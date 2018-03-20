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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 20 бер, 2018 13:27 Итоги: Прогнозы 20.03.18



Объем национального долга США впервые превысил $21 трлн., свидетельствуют официальные данные правительства.

На 15 марта он составлял свыше 21 трлн 31,067 млрд.



Отметку в $20 трлн. госдолг превысил в сентябре прошлого года.

На прошлой неделе министерство финансов страны сообщило, что дефицит госбюджета США в феврале составил $215,248 млрд., что на 12,1% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($192,044 млрд.). Доходы бюджета упали на 9,4% - до $155,623 млрд, в том числе сборы подоходного налога сократились на 2%.

При этом расходы выросли на 2% и достигли $370,871 млрд.

В частности, это обусловлено ростом процентных платежей по госдолгу на 9% - до $28 млрд, а также выплатами, связанными с ликвидацией последствий прошлогодних природных катастроф.



За пять месяцев 2018 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 11,5% и составило 390,965 млрд по сравнению с $350,624 млрд. за сопоставимый период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 2,4% - до $1,286 трлн, в то время как затраты поднялись на 4,4% и превысили $1,677 трлн.

Белый дом прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $833 млрд.



Brexit: Великобритания и Евросоюз согласовали условия.



Великобритания и Европейский союз достигли соглашения по условиям переходного периода по Brexit.



Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил, что достигнутые с Великобританией договоренности стали «решительным шагом» к полноценной сделке по выходу Великобритании из состава ЕС.

«Мы достигли соглашения по переходному периоду», - заявил Барнье.



Переходный период продлится с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Координатор со стороны Евросоюза Мишель Барнье, представляя журналистам итог очередного раунда переговоров, сказал, что стороны переговоров по Brexit могут предложить совместный юридический текст, представляющий собой решающий этап, так как достигнута договоренность по значительной части того, что будет международным соглашением о выходе Великобритании из ЕС.



«Но решающий этап остается этапом. Мы еще не в конце пути. Нам остается еще много работы по важным темам, и особенно по Ирландии и Северной Ирландии. Это тот решающий этап, который я представлю в пятницу 23 марта по приглашению председателя Евросовета Дональда Туска вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Европейскому совету», - сообщил Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.



До саммита он представит результаты переговоров на заседании Совета ЕС по общим вопросам министрам 27 стран союза во вторник и в тот же день - рабочей группе Европарламента по Brexit, а в среду доложит об итогах переговоров на заседании Еврокомиссии, но окончательную оценку состоянию переговоров должен дать Европейский совет.

На основании опубликованного 28 февраля Евросоюзом проекта соглашения в последние дни велись переговоры между делегациями ЕС и Великобритании. В итоге последнего раунда переговоров, объявил Барнье, появилась новая, на этот раз совместная, версия проекта.



Он представил на экране текст в трех цветах: зеленом - по частям соглашения, по которым есть официальное согласие сторон; желтом - по частям, в отношении которых достигнута политическая договоренность, но требуется еще уточнение в ближайшие недели; белом - по предложенному Евросоюзом варианту, по которому либо продолжаются дискуссии, либо остаются разногласия, либо необходимо время, чтобы основательно приступить к этим вопросам.



Главный переговорщик ЕС дал несколько комментариев к тексту.



По его словам, дискуссии последних дней позволили достичь полного согласия для оформления в юридической форме пунктов, одобренных сторонами в совместном докладе в декабре 2017 года о правах граждан и о финансовом урегулировании.

Стороны добились согласия о переходном периоде, который декабрьский Европейский совет одобрил в принципе по просьбе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ее известном выступлении во Флоренции.



«Переходный период будет иметь ограниченный срок, как того пожелали британское правительство и Европейский союз. Во время этого периода Соединенное Королевство больше не будет участвовать в процессе принятия решений Европейского союза просто потому, что оно больше не будет государством-членом 30 марта 2019 года. Тем не менее, за ним сохранятся все преимущества и выгоды единого рынка, таможенного союза и секторальной европейской политики, и оно также будет должно соблюдать все европейские правила, как и государства-члены», - объяснил М.Барнье.



Он также подчеркнул прогресс, который достигнут в ходе последнего раунда переговоров в таких дискуссионных вопросах, как уточнение таможенных процедур, перемещение товаров и надзор над ними, обязательства Великобритании в ядерной области и защита европейских товарных марок. Хотя остаются еще для обсуждения вопросы защиты данных, автоматического признания судебных решений и другие.

