в США в феврале снизилось на 7% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,236 миллиона. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя - на 2,7%. Показатель января был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,329 миллиона новостроек.

Кроме этого, в пятницу пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в своем Twitter опровергла сообщения СМИ о решении президента Дональда Трампа снять Герберта Макмастера с должности советника президента по национальной безопасности.



«Рынок всегда ищет поддержки, но каждый день мы получаем кадровые проблемы в Белом доме, что заставляет инвесторов чесать затылки и пересматривать вещи, касающиеся политики. Это краткосрочные вопросы, но они могут вызывать волатильность», - сказал управляющий директор Crossmark Global Investments Пол Таунсен.



Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,29%, до 24946,51 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,17%, до 2752,01 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия 7481,99 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в пятницу вырос после колебаний в течение сессии, следуя за растущим рынком США, после выхода позитивных данных, давших трейдерам причину уменьшить опасения в отношении очередной отставки в Белом доме.

Евро снизился против доллара после разочаровавших данных по инфляции в США, что поддержало европейских экспортеров.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%, что сократило недельное снижение на 0,1%.



Объем промышленного производства в США в феврале вырос наиболее сильно за четыре месяца, а индекс настроения потребителей от университета Мичигана вырос в марте до 14-летнего максимума.



Вдохновляющие данные вызвали ралли в долларе, пара евро-доллар снизилась на 0,15%, до $1,2289 с $1,2306 в конце четверга.



Евро уже сократил более ранний рост после выхода данных по инфляции в еврозоне, в феврале она снизилась до 1,1%, что ниже первоначальной оценки 1,2%, и это ниже 1,3% в январе. Более слабая инфляция может удержать ЕЦБ от сокращения агрессивного «количественного смягчения» позже в этом году.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%, что сократило недельное снижение на 0,1%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,34% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 164,14 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,36%, до 12 389,58 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,29% — на отметке 5 282,75 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в свете оптимизма на американских рынка в конце прошлой недели, а также на фоне политических и экономических новостей из Китая и Японии.



По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,90%, до 21480,9 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,76%, до 2475,03 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,14%, до 3274,5 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - также на 0,14%, до 1865,64 пункта, а гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,04%, до 31513,76 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,17%, достигнув 5959,4 пункта.



С одной стороны, оптимизма азиатским инвесторам добавила положительная динамика на американских биржах в пятницу: основные фондовые индексы США преимущественно выросли на фоне позитивной внутренней статистики.



В то же время неоднозначное влияние на настроения участников торгов оказали внутренние новости региона. В частности, ранее в понедельник стало известно, что одна из самых авторитетных экономических фигур мира - Чжоу Сяочуань, который занимал должность главы Народного банка (ЦБ) Китая рекордные 15 лет, покинул свой пост, а новым главой регулятора стал его заместитель И Ган.



Давление на основной биржевой индекс Японии оказали политические новости в стране. Местные СМИ в понедельник сообщили, что рейтинг премьер-министра Японии Синдзо Абэ снизился на подозрениях в причастности премьера и его жены к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене.



В то же время, как считают аналитики, главным событием для мировых рынков на текущей неделе станет заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению большинства аналитиков, регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.



«Оценка комитета по денежной политики состояния экономики США и соответствующих перспектив денежной политики будет иметь важное значение», - «открыл Америку» стратег J.P. Morgan Asset Management Тая Хуэя.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в пятницу выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,97% - до 2294,60 пункта.

В свою очередь индекс РТС вырос на 0,56% и составил 1254,29 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,4% - до $66,02 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,64%, «Газпрома» — на 1,99%, «АЛРОСы» — на 2,93%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,96%, Московской биржи — на 3,42%.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 16 марта, повысился на 1,38 пункта или 0,39% до уровня 352,56 пунктов.



