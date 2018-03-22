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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 22 бер, 2018 13:29 Итоги: Валюта 22.03.18



По состоянию на 08.05 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $7, или на 0,53% - до $1328,5 за унцию.



Стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,62% - до $16,5 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15% - до 89,64 пункта.



В среду ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также улучшил прогноз по росту экономики США на 2018 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год - до 2,4% с 2,1%. Прогноз по инфляции на текущий год остался на уровне 1,9%. Прогноз по безработице понижен до 3,8% с 3,9%.



Обычно повышение ставки ФРС приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает котировки золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. Однако в настоящем случае доллар и золото демонстрируют обратную динамику.



Как отмечают аналитики, опрошенные агентством Рейтер, падение доллара отражает разочарование инвесторов, ожидавших более «ястребиных» комментариев от ФРС по темпам ужесточения монетарной политики. Регулятор по-прежнему держит курс на три повышения ставки в 2018 году, тогда как многие участники рынка надеялись на четыре.



«Заявление комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) было более «голубиным», чем мы рассчитывали. На каком-то этапе ФРС придется принять более жесткие меры, но это несет в себе опасность кризиса кредитования», - таково мнение

аналитика Goldmoney Алэсдэйра Маклеода.



Курс доллара к основным мировым валютам снижается в четверг утром.



Инвесторы отыгрывают результаты заседания FOMC Федрезерва США, по итогам которого регулятор сохранил прогноз по трем повышениям ставки в текущем году.



По состоянию на 7.10 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,26% - до 89,55 пункта.



Курс евро к доллару поднимался до $1,2359 за евро с $1,2338 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене опускался до ¥105,81 за доллар со ¥106,05 на предыдущем закрытии.



В среду ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также улучшил прогноз по росту экономики США на 2018 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год - до 2,4% с 2,1%. Прогноз по инфляции на текущий год остался на уровне 1,9%. Прогноз по безработице понижен до 3,8% с 3,9%.



При этом регулятор несколько разочаровал инвесторов, сообщив, что по-прежнему прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году - до среднего уровня в 2,25%. На этих новостях курс доллара ускорил снижение и сохранил отрицательную динамику утром в четверг.



Повысит ли в этом году ФРС ставку три раза или даже четыре раза, не станет большим сюрпризом для валютного рынка, который всецело ожидает от регулятора продолжения нормализации политики.



Позже в четверг рынок также ожидает решения Банка Англии по ставке. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую ставку на текущем уровне в 0,5%. До этого уровня ставка была повышена в ноябре прошлого года с 0,25%. Это повышение стало первым почти за 10 лет.



Доллар США продолжил снижение против основных валют в среду, после повышения ФРС процентной ставки по федеральным фондам на 0,25%, как и ожидалось. Однако ФРС сохранила прогноз по трем повышениям процентной ставки в этом году.

Индекс доллара USDX снизился с 90,41 до 89,66 пункта на 22.30 Киева, что нейтрализовало рост на 0,7% во вторник.



Пара фунт-доллар выросла до $1,4145 с $1,4000 в конце вторника.

Пара евро-доллар выросла до $1,2338 с $1,2241 в конце вторника.

Пара доллар-иена снизилась до ¥105,90 с ¥106,53 в конце вторника.



Валюты стран NAFTA — канадский доллар и мексиканский песо — выросла в среду после появления информации, что США собираются отказаться от требований во автомобильной сфере.



Пара доллар-канадский доллар снизилась до 1,2898 с 1,3073.



FOMC ФРС США повысил процентные ставки на 0,25%, что широко ожидалось. Но повышение ставки уже было учтено в оценке доллара, поэтому происходила «продажа на факте».



Многие аналитики также ожидали изменения прогноза членов FOMC по траектории процентной ставки, однако члены FOMC сохранили предыдущие прогнозы по трём повышения ставки в этом году, так как отсутствовал консенсус по изменению этого подхода.

В тоже время, FOMC прогнозирует еще три повышения ставки в 2019 г., против двух повышений по предыдущему прогнозу, и ожидает уровня ставки 2,9% в конце 2019 г., против 2,7% ранее. В заявлении FOMC также отмечается, что экономика будет расти быстрее, чем ранее ожидалось.

Экономические новости:

Дефицит текущего счета в США в IV квартале 2017 г. вырос до $128,2 млрд., с $101,5 в предыдущем квартале.