Вместе с тем координатор ЕС назвал два пункта разногласий, которые для Евросоюза являются «вопросами наибольшей важности». Речь идет об администрировании.



соглашения по Brexit и вопросах, связанных с Ирландией и Северной Ирландией. ЕС выступает за отсутствие физической границы между ними и за тесное сотрудничество севера и юга острова.



Барнье сообщил, что стороны договорились включить в опубликованный в понедельник текст ноту о том, как будет дальше решаться ирландский вопрос. При этом данная работа будет опираться на декабрьский совместный доклад, стороны будут искать заслуживающее и юридически безупречное решение.



«Ирландия и Северная Ирландия представляют собой отдельный раздел в рамках переговоров об организованном выходе Северного Королевства из Европейского союза и в рамках этого выхода. В этом контексте мы договорились с Соединенным Королевством о детализированном графике дискуссий в ближайшие недели», - отметил главный переговорщик ЕС.



В заключение он заявил: «Я хочу повторить, что в последние дни мы проделали основную часть пути к упорядоченному выходу Великобритании, над которым мы работаем, я работаю с первого дня этой миссии. Мы продолжим эту работу, сохраняя в мыслях, что все перечисленные мною пункты являются частью одного соглашения и должны быть одобрены вместе».



«Не будет соглашения ни по чему, если не будет соглашения по всему», - подчеркнул Барнье.



Его британский партнер на переговорах Дэвид Дэвис, в свою очередь, заявил: «Сегодня, имея соглашение по следующей фазе, мы можем говорить о завершении очередного решающего этапа. Я верю, что Европейский совет будет приветствовать наше соглашение позднее на этой неделе».



Он попытался смягчить ситуацию вокруг ирландского вопроса, как ее изложил М.Барнье. «Британское правительство остается твердым в том, чтобы избежать физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия», - заверил Дэвис.



Япония, I квартал 2018 года: Индексы Reuters Tankan.



Индекс настроения в промышленности в марте: +28 против +29 в феврале (+1 кв/кв);



Индекс настроения в сфере услуг в марте: +35 против +33 в феврале (+1 кв/кв); индекс достиг максимума за три года.



Индекс прогноза на следующие 3 месяца: индекс в июне ожидается в промышленности на +25, в непроизводственном секторе +29.



«Укрепление иены и снижение цен акций может повлиять на бизнес с задержкой, но пока они не имеют значительного влияния. Мы получаем твердые запросы о капитальных вложениях от наших клиентов-производителей, при этом объем невыполненных заказов остается на высоком уровне», - отмечает один из участников опроса.



«Зеленых медведей» на отечественный валютный рынок привели нехватка гривни и намеченный на 20-е минфиновский аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. В этот же день предполагалось разместить валютные облигации в евро, но на пару доллар-гривня это событие, вероятно, оказало ничтожно малое влияние. Меж тем, лишенные «приработка» в виде спекуляций более дешевой СКВ с межбанка на дорогом наличном рынке, наши финансовые институты и их клиенты, заинтересовались рынком казенных ценных бумаг, для участия в котором потребовались некоторые гривневые ресурсы.



Поскольку до этого вторника цена безналичного «американца» росла, начав ралли с 14 марта, гривневые «погреба» у предполагаемых участников минфиновского аукциона опустели. Гривня ушла на дорожающий доллар. Пришло время двигаться обратно, реализуя СКВ ради нацвалюты для участия в минфиновском мероприятии.



Ситуация для этих участников осложнялась привычным для вторника ростом предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Эти два наиболее значимых обстоятельства предопределили «медвежий» характер вторничной сессии «зеленого» сектора межбанка.



Как водится, первых почувствовал «ветер перемен» наличный рынок, еще накануне к вечеру инициировав коррекцию, которая была пролонгирована во вторник при ощутимой поддержке соответствующих настроений на валютном межбанке.

Концепция на валютном рынке изменилась, причем судя по «технологии» размещения ОВГЗ, преобладание предложения СКВ на межбанке может быть сохранено в среду, когда покупателям ОВГЗ надо будет внести плату за товар.

На стороне «зеленых медведей» 21-го будет привычный для среды заметный рост притока экспортной выручки из-за рубежа, оказывая мощное давление на настроения на валютном межбанке.