Объем торгов за день составил 365 млн. грн., акциями наторговали 0,39 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 15 марта, ПФТС-индекс понизился на 2,07 пункта или 0,69% до уровня 351,18 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 37,50 пунктов или на 11,90% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 16 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу находятся в «красной зоне», поскольку давление на рынки оказывают сохраняющиеся опасения относительно возможности глобальной торговой войны в свете неопределенности с политическими перестановками в США.



По состоянию на 7.04 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12%, до 3287,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1872,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,31%, до 31442,49 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,43%, до 2481,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,47%, до 5948,8 пункта, Nikkei 225 сокращался на 0,71%, до 21648,64 пункта.



На настроения участников торгов продолжают оказывать давление сообщения, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен $30 миллиардам.



Кроме того, участники торгов не оставили без внимания сообщения в СМИ о готовящейся отставке советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера после того, как ранее в отставку ушел экономический советник президента Гэри Кон, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Все эти перестановки в политических кругах США, по мнению аналитиков, могут повлиять на программу президента США Дональда Трампа.



На рынках царит осторожность в свете рисков со стороны нарастающей напряженности в торговле между США и Китаем, а также в американской политике и геополитической неопределенности в Европе.



Также с пессимизмом восприняли на рынках статистику из Японии. В частности, в пятницу стало известно, что объем промышленного производства в стране в январе снизился на 6,8% в месячном исчислении, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ждавших снижение показателя на 6,6%.



Во-вторых, азиатские фондовые индексы завершили разнонаправленным движением волатильную сессию в пятницу.



Сводный индекс рынков акций региона MSCI Asia Pacific опустился по итогам торгов на 0,1%. За неделю, также оказавшуюся очень волатильной, значение индекса увеличилось на 1,7%.



Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.



Колебания рынков происходят на фоне ряда важных политических событий: расширения списка американских санкций в отношении России, перестановок в Белом доме, а также решения специального прокурора США Роберта Мюллера запросить через суд документы Trump Organization, касающиеся России, пишет MarketWatch.

Американский фондовый рынок в четверг завершил торги разнонаправленным движением индексов, и сохраняющаяся неопределенность сказывается также на азиатских рынках, отмечают эксперты.



Динамика азиатских индексов в основном определяется движением рынка в США, сейчас трейдеров не интересует практически ничего, кроме вопросов торговой политики и монетарной политики.



На следующей неделе пройдет очередное заседание FOMC Федрезерва США, на котором американский Центробанк, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку.



Трейдеры ждут сигналов о том, допускает ли Федрезерв, что в этом году ему потребуется увеличить ставку четыре раза, а не три раза, как ожидалось ранее.



Снижению японского рынка в пятницу способствовало укрепление иены, подтолкнувшее вниз котировки акций экспортеров. Стоимость бумаг Sony опустилась на 1,4%, Fanuc - на 1,6%, Mitsubishi Electric - на 1,9%.



Сингапур в пятницу сообщил о неожиданном сокращении объемов экспорта без учета нефти в феврале, в частности, на фоне уменьшения поставок электроники.

Экспорт товаров из Сингапура в феврале уменьшился на 5,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после скачка показателя на 12,9% в январе, свидетельствуют официальные данные.



Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост февральского экспорта на 3,1%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 0,17% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 152,05 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,36% и был равен 12 389,94 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,08%, находился на отметке 5 271,52 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 3,38% - до 1629,56 пункта, индекс ПФТС - на 0,39%, до 352,56 пункта.



Объем торгов на УБ составил 30,4 млн. грн., в том числе акциями 3,5 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил почти 365 млн. грн., в том числе акциями - 0,39 млн. грн.



Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Укрнафты (+5,9%), Донбассэнерго (+4,69%) и Центрэнерго (+2,76%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,59%) и Мотор Сичи (+0,54%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу оставался неизменным на уровне 521,22 пункта. Объем торгов составил 63,8 тыс. злотых (0,5 млн. грн.).



Среди индексных акций дешевели бумаги KSG Agro (-6,21%), «Милкиленда» (-4,86%) и «Кернела» (-0,38%).

