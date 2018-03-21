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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 21 бер, 2018 13:04 Итоги: Валюта 21.03.18



Кроме того, участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США.



Евро по состоянию на 08.10 Киева торгуется в районе $1,2264 против $1,2242 на закрытие прошлой сессии.



Стоимость единой европейской валюты находится в среду в районе ¥130,57 по сравнению со ¥130,41 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥106,47 против ¥106,53 во вторник.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,15%.



Большинство экспертов ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75% годовых. Кроме того, эксперты полагают, что Федрезерв может занять более агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики, пишет MarketWatch. Прогноз руководителей Федрезерва в рамках «точечных графиков» (dot plots) может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех. Повышение ставок снижает привлекательность рискованных активов, таких как акции.



ФРС опубликует решение по ставке в среду в 20.00 Киева, после чего состоится пресс-конференция нового президента Федрезерва Джерома Пауэлла.



Очевидно, что все внимание будет приковано к заседанию FOMC. При этом существует риск того, что конкретного руководства мы не получим, и придется реагировать на нюансы поведения Пауэлла и делать выводы о его настроениях по реакции на сессии вопросов и ответов.



Пара доллар-иена 20-го выросла до ¥106,61, возможно, из-за ожиданий по ФРС и роста краткосрочных доходностей бумаг казначейства.

На 06.35 Киева, пара торгуется около ¥106,50.



Токийские рынки 21-го закрыты, поэтому торги на азиатской сессии для пары доллар-иена были слабыми. Тем не менее, активность может усилиться в Европе, если там начнут покупать доллары на спекуляциях, что ФРС может пересмотреть предельную ставку (нейтральную ставку или максимальную ставку) выше.

Пара доллар-иена может подняться выше 30-дневной MA (на указанное время на уровне ¥106,78) убедительным образом, если ФРС увидит возможности для более быстрого повышения ставок и пересмотрит с повышением прогнозы ставок 2019-2020 годов. С другой стороны, доллар, скорее всего, может оказаться под давлением по всем направлениям, если центральный банк оставит долгосрочные прогнозы ставок без изменений.



Движение выше ¥106,78 (30-дневная MA) встретит устойчивое сопротивление на уровне ¥107,29 (максимум 13 марта). Дневное закрытие выше этого уровня будет сигнализировать об изменении краткосрочного тренда с понижательной тенденцией на рост и может привести к ралли до ¥108,28 (минимум 26 января). С другой стороны, прорыв поддержки на уровне ¥106,37 (10-дневная MA) откроет двери для распродажи до ¥105,60 (минимум 16 марта) и ¥105,25 (минимум 2 марта).



Фьючерсы на золото во вторник потеряли весь рост предыдущего дня, закрывшись на самом низком уровне за последние три недели, поскольку доллар укрепился в преддверии широко ожидаемого роста процентной ставки со стороны Федерального резерва.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото упало на $5,90, или 0,5%, до $1311,90 за унцию. Согласно данным FactSet, цены закрылись на самом низком уровне с 01 марта, когда цены достигли отметки в $1 305,20.



Майское серебро также упало на 0,9% до $16,185 за унцию.



Индекс доллара США вырос USDX на 0,6% до 90,32 во вторник.

Снижение цены золота было частично ограничено распродажей акций компаний технологического сектора.



Апрельская платина упала на 1% до $945 за унцию, а июньский палладий снизился на 1,2% до $975,90 за унцию.



FOMC ФРС завершит двухдневную встречу по денежно-кредитной политике в среду, на которой будет принято решение о процентных ставках, после чего будет проведена пресс-конференция.



«Мы можем предположить, что в среду FOMC повысит целевую ставку на 0,25%», - сказал Аласдейр Маклеод из Goldmoney.



Но «рынок будет следить за показателями дальнейшего повышения ставок», - сказал он. «Хотя в настоящее время общепризнано, что глобальный рост синхронизируется, что повышает вероятность еще четырех дополнительных темпов роста, а не только трех, стоит отметить, что доллар стабилизировался, а цены на сырьевые товары в последнее время немного снизились».



«Исходя из этого, протоколы FOMC могут указывать на то, что на данный момент достаточно повышения на 0.25%», - сказал Маклеод. - «Золото консолидировалось в диапазоне от $1310 до $1360 с конца января, и я ожидаю, что повышение ставки уже учтено».



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 21 марта понизился на 20,79 коп. и составил 57,4954 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 8,21 коп., на торгах вторника вырос на 13,49 коп., оказавшись на уровне 26,3011 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 марта с уровней предыдущего закрытия 26,40/26,44 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене - 26,32/26,35 UAH/USD.



