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Итоги: Энергетика 20.03.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:23

Итоги: Энергетика 20.03.18

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, а также резкого сокращения добычи в Венесуэле.

По состоянию на 07.00 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3%, до $66,25 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,34% - до $62,34 за баррель.

Цены на нефть поддерживают новости об обострении конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. В воскресенье принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Салман заявил в интервью американскому телевидению, что в случае появления у Ирана атомной бомбы крупнейшая арабская монархия незамедлительно начнёт собственную ядерную программу с военной составляющей.

На этой неделе состоится встреча бен Салмана с президентом США Дональдом Трампом. По данным близкого к саудовским властям телеканала «Аль-Арабия», наследный принц и глава Белого дома, в первую очередь, «обсудят противодействие политике Ирана, вмешивающегося в дела стран региона (Ближнего Востока), внесение изменений в ядерное соглашение (с Ираном)».

Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Кроме того, росту на нефтяном рынке также способствует сокращение добычи нефти в Венесуэле. Из-за экономического кризиса объем добычи нефти в стране сократился в феврале на 544% по сравнению с январем и почти вдвое с начала 2005 года - до 1,55 миллиона баррелей в сутки, следует из сообщения Международного энергетического агентства (МЭА). При этом МЭА отметило, что добыча нефти в Венесуэле «явно уязвима для ускоренного сокращения», которое может привести к дефициту на глобальных рынках.

Цены на нефть в понедельник снизились, цены в США следовали за снижением на фондовом рынке, и нейтрализовали почти весь рост на прошлой неделе.

Апрельский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 28 центов, или на 0,4%, до $62,06 за баррель. В пятницу закрытие было на $62,34, максимальном уровне с 6 марта.
За прошлую неделю цена выросла на 0,5%, или на 30 центов.

Майский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 16 центов, или на 0,2%, до $66,05 за баррель. В пятницу закрытие было на $66,21 (максимальный уровень с начала месяца).

Напряженности между Саудовской Аравией и Ираном, а также опасения в отношении добычи нефти в Венесуэле, помогли ограничить снижение цен. Цены существенно выросли в пятницу после того, как принц Саудовской Аравии Салман заявил, что королевство могло бы разрабатывать ядерное оружие, если это будет делать Иран.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
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