С тем, чтобы начать успокаиваться на торгах четверга и пятницы, когда вероятность вхождения рынка безналичного доллара в боковой тренд и полосу относительной стабильности заметно вырастет.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Госдолг cтраны впервые превысил уровень в $21 трлн.Объем национального долга США впервые превысил $21 трлн., свидетельствуют официальные данные правительства.На 15 марта он составлял свыше 21 трлн 31,067 млрд.Отметку в $20 трлн. госдолг превысил в сентябре прошлого года.На прошлой неделе министерство финансов страны сообщило, что дефицит госбюджета США в феврале составил $215,248 млрд., что на 12,1% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($192,044 млрд.). Доходы бюджета упали на 9,4% - до $155,623 млрд, в том числе сборы подоходного налога сократились на 2%.При этом расходы выросли на 2% и достигли $370,871 млрд.В частности, это обусловлено ростом процентных платежей по госдолгу на 9% - до $28 млрд, а также выплатами, связанными с ликвидацией последствий прошлогодних природных катастроф.За пять месяцев 2018 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 11,5% и составило 390,965 млрд по сравнению с $350,624 млрд. за сопоставимый период годом ранее.Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 2,4% - до $1,286 трлн, в то время как затраты поднялись на 4,4% и превысили $1,677 трлн.Белый дом прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $833 млрд.Brexit: Великобритания и Евросоюз согласовали условия.Великобритания и Европейский союз достигли соглашения по условиям переходного периода по Brexit.Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил, что достигнутые с Великобританией договоренности стали «решительным шагом» к полноценной сделке по выходу Великобритании из состава ЕС.«Мы достигли соглашения по переходному периоду», - заявил Барнье.Переходный период продлится с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.Координатор со стороны Евросоюза Мишель Барнье, представляя журналистам итог очередного раунда переговоров, сказал, что стороны переговоров по Brexit могут предложить совместный юридический текст, представляющий собой решающий этап, так как достигнута договоренность по значительной части того, что будет международным соглашением о выходе Великобритании из ЕС.«Но решающий этап остается этапом. Мы еще не в конце пути. Нам остается еще много работы по важным темам, и особенно по Ирландии и Северной Ирландии. Это тот решающий этап, который я представлю в пятницу 23 марта по приглашению председателя Евросовета Дональда Туска вместе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Европейскому совету», - сообщил Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.До саммита он представит результаты переговоров на заседании Совета ЕС по общим вопросам министрам 27 стран союза во вторник и в тот же день - рабочей группе Европарламента по Brexit, а в среду доложит об итогах переговоров на заседании Еврокомиссии, но окончательную оценку состоянию переговоров должен дать Европейский совет.На основании опубликованного 28 февраля Евросоюзом проекта соглашения в последние дни велись переговоры между делегациями ЕС и Великобритании. В итоге последнего раунда переговоров, объявил Барнье, появилась новая, на этот раз совместная, версия проекта.Он представил на экране текст в трех цветах: зеленом - по частям соглашения, по которым есть официальное согласие сторон; желтом - по частям, в отношении которых достигнута политическая договоренность, но требуется еще уточнение в ближайшие недели; белом - по предложенному Евросоюзом варианту, по которому либо продолжаются дискуссии, либо остаются разногласия, либо необходимо время, чтобы основательно приступить к этим вопросам.Главный переговорщик ЕС дал несколько комментариев к тексту.По его словам, дискуссии последних дней позволили достичь полного согласия для оформления в юридической форме пунктов, одобренных сторонами в совместном докладе в декабре 2017 года о правах граждан и о финансовом урегулировании.Стороны добились согласия о переходном периоде, который декабрьский Европейский совет одобрил в принципе по просьбе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ее известном выступлении во Флоренции.«Переходный период будет иметь ограниченный срок, как того пожелали британское правительство и Европейский союз. Во время этого периода Соединенное Королевство больше не будет участвовать в процессе принятия решений Европейского союза просто потому, что оно больше не будет государством-членом 30 марта 2019 года. Тем не менее, за ним сохранятся все преимущества и выгоды единого рынка, таможенного союза и секторальной европейской политики, и оно также будет должно соблюдать все европейские правила, как и государства-члены», - объяснил М.Барнье.