Спустя 40 минут СКВ, продолжая снижаться, упав к 26,27/26,30 UAH/USD.



После периода относительной стабильности, с появлением около 11.04 на рынке системных игроков, доллар прекратил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,28/26,32, а спустя 30 минут, на 11.34 Киева, СКВ, немного просев, оказалась на уровне 26,28/26,30 UAH/USD. Выход на рынок «бегемотов» «замаскировал» появление там регулятора, который «под шумок» выкупил $10,0 млн. по цене 26,31 UAH/USD, остановив дальнейшую коррекцию «американца».



Пополудни, на 12.02 «американец» по сути, не изменил свое местоположение, оказавшись на отметке 26,29/26,31 UAH/USD на фоне установившегося покоя на валютном межбанке.

Перерыв на обед около 13.06 рынок безналичного доллара встретил небольшим отскоком: 26,32/26,34 UAH/USD. Спустя 25 минут, предположительно, стараниями вернувшихся на рынок разочарованных условиями минфиновского аукциона по размещению ОВГЗ, курс СКВ пролонгировав рост, акцентировав его в менее значимых оферах, сумев поднять цену доллар по состоянию на 14.40 до уровня 26,32/26,37 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке по сути до самого закрытия сессии.



На цифре 26,32/26,36 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 20 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3011 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,29% с 28,0672 UAH/USD до 26,3011 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, по вторникам растет объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.



Во-вторых, затянувшееся с 14 марта «зеленое» ралли подняло средневзвешенный курс доллара на 52,01 коп., одновременно сузив курсовой зазор с наличной СКВ и лишившись привлекательности для покупок импортерами. Это сделало рынок безналичной СКВ «малоинтересным» для спекуляций, вынудив тамошних игроков искать другие места для инвестиций.



В-третьих, ко вторнику подвернулось такое место: Минфин анонсировал аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. Для этого проекта требовалась гривня, которую инвесторы получали на межбанке, продавая доллар.



Судя по динамике индикаторов состояния гривневого ресурса, здесь наметились проблемы. Об этом дало понять снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 802,9 млн. грн. к отметке 56 090,4 млн. грн.

Тренд подтвердил рост второго показателя состояния гривневой ликвидности, ставок по межбанковским кредитам overnight.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 марта повысились на $30,8 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, во вторник растет приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.



Во-вторых, появление на рынке «зеленых медведей» также стимулирует ликвидность.



В-третьих, доллар довольно активно продавали участники аукциона ОВГЗ.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (сессия в начале новой недели редко радует рынок ликвидностью) снята с повестки дня.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 19 марта, во вторник, 20-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $200,4 млн. к отметке $210,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $152,2 млн. к $183,0 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.



Торги 20 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, реализовав, по сути, фрагмент пресловутой «курсовой пилы» с алгоритмом «два шага вниз, один вверх».



В течение первой половины вторника наличная валюта демонстрировала динамичное снижение в сопровождении преобладания клиентского предложения, в значительной степени ставшего следствием «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.



Затем после обеда наличный рынок совершил незначительный компенсационный отскок стараниями появившегося клиентского спроса на доллар. Не исключено, что к подобным изменениям в настроениях потенциальных клиентов налички также сподвигли события на межбанке, куда к 13.00 явился тамошний штатный кот Рыжик, совершив курсовой отскок безналичной СКВ перед обеденным перерывом. В дальнейшем безналичный доллар сохранил по сути безоборотный «бычий» тренд, внеся в умы клиентов наличного рынка очередные «сомнения».



Впрочем, мы не исключаем, что сформировавшиеся к полудню вторника курсовые низы наличного доллара впоследствии были попросту выкуплены без лишних затей. Ожидавшие продолжения дальнейшей коррекции цен наличного «американца», его не дождались, и вероятно, не откладывая, «погасили» часть оставшейся еще с пятницы гривни покупками СКВ.



Часть рынков вышеперечисленных городов завершила вторничную сессии в полноценном равновесии покупок и продаж (Днепр, Харьков, Одесса), часть констатировала сохранение итогового преобладания клиентского предложения (Киев), активные клиентские покупки доллара в Запорожье, стартовавшие около 15.00 Киева, умудрились «перекосить» здешний рынок в сторону спроса.



В целом итоговая ликвидность во вторник осталась на уровне предыдущей сессии. Исключение на сей раз составил рынок столицы, дилеры которого похвалились прогрессом на этом участке.



В течение вторника биды наличного «неформального» доллара либо потеряли 2,0-6,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса), либо не изменились (Запорожье, Крыжополь), либо выросли на 6,0 коп. (Киев). Позиция «Предложение в течение 20 марта либо потеряла 5,0-8,0 коп. (Днепр, Киев, Харьков, Одесса), либо не изменилась (Запорожье, Крыжополь).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «американца» упали на 9,0-12,0 коп., офера потеряли 10,0-17,0 коп.