В «зеленой зоне» торговались акции «Агротона» (+2,19%) и агрохолдинга ИМК (+1,54%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 12 – 16 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 351,75 к отметке 352,56 пунктов, прибавив 0,81 пункта или 0,23%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,93 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей короткой недели, 05 – 07 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 349,63 к отметке 351,75 пунктов, прибавив 2,12 пункта или 0,61%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,779 млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром торгуются в основном в плюсе, тогда как индекс Японии Nikkei 225 опустился на фоне понижения рейтинга премьер-министра Японии Синдзо Абэ.



По состоянию на 6.25 Киева японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,86%, до 21491,04 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17%, до 3275,37 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,65%, до 1875,04 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,19%, до 31562,14 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,57%, до 2479,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - рос на 0,3%, до 5967,5 пункта.



Японский индекс опускается на фоне падения рейтинга премьер-министра Синдзо Абэ из-за разгоревшегося в стране скандала. Снижение вызвали подозрения в причастности премьера и его жены к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене. В настоящее время этот вопрос рассматривается в парламенте Японии с участием Синдзо Абэ.



«Перед нами разгорается очень крупный политический скандал», - комментирует ситуацию в Японии главный стратег в Nomura Хисао Мацуура.



Биржи Китая при этом в «плюсе» на внутренних новостях. Один из самых влиятельных экономических фигур в мире Чжоу Сяочуань, возглавлявший Народный банк Китая (ЦБ) рекордные 15 лет, в понедельник покинул свою должность, этот пост занял его заместитель И Ган. Инвесторы также отыгрывают факт переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина на второй срок.



Рынок при этом готовится к предстоящему заседанию FOMC Федрезерва США, который в среду, 21 марта, объявит свое решение по ключевой ставке. По данным CME Group, уже 94,4% экспертов считают, что на мартовском заседании регулятора базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. В пятницу показатель составлял 90,2%.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в свете оптимизма на американских рынка в конце прошлой недели, а также на фоне политических и экономических новостей из Китая и Японии.



По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,90%, до 21480,9 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,76%, до 2475,03 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,14%, до 3274,5 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - также на 0,14%, до 1865,64 пункта, а гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,04%, до 31513,76 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,17%, достигнув 5959,4 пункта.



С одной стороны, оптимизма азиатским инвесторам добавила положительная динамика на американских биржах в пятницу: основные фондовые индексы США преимущественно выросли на фоне позитивной внутренней статистики.



В то же время неоднозначное влияние на настроения участников торгов оказали внутренние новости региона. В частности, ранее в понедельник стало известно, что одна из самых авторитетных экономических фигур мира - Чжоу Сяочуань, который занимал должность главы Народного банка (ЦБ) Китая рекордные 15 лет, покинул свой пост, а новым главой регулятора стал его заместитель И Ган.



Давление на основной биржевой индекс Японии оказали политические новости в стране. Местные СМИ в понедельник сообщили, что рейтинг премьер-министра Японии Синдзо Абэ снизился на подозрениях в причастности премьера и его жены к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене.



В то же время, как считают аналитики, главным событием для мировых рынков на текущей неделе станет заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению большинства аналитиков, регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.



