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Порошенко анонсував старт
переговорів про постачання...

Порошенко анонсував старт переговорів про постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:14

Порошенко анонсував старт переговорів про постачання...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом почнуться переговори про постачання катарського скрапленого газу в Україну.

Дивися повний текст Порошенко анонсував старт переговорів про постачання катарського скрапленого газу в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:34

А свой разрабатывать не судьба ;) Жаль на Марсе еще не добывают, он и там бы купил :) Тариф Марс+, красиво :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:06

А что, Катар отказывался его продавать???
Турция отказывается его пропускать- это факт. В Стамбул нужно было лететь...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:12

Какая будет у этого газа цена? Ведь в неё войдут еще и услуги поляков. Подписать доп. соглашение с Газпромом - это ведь не наш метод...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:19

  RomanTik написав:Какая будет у этого газа цена? Ведь в неё войдут еще и услуги поляков. Подписать доп. соглашение с Газпромом - это ведь не наш метод...


Ну да, ведь Газпрём зарекомендовал себя как надежный адекватный поставщик...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:37

Зачем тащить газ из Катара, если можно местный продать по тарифу Катар+ ?
Всё IMHO
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