Таким образом, наличный рынок во вторник продемонстрировал в целом «медвежью» динамику, по-прежнему следуя в кильватере валютного межбанка, который посредством своих сводок формирует настроения у клиентов «налички».

Ликвидность торгов наличного рынка за редкими исключениями оставляет желать лучшего.

Рискнем предположить влияние скверных погодных условий, затянувшейся зимы, текущей дороговизны потребительского рынка. Иначе говоря, мы перечислили пакет факторов, которые, думаю, способны вызвать риски формирования апатии у потенциальных клиентов «налички».



Впрочем, по порядку.



Торги 20 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,33/26,42 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое в силу предельно низкой ликвидности, более уместно считать «виртуальным». По мере развития события на валютном межбанке, клиенты активизировали свой «принос» СКВ, напрочь отказываясь ее приобретать. Это заставило «неформалов» днепровской розницы реагировать действующими ценами.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро заметно понизились на фоне отсутствия спроса, что сформировало «техническое» преобладание клиентских оферов валюты: 26,30/26,40 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», преобладание «приноса».



После обеда на рынке Днепра удалось сбалансировать рынок, стимулировав клиентские покупки «американца». Но «поезд ушел» - дополуденная односторонняя торговля принесла свои плоды – несмотря на итоговый баланс, обороты на наличном рынке Днепра в его розничном сегменте остались на низком уровне, заслужив, как и накануне, «тройку с плюсом».



В течение вторника биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,33/26,42 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов пытались работать наличную пару доллар-гривня в условиях откровенного саботажа потенциальных клиентов. Лишь ближе к полудню, не без участия «зеленых медведей» межбанка, оптовики констатировали пробуждение рынка. Однако, это начало торгов было неполноценным: клиенты «сдавали валюту», отказываясь ее приобретать и формируя «техническое преобладание» приноса. Этот перекос заставил «неформалов» днепровского опта принимать меры, снижая текущие цены. Последние к полудню достигли внутридневного минимума, немного восстановившись впоследствии появившимся наконец-то спросом. Спрос выровнял оптовый рынок наличных Днепра в баланс, однако это не привело к росту ликвидности. Последняя осталась на уровне предыдущей сессии, заслужив «тройку».



На протяжении 20 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 8,0 коп. Акцентирование внутридневного снижения в менее значимых оферах и стало главной причиной итогового выравнивания рынка, посредством «соблазнения» клиентов демпинговыми ценами «американца».



По сравнению с закрытием 19 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 12,0-14,0 коп., офера стали ниже на 13,0-15,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 марта уровнями 32,40/32,65 UAH/EUR, констатировав в течение вторника двадцатикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 20 марта, приходилось заниматься низкой торговой активностью в паре доллар-гривня, небезуспешно пытаясь достичь равновесия покупок и продаж, которое не принесло бонусов на участке ликвидности.



Понятно, что в подобных условиях говорить об активности в секторе наличного евро не приходится. Несмотря на стартовавшее с 11.00 Киева «антиралли» пары евро-доллар на мировом форексе.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2338 к отметке $1,2270 констатировав внутридневное его снижение на заметные 68 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту потерю, понизив в течение 20 марта обе позиции наличного евро на заметные 20,0 коп.

Кроме того, в течение вторника наличный доллар немного потерял в цене.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 20 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2335, пара евро-доллар не покидала до 11.00 довольно широкого диапазона $1,2335-1,2350, инициировав с указанного часа на европейской сессии форекса динамичное снижение.

Коррекция затянулась до 18.55 Киева и завершилась касанием парой внутридневного минимума $1,2250. В дальнейшем, до 20.00 Киева, пара не покидала рамки довольно узкого валютного коридора $1,2254-1,2264…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара повышается во вторник, в то время как негативное влияние на евро оказывают новости из Германии.



Евро по состоянию на 15.10 Киева торгуется в районе $1,2278 против $1,2335 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится во вторник в районе ¥130,64 по сравнению со ¥130,87 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥106,41 против ¥106,10 в понедельник.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,36%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, увеличился на 0,24%.



Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия) в марте рухнул более чем на 12 пунктов - до 5,1 пункта с 17,8, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.



Мартовское значение индикатора было минимальным с 2016 года из-за опасений, связанных с перспективами мировой торговой войны. Экономисты ожидали менее значительного снижения - до 13 пунктов.

Среднее значение индекса ожиданий за период после воссоединения Германии составляет 23,64 пункта.



