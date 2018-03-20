Итоги: Энергетика 20.03.18

По состоянию на 07.00 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3%, до $66,25 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,34% - до $62,34 за баррель.
Цены на нефть поддерживают новости об обострении конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. В воскресенье принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Салман заявил в интервью американскому телевидению, что в случае появления у Ирана атомной бомбы крупнейшая арабская монархия незамедлительно начнёт собственную ядерную программу с военной составляющей.
На этой неделе состоится встреча бен Салмана с президентом США Дональдом Трампом. По данным близкого к саудовским властям телеканала «Аль-Арабия», наследный принц и глава Белого дома, в первую очередь, «обсудят противодействие политике Ирана, вмешивающегося в дела стран региона (Ближнего Востока), внесение изменений в ядерное соглашение (с Ираном)».
Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Кроме того, росту на нефтяном рынке также способствует сокращение добычи нефти в Венесуэле. Из-за экономического кризиса объем добычи нефти в стране сократился в феврале на 544% по сравнению с январем и почти вдвое с начала 2005 года - до 1,55 миллиона баррелей в сутки, следует из сообщения Международного энергетического агентства (МЭА). При этом МЭА отметило, что добыча нефти в Венесуэле «явно уязвима для ускоренного сокращения», которое может привести к дефициту на глобальных рынках.
Цены на нефть в понедельник снизились, цены в США следовали за снижением на фондовом рынке, и нейтрализовали почти весь рост на прошлой неделе.
Апрельский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 28 центов, или на 0,4%, до $62,06 за баррель. В пятницу закрытие было на $62,34, максимальном уровне с 6 марта.
За прошлую неделю цена выросла на 0,5%, или на 30 центов.
Майский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 16 центов, или на 0,2%, до $66,05 за баррель. В пятницу закрытие было на $66,21 (максимальный уровень с начала месяца).
Напряженности между Саудовской Аравией и Ираном, а также опасения в отношении добычи нефти в Венесуэле, помогли ограничить снижение цен. Цены существенно выросли в пятницу после того, как принц Саудовской Аравии Салман заявил, что королевство могло бы разрабатывать ядерное оружие, если это будет делать Иран.
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