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G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:08
Пропонуємо до обговорення:
Група країн "Великої сімки" заявила про невідповідність вимог е-декларування для антикорупційних активістів та міжнародних членів наглядових рад держкомпаній і закликала Україну скасувати їх відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.
Дивися повний текст G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати е-декларації для антикорупціонерів
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R2
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:08
Блин что вы творите в большой семёрке. Вы что хотите что бы антикоррупционные органы жили на одну зарпалату ?:)
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-Segey-
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:13
-Segey- написав:
Блин что вы творите в большой семёрке. Вы что хотите что бы антикоррупционные органы жили на одну зарпалату ?:)
Шо за маячня? Закон, фактично, блокував роботу антикорупційних організацій, бо вимагав е-декларування не тільки для них, а і для всіх, хто з ними співробітничав, навіть для продавців офісного паперу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:50
lapay написав:
Шо за маячня? Закон, фактично, блокував роботу антикорупційних організацій, бо вимагав е-декларування не тільки для них, а і для всіх, хто з ними співробітничав, навіть для продавців офісного паперу.
..надо исходить из того, что в НОРМАЛЬНОМ государстве отчитываться о доходах//расходах должны даже "продавцы офисного паперу"!!.. все остальное - от Лукавого//петюни!!
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maestro71
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:14
Вимоги Веніціанки та G7 відверто дивують. Борці з корупцією вимагають декларацій від чиновників, але самі показати свої декларації бояться.Тим більше стосовно іноземців, які є членами спостережних рад державних компаній. У себе на батьківщині вони доходи декларують, а в Україні не хочуть.В Україні утворився вже цілий прошарок населення, який живе на подачки різних фондів, корпорацій, іноземних держав та навіть спецслужб. Очевидно Захід боїться засвітити своїх агентів. Він боїться, що українці дізнаються правду про так зване громадянське суспільство та борців з корупцією, які насправді є запроданцями.
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khov
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:46
khov написав:
Вимоги Веніціанки та G7 відверто дивують. Борці з корупцією вимагають декларацій від чиновників, але самі показати свої декларації бояться.Тим більше стосовно іноземців, які є членами спостережних рад державних компаній. У себе на батьківщині вони доходи декларують, а в Україні не хочуть.В Україні утворився вже цілий прошарок населення, який живе на подачки різних фондів, корпорацій, іноземних держав та навіть спецслужб. Очевидно Захід боїться засвітити своїх агентів. Він боїться, що українці дізнаються правду про так зване громадянське суспільство та борців з корупцією, які насправді є запроданцями.
ну узнают граждане Украины и шо???
или Вы думаете граждане слепые и глухие?
Давно правда о борцунах и карманычах известна, но что этот даёт?
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Вів 20 бер, 2018 21:05
Скільки тут цікавих коментаторів - агенти, запроданці. Це риторика Путіна та совка. Та всі хоч більш-менш нормальні реформи проходять тільки за рахунок іноземних грантів. Корупція є у всіх країнах світу. Тільки там 5-10% від бюджетів йде на корупцію, а у нас відсотків 10% залишається поза корупцією. От коли ми досягнемо такого рівня чистоти економіки, тоді і повернемось до питань агентів і запроданців. А пока що ті, що у владі якраз і є запроданці, бо тирять місцеве, а везуть на Кіпри, Сейшели і т.д. А гранти навпаки йдуть сюди і це одностороння допомога, яка не є кредитом і не вимагає повернення. І так, коли вони нам надають допомогу, то хочуть розуміти, що ці кошти не підуть на Кіпр на рахунок якогось посадовця.
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fairview
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:53
В нашей стране борьба с коррупцией это такой же бизнес как и сама коррупция. А посему удивительное рядом
Есть подозрение, что долгое общение с нашей страной дурно сказалось на Европе, как говорится с кем поведешься от того и наберешься ... но действует данное изречение в одном направлении
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Igorten
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