Опасения, связанные с мировым торговым конфликтом, инициированным США, заставляют экспертов проявлять больше осторожности в прогнозах. Сильный евро также ухудшает экономический прогноз Германии - страны, зависящей от экспорта.



В целом на этой неделе, полагаю, внимание участников валютных рынков будет сосредоточено на заседании FOMC Федрезерва США.



Как ожидается, американский ЦБ повысит процентные ставки по итогам встречи, которая пройдет 20-21 марта. Кроме того, прогноз руководителей Федрезерва в рамках «точечных графиков» (dot plots) может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех.



Состоявшееся на европейской сессии форекса динамичное падение пары евро-доллар и соответствующее укрепление доллара, кроме «общепринятых» причин, попытаемся пояснить дефицитом валюты США на рынке Континента.



Оказывается, на европейском межбанковском рынке возник рекордный с 2009 года дефицит долларовой ликвидности.

На фоне ужесточения политики ФРС США лондонская межбанковская ставка LIBOR, к которой привязаны финансовые продукты и долги на сумму больше $350 трлн., поднялась до рекордной за 8 лет отметки - необеспеченный займ в американской валюте на 3 месяца обойдется банкам в 2,2% годовых.

За полгода долларовые кредиты подорожали почти вдвое - в ноябре они стоили 1,38% годовых. Ставка на месяц c уровня 0,15% в 2015 году поднялась до 1,82%, оформив максимум с декабря 2008 года.



Одновременно резко вырос спред между LIBOR и ставкой индексного свопа overnight (OIS). Эта разница рассматривается как индикатор состояния денежного рынка, показывающий, насколько доступны доллары в финансовой системе.

Ее среднее значение за последние 2 года - 25 базисных пунктов - сейчас превышено более чем вдвое. Спред достигал 51,4 б.п., перекрыв значения, которые наблюдались на пике долгового кризиса зоны евро в 2010-11 гг. Уровни выше рынок последний раз видел лишь во время глобального финансового кризиса 2008-09 гг.

Стремительное расширение спреда говорит о том, что на рынке возник дефицит долларов.



Возможно, причиной происходящего стала налоговая реформа, запущенная администрацией Дональда Трампа в США - она стимулирует американские корпорации вернуть на родину более $2 трлн., которые хранятся на зарубежных счетах.



Валюта уходит из европейских банков в США, что порождает ее дефицит американской валюты на рынке.

Ситуацию усугубляет ужесточение политики ФРС и резкое увеличение госдолга США: начиная с ноября американский центробанк сокращает баланс, изымая из системы долларовую ликвидность, закачанную после кризиса 2008-09 гг. Сейчас эти операции забирают по $20 млрд. в месяц, а к концу 2018-го накопленный объем изъятия достигнет $600 млрд.



Казначейство США, в свою очередь, намерено занять во II квартале $440 млрд - рекордную с 2009 года сумму, и начиная с марта проводит размещения гособлигаций в беспрецедентном объеме.



В результате долларов на рынке становится меньше, и конкуренция за фондирование обостряется, констатирует Джером Шнайдер, глава отдела краткосрочных бумаг в PIMCO.



В целом в мире темпы роста денежной массы (в узком определении) упали до минимума с 2007 года.



По данным Мoneymovesmarkets.com, в Китае годовой рост показателя замедлился с 10% два года назад до 2% сейчас, в Японии упал с 6% до 2%. В США денежная масса в узком определении и вовсе сокращается.



При этом потребность в американской валюте остается значительной из-за огромного размера долларового долга: за три раунда количественного смягчения ФРС увеличила баланс на $3,5 трлн., но долларовый долг рос быстрее, чем Федрезерв «печатал» деньги (на $9-10 трлн. за 9 лет).

Ограниченная доступность долларов при достаточно неблагоприятном развитии событий способна спровоцировать новый кризис ликвидности, за которым могут последовать системный финансовый кризис и глобальная рецессия. Разумеется, текущее укрепление доллара покажется булавочным уколом.



Возвращаясь на левый берег Атлантики (если учитывать направление Гольфстрима), напомним: 21-го завершится заседание FOMC ФРС, и рынок реагирует на приближение события увеличением скорости движения, но при этом сокращением размера колебаний. Пара евро-доллар сходится вокруг отметки $1,226.



В понедельник пара евро-доллар, реагируя на сообщение Reuters о планах изменения риторики ЕЦБ, резко выросла. Минимум дня был на цифре $1,2260, максимум был отмечен на $1,2355.

А во вторник, с 11.00 Киева, пара упала обратно, до $1,2250, с еще большей скоростью, чем выросла в понедельник.



