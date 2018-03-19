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Порошенко анонсував старт переговорів про постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом почнуться переговори про постачання катарського скрапленого газу в Україну.
Дивися повний текст Порошенко анонсував старт переговорів про постачання катарського скрапленого газу в Україну
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R2
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:34
А свой разрабатывать не судьба
Жаль на Марсе еще не добывают, он и там бы купил
Тариф Марс+, красиво
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Igorten
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:06
А что, Катар отказывался его продавать???
Турция отказывается его пропускать- это факт. В Стамбул нужно было лететь...
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Cris
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:12
Какая будет у этого газа цена? Ведь в неё войдут еще и услуги поляков. Подписать доп. соглашение с Газпромом - это ведь не наш метод...
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RomanTik
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Додано: Вів 20 бер, 2018 18:19
RomanTik написав:
Какая будет у этого газа цена? Ведь в неё войдут еще и услуги поляков. Подписать доп. соглашение с Газпромом - это ведь не наш метод...
Ну да, ведь Газпрём зарекомендовал себя как надежный адекватный
поставщик...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Вів 20 бер, 2018 18:37
Зачем тащить газ из Катара, если можно местный продать по тарифу Катар+ ?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 20 бер, 2018 21:07
RomanTik написав:
Какая будет у этого газа цена?
Сжижение добавляет $1 на BTU. Сейчас трубопроводный природный газ котируется на споте США ~$3/BTU.
Резюме: выгоднее покупать летом, но перплата (в %) будет выше. Зимой - менее обидно
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MrNice
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