Продажи домов на вторичном рынке в феврале (с сезонной коррекцией годовым темпом) были 5,54 млн., по данным Национальной ассоциации риэлторов, против 5,38 млн. в январе.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 22 марта понизился на 65,63 коп. и составил 56,8391 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 13,49 коп., на торгах среды вырос на 2,01 коп., оказавшись на уровне 26,2810 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 марта с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,36 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.14, покидая виртуальную сферу, доллар заметно потерял в цене, упав к 26,22/26,25, однако спустя 26 минут курс немного восстановился (26,25/26,30 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, без участия регулятора. Во всяком случае, НБУ на рынке в это время не видели.



К 11.04 на межбанке появились системные игроки, которые перенаправили тамошнюю атмосферу в деловую колею: 26,26/26,28 UAH/USD.

С этого момента стартовало «ползучее» укрепление «американца», котировки которого по состоянию на 11.30 оказались на цифре 26,26/26,29, спустя час, на 12.35 – на уровне 26,27/26,30 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 12.53 на фоне действовавших в то время цен 26,28/26,30 UAH/USD.

После обеда эта тенденция не претерпела изменений – к 13.20 доллар вырос до 26,29/26,33, а по состоянию на 14.30 на пустеющем рынке – до 26,30/26,34 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке по сути до самого закрытия сессии.



На цифре 26,30/26,34 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 21 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2810 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,36% с 28,0672 UAH/USD до 26,2810 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, по средам наступает пик объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.



Во-вторых, состоявшийся накануне аукцион Минфина по размещению гривневых ОВГЗ заставил его участников продавать СКВ ради нацвалюты для расчета на приобретенные бумаги.



В-третьих, близится время квартальных платежей, для которых экспортеры начали аккумулировать гривню, рынок которой демонстрирует сжатие.



О последнем свидетельствовало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 090,4 млн. грн. к отметке 55 309,8 млн. грн.

Тренд подтвердил рост второго показателя состояния гривневой ликвидности, ставок по межбанковским кредитам overnight.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 марта едва заметно, на $8,4 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, не исключено, что львиная доля продаж СКВ ради гривни состоялась накануне, когда действующая цена «американца» была выше, а в среду на рынке были «опоздавшие» и обязательные продажи доллара экспортерами.



Во-вторых, в ближайшие дни не предвидится никаких значимых мероприятий, кроме компенсации НДС в незначительном объеме. Это могло заставить экспортеров не очень торопиться со «сливом» доллара.



В-третьих, как мы указали выше, гривневый ресурс продолжает сжиматься, ограничивая «маневр» спекуляций на межбанке.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 20 марта, в среду, 21-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $210,2 млн. к отметке $240,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись со $183,0 млн. к $174,6 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.



Торги 21 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая заметно «сжалась». Во всяком случае, по сравнению с предыдущей сессией.



При этом нельзя не отметить определенный «разнобой» в настроениях, определивших внутридневные изменения цен в наличной паре доллар-гривня.



Если на рынках Днепра, Харькова и Одессы в течение среды наблюдалось снижение действующих цен «американца» (где больше, где символически), то рынок Запорожья продемонстрировал в отношении доллара завидную стабильность, а валютчики столицы были вынуждены к вечеру среды поднимать цены из-за появившейся гривневой ликвидности.



Еще раз подчеркнем: внутридневные изменения действующих цен были незначительными.



Несмотря на это разнообразие, у рынка наличных в среду был очень важный «общий знаменатель»: по итогам дня рынки всех вышеперечисленных городов констатировали равновесие покупок и продаж. Это стало главной причиной некоторого улучшения итоговой ликвидности.



Не исключено, на настроения клиентов наличного рынка подействовало успокаивающей очевидное стремление безналичного доллара в сторону стабильности. Это, к слову, также способствовало установлению на наличном рынке «всеобщей сбалансированности» спроса и предложения.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 5,0 коп. (рынок столицы), либо не изменилась (Запорожье), или же, наконец, потеряла 2,0-5,0 коп. (Харьков, Днепр, Одесса).

Позиция «предложение» на протяжении среды либо прибавила 2,0-5,0 коп. (Киев), либо не претерпела изменений (Запорожье), либо стала ниже на 1,0-5,0 коп. (Харьков, Днепр, Одесса).



По сравнению с закрытием вторника биды «неформального» наличного «американца» понизились на 1,0-10,0 коп. (лидировал в коррекции рынок Запорожья), офера потеряли 3,0-10,0 коп. (лидерство в откате оферов сохранило Запорожье).



Итак, возвращаясь к теме вышеупомянутого «разнообразия» внутридневной курсовой динамики наличного доллара, рискнем предположить, что она стала следствием ожиданий клиентов и дилеров наличного рынка очевидных перемен в настроениях и высоковероятного вхождения «зеленого» безнала в период относительной стабильности, что вполне могло «смутить» субъектов наличного рынка.