Причем видимого повода для такого поведения рынка не было. Если не считать, что около 12.00 Киева публиковались данные по германскому индексу деловых настроений ZEW, и, хотя они вышли слабее прогноза (по компоненте ожиданий падение с 17,8 до 5,1), в этот момент движения на рынке большого не было. Пара начала падать часом ранее.



В общем, мы имеем дело с хаотическими, спекулятивными метаниями рынка, который после долгого стояния на месте не может определиться с направлением движения. Как мы писали, обычно в ходе такой борьбы до ключевой новости не могут победить ни «быки», ни «медведи», первые покупают при снижениях, вторые при росте.

Впрочем, нельзя не отметить, что общая направленность колебаний имеет нисходящий уклон, максимумы от 8, 14 и 19 марта каждый заметно ниже предыдущего, минимумы тоже несколько снижаются.

В техническом анализе такая конфигурация называется «сходящийся клин», в данном случае нисходящий.



Вторничное интенсивное снижение пары евро-доллар выглядело довольно пугающе и вполне могло возникнуть ощущение, что цена вознамерилась, не дожидаясь итогов заседания ФРС, уйти на $1,22 или ниже. Но уже к текущему моменту евро-доллар отскочил от $1,2250 к 1,2260, так что пока ничего сверхординарного не произошло.



Падение остановилось и, возможно, развернулось. Мы все-таки считаем, что заседание ФРС рынок встретит ближе к $1,230, недалеко от середины двухмесячного диапазона $1,220-1.252. А потом, все-таки пойдет за стоп-приказами выше отметки $1,240.

Мы теперь абсолютно не исключаем возможности роста евро по итогам заседания FOMC ФРС.



На рынке, исходя из выступлений представителей ФРС, уже давно известно, что ФРС может повысить ставку три-четыре раза в этом году, значит это уже давно заложено в цену. Сейчас фокус на том, дадут ли прогнозные материалы («прогнозные точки») FOMC оснований ждать 4 повышения ставки в этом году.



Вероятность этого невелика, в частности, опрос Bloomberg показал, что участники рынка этого не ждут. Но если пара евро-доллар вдруг пойдет вверх после заседания ФРС, комментаторы будут иметь 2все основания» написать, что рост евро вызван разочарованием спекулянтов в долларе из-за того, что в «прогнозных точках» не оказалось прогноза 4 повышений ставок. На этом сарказме прервемся, набравшись терпения и будем наблюдать за динамикой пары евро-доллар за сутки до «приговора» FOMC ФРС.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,40/32,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные двадцатикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 20 марта по спросу и по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему с закрытия понедельника на 25,0 коп. спросу и потерявшему 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 марта по спросу и по предложению не изменились.



«Зеленых медведей» на отечественный валютный рынок привели нехватка гривни и намеченный на 20-е минфиновский аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. В этот же день предполагалось разместить валютные облигации в евро, но на пару доллар-гривня это событие, вероятно, оказало ничтожно малое влияние. Меж тем, лишенные «приработка» в виде спекуляций более дешевой СКВ с межбанка на дорогом наличном рынке, наши финансовые институты и их клиенты, заинтересовались рынком казенных ценных бумаг, для участия в котором потребовались некоторые гривневые ресурсы.



Поскольку до этого вторника цена безналичного «американца» росла, начав ралли с 14 марта, гривневые «погреба» у предполагаемых участников минфиновского аукциона опустели. Гривня ушла на дорожающий доллар. Пришло время двигаться обратно, реализуя СКВ ради нацвалюты для участия в минфиновском мероприятии.



Ситуация для этих участников осложнялась привычным для вторника ростом предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Добавим, что экспортерам гривня была нужна для проведения ежеквартальных платежей.



Эти три наиболее значимых обстоятельства предопределили «медвежий» характер вторничной сессии «зеленого» сектора межбанка.



Как водится, первых почувствовал «ветер перемен» наличный рынок, еще накануне к вечеру инициировав коррекцию, которая была пролонгирована во вторник при ощутимой поддержке соответствующих настроений на валютном межбанке.

Концепция на валютном рынке изменилась, причем судя по «технологии» размещения ОВГЗ, преобладание предложения СКВ на межбанке может быть сохранено в среду, когда покупателям ОВГЗ надо будет внести плату за товар.

На стороне «зеленых медведей» 21-го будет привычный для среды заметный рост притока экспортной выручки из-за рубежа, оказывая мощное давление на настроения на валютном межбанке.



С тем, чтобы начать успокаиваться на торгах четверга и пятницы, когда вероятность вхождения рынка безналичного доллара в боковой тренд и полосу относительной стабильности заметно вырастет.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 56 090,4 млн. грн. к отметке 55 309,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка, который, напомним, во вторник был реализован на практике.



