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фондовый рынок 22.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.03.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 22 бер, 2018 13:21 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.03.18 США



Фондовый рынок в США в среду немного снизился, основные индексы не удержали рост после колебаний, когда ФРС повысила процентные ставки. Сильный рост энергетического сектора ограничил потери.

ФРС повысила процентные ставки и прогнозирует еще два повышения в 2018 г., также она сигнализировала о росте уверенности в том, что снижение налогов в США и расходы правительства придадут импульс экономике и инфляции, и приведут к более агрессивному ужесточению денежной политики в будущем.

Повышение ставки ФРС широко ожидалось на рынке. Новый председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что банк пытается быть в средней позиции по повышению ставок.



Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 20-21 марта повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП страны на 2018 и 2019 годы - до 2,5% и 2,4% соответственно.

При этом регулятор по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25% - то есть еще два, кроме мартовского повышения. Трейдеры надеялись, что на фоне уверенных темпов развития рынка труда и экономики США в целом ФРС могла пересмотреть количество повышений ставки до четырех.

Как заявил на своей первой пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл, новая торговая политика США несет риски для экономического развития страны.

Кроме того, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors) сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале подскочило на 3% по сравнению с показателем января - до 5,54 миллиона. При этом аналитики ожидали меньшего роста показателя - на 0,5%, до 5,41 миллиона. В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в феврале вырос на 1,1%.



Первоначальной реакцией акций был рост, из-за уверенности ФРС в состоянии экономики. Однако рост доходности облигаций и ожидании дальнейших повышения процентной ставки негативно повлиял на фондовый рынок, так как сделал акции относительно менее привлекательными.

Финансовый сектор, который выигрывает от ситуации высоких процентных ставок, краткосрочно увеличил рост при решении ФРС, но снизился в итоге на 0,03%. Сектора, чувствительные к более высоким процентным ставкам — энергетика и коммунальное хозяйство, недвижимость — снизились на 0,39% и 0,93% соответственно.



Доходность по 10-летним казначейским облигациям США приблизилась к 3%, достигнув максимума за месяц на 2,936%.



Акции энергетического сектора выросли на 2,63%. Цены на нефть выросли до максимума за шесть недель после неожиданного снижения объёма запасов нефти в США на прошлой неделе, а также из-за опасений возможного нарушения поставок на Ближнем Востоке.



Отношение числа выросших выпусков к снизившимся на NYSE составило 1,35 к 1, на Nasdaq 1,49 к 1.

Объем торговли на биржах США составил 6,72 млрд. акций, по сравнению с 7,16 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,18%, до 24682,31 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,18%, до 2711,98 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потеряв 0,26%, оказался на уровне 7345,29 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно снижением ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок в среду снизился перед заседанием FOMC в США.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,16%, снижение возглавили сектора услуг для потребителей и финансовых компаний. Во вторник индекс вырос на 0,5%.



Участники рынка широко ожидали повышения процентной ставки FOMC в среду.



Решения ФРС по денежной политики влияют на финансовые рынки в мире в целом.



Решение Банка Англии по денежной политике будет в четверг. Перед этим, данные из Великобритании в среду показали, что рост зарплат в январе был выше прогнозов. Инвесторы оценивают, что хорошие цифры по зарплатам помогут Банку Англии повысить процентные ставки на заседании в мае, после того как данные во вторник показали, что инфляция в феврале была ниже, чем ожидалось.



В среду официальные лица ЕС представили предложения по повышению налогов на доходы, которые получают крупных технологические компании, действующие в Европе. Европейская комиссии предложила дополнительный налог 3% на выручку от некоторых цифровых активностей, предполагаемых компаниями, мировая выручка которых более чем €750 млн. Это может повлиять на некоторые крупные американские интернет-компании.



Индекс акций технологического сектора Stoxx 600 Technology вырос на 0,31%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,16%, снижение возглавили сектора услуг для потребителей и финансовых компаний. Во вторник индекс вырос на 0,5%.



Британский FTSE 100 просел на 0,32% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 038,97 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,01% до 12 309,15 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,24% — на отметке 5 239,74 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга преимущественно снизились после того, как ФРС США впервые в текущем году повысила базовую ставку, а вслед за ним краткосрочную процентную ставку повысил и Народный банк (ЦБ) Китая.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,44%, до 2496,02 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,53%, до 3263,48 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1849,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 1,1%, до 31071,05 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,22%, достигнув 5937,2 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,99%, до 21591,99 пункта.