«Оценка комитета по денежной политики состояния экономики США и соответствующих перспектив денежной политики будет иметь важное значение», - «открыл Америку» стратег J.P. Morgan Asset Management Тая Хуэя.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 1,24% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 075,26 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,83% и был равен 12 286,66 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,62%, находился на отметке 5 250,13 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США в пятницу преимущественно выросли на фоне позитивной внутренней статистики.Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,29%, до 24946,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия 7481,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,17%, до 2752,01 пункта.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по предварительной оценке, вырос до 102 пунктов с 99,7 пункта в феврале. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя. Индикатор оказался самым высоким за последние 14 лет.Промышленное производство в стране в феврале увеличилось на 1,1% против ожиданий роста лишь на 0,3%, а загрузка промышленных мощностей в отчетном месяце оказалась самой сильной с января 2015 года - 78,1%.Между тем, количество новых домов в США в феврале снизилось на 7% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,236 миллиона. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя - на 2,7%. Показатель января был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,329 миллиона новостроек.Кроме этого, в пятницу пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в своем Twitter опровергла сообщения СМИ о решении президента Дональда Трампа снять Герберта Макмастера с должности советника президента по национальной безопасности.«Рынок всегда ищет поддержки, но каждый день мы получаем кадровые проблемы в Белом доме, что заставляет инвесторов чесать затылки и пересматривать вещи, касающиеся политики. Это краткосрочные вопросы, но они могут вызывать волатильность», - сказал управляющий директор Crossmark Global Investments Пол Таунсен.Европейский фондовый рынок в пятницу вырос после колебаний в течение сессии, следуя за растущим рынком США, после выхода позитивных данных, давших трейдерам причину уменьшить опасения в отношении очередной отставки в Белом доме.Евро снизился против доллара после разочаровавших данных по инфляции в США, что поддержало европейских экспортеров.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%, что сократило недельное снижение на 0,1%.Объем промышленного производства в США в феврале вырос наиболее сильно за четыре месяца, а индекс настроения потребителей от университета Мичигана вырос в марте до 14-летнего максимума.Вдохновляющие данные вызвали ралли в долларе, пара евро-доллар снизилась на 0,15%, до $1,2289 с $1,2306 в конце четверга.Евро уже сократил более ранний рост после выхода данных по инфляции в еврозоне, в феврале она снизилась до 1,1%, что ниже первоначальной оценки 1,2%, и это ниже 1,3% в январе. Более слабая инфляция может удержать ЕЦБ от сокращения агрессивного «количественного смягчения» позже в этом году.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в свете оптимизма на американских рынка в конце прошлой недели, а также на фоне политических и экономических новостей из Китая и Японии.С одной стороны, оптимизма азиатским инвесторам добавила положительная динамика на американских биржах в пятницу: основные фондовые индексы США преимущественно выросли на фоне позитивной внутренней статистики.В то же время неоднозначное влияние на настроения участников торгов оказали внутренние новости региона. В частности, ранее в понедельник стало известно, что одна из самых авторитетных экономических фигур мира - Чжоу Сяочуань, который занимал должность главы Народного банка (ЦБ) Китая рекордные 15 лет, покинул свой пост, а новым главой регулятора стал его заместитель И Ган.Давление на основной биржевой индекс Японии оказали политические новости в стране. Местные СМИ в понедельник сообщили, что рейтинг премьер-министра Японии Синдзо Абэ снизился на подозрениях в причастности премьера и его жены к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене.В то же время, как считают аналитики, главным событием для мировых рынков на текущей неделе станет заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению большинства аналитиков, регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.«Оценка комитета по денежной политики состояния экономики США и соответствующих перспектив денежной политики будет иметь важное значение», - «открыл Америку» стратег J.P. Morgan Asset Management Тая Хуэя.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,4% - до $66,02 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,64%, «Газпрома» — на 1,99%, «АЛРОСы» — на 2,93%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,96%, Московской биржи — на 3,42%.Как сообщалось в четверг 15 марта, ПФТС-индекс понизился на 2,07 пункта или 0,69% до уровня 351,18 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 37,50 пунктов или на 11,90% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 16 марта, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62428 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3720 раз. Подякували: 7060 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 16.03.18

дядя Caша » П'ят 16 бер, 2018 13:06 0 212

дядя Caша П'ят 16 бер, 2018 13:06 Итоги: Мировой фондовый рынок 15.03.18

дядя Caша » Чет 15 бер, 2018 13:55 0 122

дядя Caша Чет 15 бер, 2018 13:55 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.03.18

дядя Caша » Сер 14 бер, 2018 13:40 0 152

дядя Caша Сер 14 бер, 2018 13:40 реклама