К 10.14, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ, за которое надо рассчитаться сегодня», - констатировал наш гуру.



На 10.40 спуск в «теплые долины» прервался, цены немного отскочили к цифре 26,25/26,30 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием. Очевидцы регулятора не заметили.



Около 11.07 появление на межбанке системных игроков «ознаменовалось» консолидацией курса доллара на уровне 26,26/26,28 UAH/USD. Рынок перешел в деловое русло относительной сбалансированности спроса и оферов.



К 11.32 котировки доллара, ненамного приподнявшись, замерли на цифре 26,26/26,29 UAH/USD.



Дополуденная «зеленая» коррекция цен, прерванная около 10.40 Киева появлением покупок «американца», сопровождалась сохранением признаков «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, более значимые биды ставок межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 15,00/16,00% к отметке 15,25/16,00% годовых. Динамика гармонирует со снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.38 на валютном межбанке сохранилось «ползучее» повышение действующих цен безналичного «американца», оказавшихся в указанное время на цифре 26,27/26,30 UAH/USD.



Наконец, около 12.53 Киева в сопровождении приподнявшихся к отметке 26,28/26,30 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,15/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 20 марта по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2242, поднявшись до $1,2272 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2274 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

21 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.



На открытии торгов 21 марта в розничном сегменте очень редкие реальные сделки констатировали преобладание «приноса», отвечая на которое, валютчики более заметно понизили офера в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.



На старте торгов 21 марта в оптовом сегменте рынка реальных сделок не было, но телефонный интерес констатировал «виртуальное» преобладание клиентских оферов, на которое наши дилеры реагировали более заметным снижением позиции «предложение».



К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором расширении спреда

действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,25-280/26,35-45 UAH/USD, евро - 32,25-30/32,65-70 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB). Здесь сохранился наблюдавшийся с утра оптовый клиентский «принос».