В среду вечером FOMC Федрезерва США ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых.

В то же время регулятор повысил прогноз роста экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год показатель также улучшен - до 2,4% с 2,1%. При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует всего три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%.



Заявления ФРС показали, что регулятор стремится найти баланс между тем, чтобы продемонстрировать необходимость повышения ставок в долгосрочной перспективе, и тем, чтобы не слишком сильно раскачивать настроения на рынке, который ждет три повышения в 2018 году.



Вслед за решением ФРС ЦБ Китая объявил о повышении ставки по сделкам обратного РЕПО впервые с начала года - на 5 базисных пунктов, до 2,55% с 2,5%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной. Китайский центробанк повысил краткосрочные процентные ставки также впервые в этом году.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в среду закрылись ростом. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,79% - до 2309,36 пункта.

В свою очередь индекс РТС увеличился на 1,12% и составил 1270,08 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 2,5% - до $69,18 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 4,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,4%, «АЛРОСы» — на 1,68%, Московской биржи — на 0,35%. Акции «Газпрома» снизились в цене на 0,64%.



Российский фондовый рынок в среду торговался в приподнятом настроении за счет стабильности рубля и высоких цен на нефть. Индекс Мосбиржи вернулся выше 2 300 пунктов, теперь у него есть повод для прохода к 2 320 пунктам, если конъюнктура резко не переменится. Индекс РТС сохранится пока в коридоре 1 250—1 275 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 21 марта, повысился на 2,87 пункта или на 0,81% до уровня 355,00 пунктов.



Объем торгов за день составил 935 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 20 марта, ПФТС-индекс понизился на 0,44 пункта или на 0,13% до уровня 352,13 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 39,94 пунктов или на 12,68% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут в ожидании подведения итогов заседания FOMC Федрезерва США и комментариев регулятора о планируемых темпах повышения ставки в текущем году.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,48% - до 3306,28 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,63%, до 1884,14 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,21% - до 31931,05 пункта, корейский KOSPI - на 0,07%, до 2486,67 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,29%, до 5953,2 пункта.



Японский Nikkei 225 в среду не торгуется в связи с государственным праздником в стране - Днем весеннего равноденствия.



Участники рынка ожидают первой в этом году встречи FOMC ФРС США. Аналитики почти уверены, что по итогам заседания, которое проходит 20-21 марта, регулятор повысит процентную ставку до 1,5-1,75% годовых - такого результата ожидает 94,4% экспертов, опрошенных CME Group.



Инвесторов на мировых фондовых рынках в первую очередь интересуют комментарии Федрезерва относительно планируемых темпов увеличения ставки в 2018 году.



«Явные намеки на четыре повышения ставки в этом году могут привести к распродаже на рынках акций и облигаций», - считает аналитик FIIG Securities в Сиднее Джонатан Шеридан.



По мнению эксперта, основная опасность заключается в том, что ФРС «перестарается с повышением ставок в условиях неустойчивой экономики».



Вместе с тем, рост на азиатских фондовых площадках в среду поддержан позитивной статисткой. По данным исследования агентства Reuters, индекс доверия в деловых кругах стран Азии в первом квартале текущего года вырос до самого высокого уровня за семь лет - до 79 пунктов, увеличившись на 1 пункт по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии, по итогам торгов среды снизились на фоне неопределенности вокруг ожидаемого решения ФРС США по базовой ставке.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,02%, до 2484,97 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,29%, до 3280,95 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 0,73%, до 1858,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,43%, до 31414,52 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,24%, достигнув 5950,3 пункта.



Биржи Японии в среду были закрыты в связи с государственным праздником в стране - Днем весеннего равноденствия. По итогам вторника Nikkei 225 снизился на 0,47%, до 21380,97 пункта.



Участники рынка в среду ожидают решения ФРС США по дальнейшей денежной политике. Аналитики предполагают, что по итогам двухдневного заседания регулятор повысит процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Немаловажным фактором является то, что текущее заседание впервые проходит под председательством нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла.



«Никто не знает, чего ожидать от заседания ФРС. К этой встрече приковано много взглядов, и не только потому, что это первая пресс-конференция Джерома Пауэлла по итогам заседания, но и из-за вероятности некоторых изменений в заявлении ФРС», - таково мнение главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.10 Киева просел на 0,54% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 023,06 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,07% и был равен 12 298,91 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,30%, находился на отметке 5 236,77 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в среду ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,71% - до 1663,43 пункта, индекс ПФТС - на 0,81%, до 355 пункта.