Кстати, есть вероятность определенного разочарования исходом торгов безналичным долларом в эту среду. По нашим наблюдениям, игроки межбанка, а вместе с ними и клиенты наличного доллара ожидали более заметной «медвежьей» курсовой динамики на торгах межбанка. Она не состоялась, поскольку прогнозированный приток СКВ из-за рубежа оказался заметно слабее.



Остается добавить, что ликвидность торгов наличной валютой все-таки сумела воспользоваться снижением курсовой динамики и установлением более спокойной атмосферы, продемонстрировав повсеместный прогресс.



Впрочем, по порядку.



Торги 21 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,25/26,36 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Поначалу это равновесие было в большей степени виртуальным, без сделок. В дальнейшем этот баланс нуждался в поддержке ценовым дисконтированием, поскольку клиенты начали реагировать на коррекцию безналичного «американца» на межбанке, активизируя «принос».



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро «размылись», продемонстрировав, тем не менее, некоторое снижение: 26,25-27/26,35-37 UAH/USD, евро – 32,40-45/32,60-65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», баланс спрос/предложение.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого не пришлось прибегать к радикальным ценовым ревизиям.



Итоговое равновесие спроса и предложение наконец-то отразилось на оборотах, заслуживших от «неформалов» местной розницы «четверку», констатировав улучшение

показателей предыдущей сессии.



В течение среды биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 1,0 коп.



Нелишне напомнить, что на предыдущих торгах наши дилеры более заметно (на 8,0 коп.) снизили офера «американца», стремясь «заставить» клиентов покупать доллар. Нынче рынок пары доллар-гривня оказался сбалансированным, и в столь радикальных ценовых изменениях не было нужды. Добавим, что это является надежным признаком вхождения наличного рынка (во всяком случае, в Днепре) в полосу относительной стабильности.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,25/26,36 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов пытались работать наличную пару доллар-гривня в условиях низкой ликвидности редких сделок и относительного равновесия спроса и предложения.



В дальнейшем этот баланс нуждался в поддержке ценовым дисконтированием, поскольку клиенты начали реагировать на коррекцию безналичного «американца» на межбанке, активизируя «принос».



Символические дисконты цен после обеда позволили сохранить равновесие спроса и предложения до самого закрытия торгов. Итоговый баланс способствовал росту оборотов, которые по итогам дня заслужили «четверку с минусом», констатировав улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 21 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 1,0 коп. Как и в розничном сегменте, налицо очевидное стремление оптового рынка Днепра к стабильности.



По сравнению с закрытием 20 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 8,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 марта уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечного «привеса» оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 21 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, где наконец-то появились признаки стабильности, принесшие бонусы на участке ликвидности. При этом, со слов наших дилеров, им попутно довелось заниматься аккумулированием наличного евро под оптовый заказ. С учетом дефицита этой СКВ «в степях Украины», подобная задача требовала сообразной ценовой политики.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2263 к отметке $1,2265 констатировав внутридневное его повышение на сиротские 2 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли этот «привес», сосредоточившись в аккумулировании евро «под заказ» и приподняв его цену в течение среды.

Кроме того, мы не исключаем, что на решение наших валютчиков поднять в течение среды обе позиции евро оказало влияние ралли пары евро-доллар на мировом форексе, которое стартовало на азиатской сессии форекса и закончилось лишь около 17.30 Киева.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 21 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2242, пара евро-доллар тотчас инициировала рост, проходивший в полном соответствии «технологии» «курсовой пилы», изобилуя провалами и отскоками. Рост исчерпался около 17.30, после того как пара немного раньше отметилась на внутридневном максимуме ($1,2295), с которого в 17.35 динамично упала в рамки диапазона $1,2258-1,2265, который не покидала до 19.30 Киева, инициировав с этого часа поначалу медленный, к ближе к 20.00 Киева более динамичный рост. В 20.00, как водится, реагируя на ожидаемый финал двухдневного заседания FOMC Федрезерва, пара «занервничала», совершив разнополярные динамичные скачки и провалы. Затем, немного успокоившись, пара инициировала ралли, первым этапом которого стало касание евро локального максимума ($1,2320), на котором пара не задержалась, опустившись к $1,2329, не демонстрируя на моменте явных попыток дальнейшей курсовой динамики…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



В общих чертах около 20.00 Киева в среду в паре евро-доллар произошло то, о чем мы предупреждали в предыдущем обзоре. Падение пары остановилось и развернулось.

