Итоги: Прогнозы 21.03.18

FOMC кажется, с высокой вероятность повысит ставки на заседании на этой неделе, первом, в котором будет председатель Пауэлл.
При том, что сокращения налогов теперь применены, и при дополнительном ускорении со стороны более высоких федеральных расходов в этом году, мы считаем, что большинство участников поддержат позицию «от препятствий к поддержке»;
Отражая этого, вдохновляющие данные по экономическому росту, дальнейшие свидетельства, что базовая инфляция возвращается к целевому уровню, мы ожидаем немного «жесткого» тона;
Публичные комментарии официальных лиц ФРС предполагают общий разворот прогноз комитета к потенциально более быстрому темпу ужесточения денежной политики, и мы ожидаем, что медианный прогноз членов FOMC покажет 4 повышения ставки в 2018, что выше 3 на заседании в декабре.
Дополнительного «ястребиное» изменение — переход к трём повышениям ставки в 2019 г. или повышению долгосрочной ставки в федеральным фондам также возможны, но не являются нашим основным сценарием.
Напряженность между РФ и Великобританией может привести к новому раунду санкций - Moody's.
Напряженность между РФ и Великобританией представляет собой потенциальную новую угрозу для экономики России, так как может привести к новому раунду санкций со стороны Запада, говорится в аналитическом материале Moody's Investors Service.
«Реакция России в последние дни предполагает, что деэскалация напряженности может быть затруднена и что эта ситуация еще более отчуждает Россию от Запада, отрицательно влияя на приток капитала и технологий, которые нужны России, чтобы решать свои долгосрочные задачи по росту экономики. Тем не менее, аппетит к дополнительным санкциям в ЕС кажется ограниченным, и двусторонние санкции, если они будут вводиться властями США или Великобритании, скорее, будут менее эффективны», - говорится в обзоре Moody's.
04 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества, по версии британской стороны, речь идет о «Новичке».
Власти королевства обвинили РФ в причастности к отравлению.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.
Олигархи отказались возвращать капитал в Россию под страхом санкций.
План правительства по репатриации в Россию денег олигархов, которым угрожают санкции США, провалился.
Ни один из крупных бизнесменов не стал покупать еврооблигации российского Минфина, которые были размещены на прошлой неделе и задумывались как инструмент, куда состоятельные россияне могли бы инвестировать возвращенные на родину деньги.
Об этом Bloomberg сообщил высокопоставленный правительственный чиновник на условиях анонимности в связи с чувствительным характером вопроса.
В общей сложности Минфин продал бумаг на $4 млрд., однако российские инвесторы вложили лишь $200 млн., даже несмотря на то, что специально для них были разработаны поправки на налоговый кодекс.
В частности, согласившимся на деофшоризацию олигархам разрешили не платить 13-процетный налог на доходы физлиц в случае, если они получат прибыль от валютной переоценки бумаг. Она может возникнуть, если подскочит курс доллара, а рублевая стоимость евробондов, таким образом, увеличится.
Кроме того, была предусмотрена возможность получать процентные выплаты в рублях.
Состоятельные россияне отказались покупать бонды, даже несмотря на то, что, по сведениям Reuters, сами выступали с просьбой об их создании.
Размещение начали готовить в декабре 2017 года, когда завершалась подготовка «кремлевского доклада» Минфина США. В документ, опубликованный в конце января, были включены 210 российских чиновников и бизнесменов, включая всех министров, долларовых миллиардеров и глав госкорпораций.
Само попадание в кремлевский список не означает введения каких-либо санкций, однако они последуют и «усложнят доступ к финансовой системе США» для чиновников и олигархов близких к власти, заявил 15 марта глава американского Минфина Стивен Мнучин.
Возможно, бумаги покупались на вторичном рынке, что объясняет низкую чувствительность российских бондов к недавней коррекции гособлигаций США и текущие минимальные кредитные спреды.
Как и предполагалось, на валютном межбанке в среду сохранилось преобладание «зеленых медведей», вызванное спросом на гривню, которой надо было рассчитаться с Минфином за вторничный аукцион по ОВГЗ.
Нелишне напомнить, что экспортеры ввиду скорого финиша I квартала исподволь готовились ко квартальным платежам в Казну, для чего расставались с частью. своих «зеленых заначек».
Кроме того, как известно, к среде настает пик поступлений экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежало продать на межбанке. Это оказывало определенное давление на рынок безналичного доллара.
Тем не менее, динамика цен безналичного доллара свидетельствует, что «зеленые медведи» теряют энтузиазм, а рынок безналичного доллара демонстрирует явное стремление к «боковику».
Собственно, мы предупреждали о таком варианте развития событий на межбанке в ближайшие две сессии.
Есть вероятность, что наличный рынок ждет такой же сюжет. Ведь тамошние настроения формируются клиентами, умы которых испытывают «давление» сводок с торгов валютного межбанка.
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