Объем торгов на УБ составил 26,1 млн. грн., в том числе акциями - 6,2 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 935 млн. грн., в том числе акциями 0,35 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Мотор Сичи (+9,09%), Укрнафты (+2,92%) и Донбассэнерго (+0,05%).

Снижением стоимости завершили торги акции Центрэнерго (-1,9%), Райффайзен Банка Аваль (-0,51%) и Турбоатома (-0,42%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+7,28%) и Центрэнерго (-1,68%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,22% - до 517,84 пункта при объеме торгов почти 2,4 млн. злотых (19,2 млн. грн.).



В «индексной корзине» подорожали бумаги «Астарты» (+1,18%), агрохолдинга ИМК (+0,76%) и «Милкиленда» (+0,72%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-1,72%), «Кернела» (-0,58%) и «Агротона» (-0,18%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются после публикации итогов заседания FOMC Федрезерва США и комментариев регулятора.



По состоянию на 7.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,77%, до 3255,4 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,19%, до 1855,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 31209,09 пункта.

Корейский KOSPI поднимался на 0,49%, до 2497,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,19%, до 5938,7 пункта, Nikkei 225 - рос на 0,63%, до 21514,67 пункта.

В среду вечером FOMC Федрезерва США повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых.

Вместе с этим регулятор повысил прогноз по росту экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год показатель также улучшен - до 2,4% с 2,1%.



При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%, то есть еще два, кроме мартовского повышения. В результате этого решения американские индексы закрылись в «красной зоне» - снижением на 0,2-0,3%, биржи АТР также оказались под некоторым давлением.



Вслед за решением ФРС Народный банк Китая объявил о повышении ставки по сделкам обратного РЕПО впервые с начала года - на 5 базисных пунктов, до 2,55% с 2,5%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной. В последний раз китайский центробанк повышал краткосрочные процентные ставки в декабре 2017 года.



Японский индекс Nikkei 225 поднимается после того, как в среду не торговался в связи с государственным праздником в стране. В пятницу, 23 марта, инвесторы ожидают статистику по инфляции Японии в феврале. В январе инфляция составила в годовом выражении 1,4%.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга преимущественно снизились после того, как ФРС США впервые в текущем году повысила базовую ставку, а вслед за ним краткосрочную процентную ставку повысил и Народный банк (ЦБ) Китая.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,44%, до 2496,02 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,53%, до 3263,48 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1849,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 1,1%, до 31071,05 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,22%, достигнув 5937,2 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,99%, до 21591,99 пункта.



В среду вечером FOMC Федрезерва США ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых.

В то же время регулятор повысил прогноз роста экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год показатель также улучшен - до 2,4% с 2,1%. При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует всего три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%.



Заявления ФРС показали, что регулятор стремится найти баланс между тем, чтобы продемонстрировать необходимость повышения ставок в долгосрочной перспективе, и тем, чтобы не слишком сильно раскачивать настроения на рынке, который ждет три повышения в 2018 году.