Он также подчеркнул прогресс, который достигнут в ходе последнего раунда переговоров в таких дискуссионных вопросах, как уточнение таможенных процедур, перемещение товаров и надзор над ними, обязательства Великобритании в ядерной области и защита европейских товарных марок. Хотя остаются еще для обсуждения вопросы защиты данных, автоматического признания судебных решений и другие.Вместе с тем координатор ЕС назвал два пункта разногласий, которые для Евросоюза являются «вопросами наибольшей важности». Речь идет об администрировании.соглашения по Brexit и вопросах, связанных с Ирландией и Северной Ирландией. ЕС выступает за отсутствие физической границы между ними и за тесное сотрудничество севера и юга острова.Барнье сообщил, что стороны договорились включить в опубликованный в понедельник текст ноту о том, как будет дальше решаться ирландский вопрос. При этом данная работа будет опираться на декабрьский совместный доклад, стороны будут искать заслуживающее и юридически безупречное решение.«Ирландия и Северная Ирландия представляют собой отдельный раздел в рамках переговоров об организованном выходе Северного Королевства из Европейского союза и в рамках этого выхода. В этом контексте мы договорились с Соединенным Королевством о детализированном графике дискуссий в ближайшие недели», - отметил главный переговорщик ЕС.В заключение он заявил: «Я хочу повторить, что в последние дни мы проделали основную часть пути к упорядоченному выходу Великобритании, над которым мы работаем, я работаю с первого дня этой миссии. Мы продолжим эту работу, сохраняя в мыслях, что все перечисленные мною пункты являются частью одного соглашения и должны быть одобрены вместе».«Не будет соглашения ни по чему, если не будет соглашения по всему», - подчеркнул Барнье.Его британский партнер на переговорах Дэвид Дэвис, в свою очередь, заявил: «Сегодня, имея соглашение по следующей фазе, мы можем говорить о завершении очередного решающего этапа. Я верю, что Европейский совет будет приветствовать наше соглашение позднее на этой неделе».Он попытался смягчить ситуацию вокруг ирландского вопроса, как ее изложил М.Барнье. «Британское правительство остается твердым в том, чтобы избежать физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия», - заверил Дэвис.Япония, I квартал 2018 года: Индексы Reuters Tankan.Индекс настроения в промышленности в марте: +28 против +29 в феврале (+1 кв/кв);Индекс настроения в сфере услуг в марте: +35 против +33 в феврале (+1 кв/кв); индекс достиг максимума за три года.Индекс прогноза на следующие 3 месяца: индекс в июне ожидается в промышленности на +25, в непроизводственном секторе +29.«Укрепление иены и снижение цен акций может повлиять на бизнес с задержкой, но пока они не имеют значительного влияния. Мы получаем твердые запросы о капитальных вложениях от наших клиентов-производителей, при этом объем невыполненных заказов остается на высоком уровне», - отмечает один из участников опроса.«Зеленых медведей» на отечественный валютный рынок привели нехватка гривни и намеченный на 20-е минфиновский аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. В этот же день предполагалось разместить валютные облигации в евро, но на пару доллар-гривня это событие, вероятно, оказало ничтожно малое влияние. Меж тем, лишенные «приработка» в виде спекуляций более дешевой СКВ с межбанка на дорогом наличном рынке, наши финансовые институты и их клиенты, заинтересовались рынком казенных ценных бумаг, для участия в котором потребовались некоторые гривневые ресурсы.Поскольку до этого вторника цена безналичного «американца» росла, начав ралли с 14 марта, гривневые «погреба» у предполагаемых участников минфиновского аукциона опустели. Гривня ушла на дорожающий доллар. Пришло время двигаться обратно, реализуя СКВ ради нацвалюты для участия в минфиновском мероприятии.Ситуация для этих участников осложнялась привычным для вторника ростом предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.Эти два наиболее значимых обстоятельства предопределили «медвежий» характер вторничной сессии «зеленого» сектора межбанка.Как водится, первых почувствовал «ветер перемен» наличный рынок, еще накануне к вечеру инициировав коррекцию, которая была пролонгирована во вторник при ощутимой поддержке соответствующих настроений на валютном межбанке.Концепция на валютном рынке изменилась, причем судя по «технологии» размещения ОВГЗ, преобладание предложения СКВ на межбанке может быть сохранено в среду, когда покупателям ОВГЗ надо будет внести плату за товар.На стороне «зеленых медведей» 21-го будет привычный для среды заметный рост притока экспортной выручки из-за рубежа, оказывая мощное давление на настроения на валютном межбанке.С тем, чтобы начать успокаиваться на торгах четверга и пятницы, когда вероятность вхождения рынка безналичного доллара в боковой тренд и полосу относительной стабильности заметно вырастет.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62467 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3725 раз. Подякували: 7069 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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