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро «размылись», продемонстрировав, тем не менее, некоторое снижение: 26,25-27/26,35-37 UAH/USD, евро – 32,40-45/32,60-65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», баланс спрос/предложение.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,31/26,45 UAH/USD, евро – 32,30/32,70 UAH/EUR, рубль 0,451/0,458 UAH/RUB, Киев опт 26,25/26,35 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,25/26,35 UAH/USD, евро (опт) 32,40/32,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,40/32,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,40 UAH/USD, евро – 32,15/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,25/26,35 UAH/USD, розница – 26,20/26,37 UAH/USD; Запорожье – 26,25/26,35 UAH/USD; евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,451/0,458 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара снижается в ходе азиатских торгов в среду утром на фоне слабой активности торгов из-за праздничного дня в Японии.Кроме того, участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США.Пара доллар-иена 20-го выросла до ¥106,61, возможно, из-за ожиданий по ФРС и роста краткосрочных доходностей бумаг казначейства.На 06.35 Киева, пара торгуется около ¥106,50.Токийские рынки 21-го закрыты, поэтому торги на азиатской сессии для пары доллар-иена были слабыми. Тем не менее, активность может усилиться в Европе, если там начнут покупать доллары на спекуляциях, что ФРС может пересмотреть предельную ставку (нейтральную ставку или максимальную ставку) выше.Пара доллар-иена может подняться выше 30-дневной MA (на указанное время на уровне ¥106,78) убедительным образом, если ФРС увидит возможности для более быстрого повышения ставок и пересмотрит с повышением прогнозы ставок 2019-2020 годов. С другой стороны, доллар, скорее всего, может оказаться под давлением по всем направлениям, если центральный банк оставит долгосрочные прогнозы ставок без изменений.Движение выше ¥106,78 (30-дневная MA) встретит устойчивое сопротивление на уровне ¥107,29 (максимум 13 марта). Дневное закрытие выше этого уровня будет сигнализировать об изменении краткосрочного тренда с понижательной тенденцией на рост и может привести к ралли до ¥108,28 (минимум 26 января). С другой стороны, прорыв поддержки на уровне ¥106,37 (10-дневная MA) откроет двери для распродажи до ¥105,60 (минимум 16 марта) и ¥105,25 (минимум 2 марта).Фьючерсы на золото во вторник потеряли весь рост предыдущего дня, закрывшись на самом низком уровне за последние три недели, поскольку доллар укрепился в преддверии широко ожидаемого роста процентной ставки со стороны Федерального резерва.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,29% с 28,0672 UAH/USD до 26,3011 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 20 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 20 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, как известно, по вторникам растет объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.Во-вторых, затянувшееся с 14 марта «зеленое» ралли подняло средневзвешенный курс доллара на 52,01 коп., одновременно сузив курсовой зазор с наличной СКВ и лишившись привлекательности для покупок импортерами. Это сделало рынок безналичной СКВ «малоинтересным» для спекуляций, вынудив тамошних игроков искать другие места для инвестиций.В-третьих, ко вторнику подвернулось такое место: Минфин анонсировал аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. Для этого проекта требовалась гривня, которую инвесторы получали на межбанке, продавая доллар.Судя по динамике индикаторов состояния гривневого ресурса, здесь наметились проблемы. Об этом дало понять снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 802,9 млн. грн. к отметке 56 090,4 млн. грн.Тренд подтвердил рост второго показателя состояния гривневой ликвидности, ставок по межбанковским кредитам overnight.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 марта повысились на $30,8 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как известно, во вторник растет приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.Во-вторых, появление на рынке «зеленых медведей» также стимулирует ликвидность.В-третьих, доллар довольно активно продавали участники аукциона ОВГЗ.В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (сессия в начале новой недели редко радует рынок ликвидностью) снята с повестки дня.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с понедельником, 19 марта, во вторник, 20-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $200,4 млн. к отметке $210,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $152,2 млн. к $183,0 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.Торги 20 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, реализовав, по сути, фрагмент пресловутой «курсовой пилы» с алгоритмом «два шага вниз, один вверх».В течение первой половины вторника наличная валюта демонстрировала динамичное снижение в сопровождении преобладания клиентского предложения, в значительной степени ставшего следствием «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.Затем после обеда наличный рынок совершил незначительный компенсационный отскок стараниями появившегося клиентского спроса на доллар. Не исключено, что к подобным изменениям в настроениях потенциальных клиентов налички также сподвигли события на межбанке, куда к 13.00 явился тамошний штатный кот Рыжик, совершив курсовой отскок безналичной СКВ перед обеденным перерывом. В дальнейшем безналичный доллар сохранил по сути безоборотный «бычий» тренд, внеся в умы клиентов наличного рынка очередные «сомнения».Впрочем, мы не исключаем, что сформировавшиеся к полудню вторника курсовые низы наличного доллара впоследствии были попросту выкуплены без лишних затей. Ожидавшие продолжения дальнейшей коррекции цен наличного «американца», его не дождались, и вероятно, не откладывая, «погасили» часть оставшейся еще с пятницы гривни покупками СКВ.Часть рынков вышеперечисленных городов завершила вторничную сессии в полноценном равновесии покупок и продаж (Днепр, Харьков, Одесса), часть констатировала сохранение итогового преобладания клиентского предложения (Киев), активные клиентские покупки доллара в Запорожье, стартовавшие около 15.00 Киева, умудрились «перекосить» здешний рынок в сторону спроса.В целом итоговая ликвидность во вторник осталась на уровне предыдущей сессии. Исключение на сей раз составил рынок столицы, дилеры которого похвалились прогрессом на этом участке.В течение вторника биды наличного «неформального» доллара либо потеряли 2,0-6,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса), либо не изменились (Запорожье, Крыжополь), либо выросли на 6,0 коп. (Киев). Позиция «Предложение в течение 20 марта либо потеряла 5,0-8,0 коп. (Днепр, Киев, Харьков, Одесса), либо не изменилась (Запорожье, Крыжополь).По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «американца» упали на 9,0-12,0 коп., офера потеряли 10,0-17,0 коп.Таким образом, наличный рынок во вторник продемонстрировал в целом «медвежью» динамику, по-прежнему следуя в кильватере валютного межбанка, который посредством своих сводок формирует настроения у клиентов «налички».Ликвидность торгов наличного рынка за редкими исключениями оставляет желать лучшего.