Вслед за решением ФРС ЦБ Китая объявил о повышении ставки по сделкам обратного РЕПО впервые с начала года - на 5 базисных пунктов, до 2,55% с 2,5%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной. Китайский центробанк повысил краткосрочные процентные ставки также впервые в этом году.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.40 Киева просел на 0,78% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 6 983,936 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,86% и был равен 12 202,73 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,91%, находился на отметке 5 192,02 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок в США в среду немного снизился, основные индексы не удержали рост после колебаний, когда ФРС повысила процентные ставки. Сильный рост энергетического сектора ограничил потери.ФРС повысила процентные ставки и прогнозирует еще два повышения в 2018 г., также она сигнализировала о росте уверенности в том, что снижение налогов в США и расходы правительства придадут импульс экономике и инфляции, и приведут к более агрессивному ужесточению денежной политики в будущем.Повышение ставки ФРС широко ожидалось на рынке. Новый председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что банк пытается быть в средней позиции по повышению ставок.Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 20-21 марта повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП страны на 2018 и 2019 годы - до 2,5% и 2,4% соответственно.При этом регулятор по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25% - то есть еще два, кроме мартовского повышения. Трейдеры надеялись, что на фоне уверенных темпов развития рынка труда и экономики США в целом ФРС могла пересмотреть количество повышений ставки до четырех.Как заявил на своей первой пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл, новая торговая политика США несет риски для экономического развития страны.Кроме того, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors) сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале подскочило на 3% по сравнению с показателем января - до 5,54 миллиона. При этом аналитики ожидали меньшего роста показателя - на 0,5%, до 5,41 миллиона. В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в феврале вырос на 1,1%.Первоначальной реакцией акций был рост, из-за уверенности ФРС в состоянии экономики. Однако рост доходности облигаций и ожидании дальнейших повышения процентной ставки негативно повлиял на фондовый рынок, так как сделал акции относительно менее привлекательными.Финансовый сектор, который выигрывает от ситуации высоких процентных ставок, краткосрочно увеличил рост при решении ФРС, но снизился в итоге на 0,03%. Сектора, чувствительные к более высоким процентным ставкам — энергетика и коммунальное хозяйство, недвижимость — снизились на 0,39% и 0,93% соответственно.Доходность по 10-летним казначейским облигациям США приблизилась к 3%, достигнув максимума за месяц на 2,936%.Акции энергетического сектора выросли на 2,63%. Цены на нефть выросли до максимума за шесть недель после неожиданного снижения объёма запасов нефти в США на прошлой неделе, а также из-за опасений возможного нарушения поставок на Ближнем Востоке.Отношение числа выросших выпусков к снизившимся на NYSE составило 1,35 к 1, на Nasdaq 1,49 к 1.Объем торговли на биржах США составил 6,72 млрд. акций, по сравнению с 7,16 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в среду снизился перед заседанием FOMC в США.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,16%, снижение возглавили сектора услуг для потребителей и финансовых компаний. Во вторник индекс вырос на 0,5%.Участники рынка широко ожидали повышения процентной ставки FOMC в среду.Решения ФРС по денежной политики влияют на финансовые рынки в мире в целом.Решение Банка Англии по денежной политике будет в четверг. Перед этим, данные из Великобритании в среду показали, что рост зарплат в январе был выше прогнозов. Инвесторы оценивают, что хорошие цифры по зарплатам помогут Банку Англии повысить процентные ставки на заседании в мае, после того как данные во вторник показали, что инфляция в феврале была ниже, чем ожидалось.В среду официальные лица ЕС представили предложения по повышению налогов на доходы, которые получают крупных технологические компании, действующие в Европе. Европейская комиссии предложила дополнительный налог 3% на выручку от некоторых цифровых активностей, предполагаемых компаниями, мировая выручка которых более чем €750 млн. Это может повлиять на некоторые крупные американские интернет-компании.Индекс акций технологического сектора Stoxx 600 Technology вырос на 0,31%.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга преимущественно снизились после того, как ФРС США впервые в текущем году повысила базовую ставку, а вслед за ним краткосрочную процентную ставку повысил и Народный банк (ЦБ) Китая.В среду вечером FOMC Федрезерва США ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых.В то же время регулятор повысил прогноз роста экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год показатель также улучшен - до 2,4% с 2,1%. При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует всего три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%.Заявления ФРС показали, что регулятор стремится найти баланс между тем, чтобы продемонстрировать необходимость повышения ставок в долгосрочной перспективе, и тем, чтобы не слишком сильно раскачивать настроения на рынке, который ждет три повышения в 2018 году.Вслед за решением ФРС ЦБ Китая объявил о повышении ставки по сделкам обратного РЕПО впервые с начала года - на 5 базисных пунктов, до 2,55% с 2,5%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной. Китайский центробанк повысил краткосрочные процентные ставки также впервые в этом году.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 2,5% - до $69,18 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 4,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,4%, «АЛРОСы» — на 1,68%, Московской биржи — на 0,35%. Акции «Газпрома» снизились в цене на 0,64%.Российский фондовый рынок в среду торговался в приподнятом настроении за счет стабильности рубля и высоких цен на нефть. Индекс Мосбиржи вернулся выше 2 300 пунктов, теперь у него есть повод для прохода к 2 320 пунктам, если конъюнктура резко не переменится. Индекс РТС сохранится пока в коридоре 1 250—1 275 пунктов.Как сообщалось во вторник 20 марта, ПФТС-индекс понизился на 0,44 пункта или на 0,13% до уровня 352,13 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 39,94 пунктов или на 12,68% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 марта, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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