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Порошенко анонсував старт
переговорів про постачання...

Порошенко анонсував старт переговорів про постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:51

  sal написав:
  Вкладчик1234 написав:продать по тарифу Катар+

А чем он анонсировал поставки? какими газовозами

Гиперлупом :mrgreen:
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:01

Ес оказывает финансовую помощь Украине в том числе и для поддержания платежеспособного баланса для закупки газа по реверсу. Сомнительно, чтобы Европа давала деньге Украине чтобы она газ покупала где попало. Скорее всего будет как с американским углем - придет один-два парохода - объявят новые цены Доха+ и что "весь арабский мир за нас", а газ будет по факту как всегда собственной добычи и газпромовский.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:05

И мы же до конца не видим всей финансовой цепочки по выводу денег. Власть свои прокладки по выводу и отмыванию денег однозначно вписывает в эти цепочки. То что Фонсека накрылась медным тазом абсолютно никак не повлияло на вывод бабала и внутренних схем по его добыче.
Jack Reacher
 
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