Рискнем предположить влияние скверных погодных условий, затянувшейся зимы, текущей дороговизны потребительского рынка. Иначе говоря, мы перечислили пакет факторов, которые, думаю, способны вызвать риски формирования апатии у потенциальных клиентов «налички».Впрочем, по порядку.Торги 20 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,33/26,42 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое в силу предельно низкой ликвидности, более уместно считать «виртуальным». По мере развития события на валютном межбанке, клиенты активизировали свой «принос» СКВ, напрочь отказываясь ее приобретать. Это заставило «неформалов» днепровской розницы реагировать действующими ценами.Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро заметно понизились на фоне отсутствия спроса, что сформировало «техническое» преобладание клиентских оферов валюты: 26,30/26,40 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», преобладание «приноса».После обеда на рынке Днепра удалось сбалансировать рынок, стимулировав клиентские покупки «американца». Но «поезд ушел» - дополуденная односторонняя торговля принесла свои плоды – несмотря на итоговый баланс, обороты на наличном рынке Днепра в его розничном сегменте остались на низком уровне, заслужив, как и накануне, «тройку с плюсом».В течение вторника биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,33/26,42 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов пытались работать наличную пару доллар-гривня в условиях откровенного саботажа потенциальных клиентов. Лишь ближе к полудню, не без участия «зеленых медведей» межбанка, оптовики констатировали пробуждение рынка. Однако, это начало торгов было неполноценным: клиенты «сдавали валюту», отказываясь ее приобретать и формируя «техническое преобладание» приноса. Этот перекос заставил «неформалов» днепровского опта принимать меры, снижая текущие цены. Последние к полудню достигли внутридневного минимума, немного восстановившись впоследствии появившимся наконец-то спросом. Спрос выровнял оптовый рынок наличных Днепра в баланс, однако это не привело к росту ликвидности. Последняя осталась на уровне предыдущей сессии, заслужив «тройку».На протяжении 20 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 8,0 коп. Акцентирование внутридневного снижения в менее значимых оферах и стало главной причиной итогового выравнивания рынка, посредством «соблазнения» клиентов демпинговыми ценами «американца».По сравнению с закрытием 19 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 12,0-14,0 коп., офера стали ниже на 13,0-15,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 марта уровнями 32,40/32,65 UAH/EUR, констатировав в течение вторника двадцатикопеечные потери бидов и оферов.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 20 марта, приходилось заниматься низкой торговой активностью в паре доллар-гривня, небезуспешно пытаясь достичь равновесия покупок и продаж, которое не принесло бонусов на участке ликвидности.Понятно, что в подобных условиях говорить об активности в секторе наличного евро не приходится. Несмотря на стартовавшее с 11.00 Киева «антиралли» пары евро-доллар на мировом форексе.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,40/32,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные двадцатикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 20 марта по спросу и по предложению.Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему с закрытия понедельника на 25,0 коп. спросу и потерявшему 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 марта по спросу и по предложению не изменились.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 56 090,4 млн. грн. к отметке 55 309,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка, который, напомним, во вторник был реализован на практике.К 10.14, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ, за которое надо рассчитаться сегодня», - констатировал наш гуру.На 10.40 спуск в «теплые долины» прервался, цены немного отскочили к цифре 26,25/26,30 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием. Очевидцы регулятора не заметили.Около 11.07 появление на межбанке системных игроков «ознаменовалось» консолидацией курса доллара на уровне 26,26/26,28 UAH/USD. Рынок перешел в деловое русло относительной сбалансированности спроса и оферов.К 11.32 котировки доллара, ненамного приподнявшись, замерли на цифре 26,26/26,29 UAH/USD.Дополуденная «зеленая» коррекция цен, прерванная около 10.40 Киева появлением покупок «американца», сопровождалась сохранением признаков «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, более значимые биды ставок межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 15,00/16,00% к отметке 15,25/16,00% годовых. Динамика гармонирует со снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.К 12.38 на валютном межбанке сохранилось «ползучее» повышение действующих цен безналичного «американца», оказавшихся в указанное время на цифре 26,27/26,30 UAH/USD.Наконец, около 12.53 Киева в сопровождении приподнявшихся к отметке 26,28/26,30 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,15/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 20 марта по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2242, поднявшись до $1,2272 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2274 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром21 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.На открытии торгов 21 марта в розничном сегменте очень редкие реальные сделки констатировали преобладание «приноса», отвечая на которое, валютчики более заметно понизили офера в паре доллар-гривня.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,27/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 13,0 коп.); евро – 32,35/32,60 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 марта спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились.На старте торгов 21 марта в оптовом сегменте рынка реальных сделок не было, но телефонный интерес констатировал «виртуальное» преобладание клиентских оферов, на которое наши дилеры реагировали более заметным снижением позиции «предложение».К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором расширении спредадействующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,25-280/26,35-45 UAH/USD, евро - 32,25-30/32,65-70 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB). Здесь сохранился наблюдавшийся с утра оптовый клиентский «принос».Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро «размылись», продемонстрировав, тем не менее, некоторое снижение: 26,25-27/26,35-37 UAH/USD, евро – 32,40-45/32,60-65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», баланс спрос/предложение.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,31/26,45 UAH/USD, евро – 32,30/32,70 UAH/EUR, рубль 0,451/0,458 UAH/RUB, Киев опт 26,25/26,35 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,25/26,35 UAH/USD, евро (опт) 32,40/32,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,40/32,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,40 UAH/USD, евро – 32,15/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,25/26,35 UAH/USD, розница – 26,20/26,37 UAH/USD; Запорожье – 26,25/26,35 UAH/USD; евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,451/0,458 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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