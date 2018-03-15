Порошенко анонсував старт переговорів про постачання...

Гиперлупом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:51
Гиперлупом
Всё IMHO
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:01
Ес оказывает финансовую помощь Украине в том числе и для поддержания платежеспособного баланса для закупки газа по реверсу. Сомнительно, чтобы Европа давала деньге Украине чтобы она газ покупала где попало. Скорее всего будет как с американским углем - придет один-два парохода - объявят новые цены Доха+ и что "весь арабский мир за нас", а газ будет по факту как всегда собственной добычи и газпромовский.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:05
И мы же до конца не видим всей финансовой цепочки по выводу денег. Власть свои прокладки по выводу и отмыванию денег однозначно вписывает в эти цепочки. То что Фонсека накрылась медным тазом абсолютно никак не повлияло на вывод бабала и внутренних схем по его добыче.
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