Как и предполагалось, итоги заседание FOMC ФРС рынок встретил ближе к $1,230, недалеко от середины двухмесячного диапазона $1,220-1,252.



Иначе говоря, произошел рос евро по итогам заседания FOMC ФРС.



На рынке, исходя из выступлений представителей ФРС, уже давно известно, что ФРС может повысить ставку три-четыре раза в этом году, значит это уже давно заложено в цену.

В среду прогнозные материалы («прогнозные точки») FOMC поставили крест (почти наверняка) на ожиданиях четырех повышений ставки в этом году.



Несмотря на то, что вероятность этого была низкой, в частности, опрос Bloomberg показал, что участники рынка этого не ждут, значительная часть адептов доллара все-таки надеялись.



Натурально, реализовалось третье наше «опасение». Напомним, в предыдущем обзоре мы предположили не без толики сарказма, что если пара евро-доллар «вдруг» пойдет вверх после заседания FOMC ФРС, досужие комментаторы будут иметь «все основания» написать, что рост евро вызван разочарованием спекулянтов в долларе из-за того, что в «прогнозных точках» не оказалось прогноза четырех повышений ставок.



На этом сарказме прервемся, констатировав, что есть вероятность того, что пара евро-доллар все-таки пойдет за стоп-приказами выше отметки $1,240.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что сосредоточившись на аккумулировании евро, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 21 марта по спросу и по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 марта по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, на валютном межбанке в среду сохранилось преобладание «зеленых медведей», вызванное спросом на гривню, которой надо было рассчитаться с Минфином за вторничный аукцион по ОВГЗ.



Нелишне напомнить, что экспортеры ввиду скорого финиша I квартала исподволь готовились ко квартальным платежам в Казну, для чего расставались с частью. своих «зеленых заначек».



Кроме того, как известно, к среде настает пик поступлений экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежало продать на межбанке. Это оказывало определенное давление на рынок безналичного доллара.



Тем не менее, динамика цен безналичного доллара свидетельствует, что «зеленые медведи» теряют энтузиазм, а рынок безналичного доллара демонстрирует явное стремление к «боковику».



Собственно, мы предупреждали о таком варианте развития событий на межбанке в ближайшие две сессии.



Есть вероятность, что наличный рынок ждет такой же сюжет. Ведь тамошние настроения формируются клиентами, умы которых испытывают «давление» сводок с торгов валютного межбанка.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,34 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 55 309,8 млн. грн. к отметке 54 352,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка, который, напомним, во вторник и в среду был реализован на практике.



К 10.12, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,28/26,32 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Экспортерам нужна гривня для квартальных платежей» - - констатировал наш гуру.



На 10.24 спуск в «теплые долины» был продолжен стараниями выросших оферов СКВ: 26,24/26,28 UAH/USD. «Продавцов на моменте больше», - резюмировали очевидцы.



По состоянию на 10.44 котировки доллара на межбанке консолидировались на цифре 26,24/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж. Рынок ждет появления системных игроков.



Около 11.02, воспользовавшись равновесием покупок и продаж, безналичный доллар «позволил себе» сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.



Появившиеся после 11.10 на межбанке системные игроки возобновили снижение долларовых цен избыточным предложением СКВ. По состоянию на 11.28 «американец», растянув спред, оказался на цифре 26,25/26,27 UAH/USD.



Дополуденное поэтапное снижение действующих цен безналичного доллара сопровождалась сохранением признаков «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 15,25/16,00% к отметке 15,25/16,50% годовых. Динамика гармонирует со снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.12 на валютном межбанке сохранилось относительное спокойствие, сопровождаемое очередным сужением спреда до 26,25/26,27 UAH/USD. «В горы идти нет настроения», - признался наш гуру.



Наконец, около 13.04 Киева в сопровождении оставшихся у отметки 26,25/26,27 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,15/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с открытием 21 марта по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 20 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2342, поднявшись до $1,2365 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2377 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

22 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 32,45/32,75 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 марта спрос вырос на 10,0 коп.,; рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 22 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 32,45/32,75 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 22 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.



К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении

действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,30/32,55 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен в долларе и евро (26,23/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,458/0,462 UAH/RUB). Здесь установилось равновесие покупок и продаж на фоне отложенного на вечер клиентского спроса.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не изменились (евро ограничился сужением спреда): 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 22 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,26/26,39 UAH/USD, евро – 32,40/32,70 UAH/EUR, рубль 0,455/0,461 UAH/RUB, Киев опт 26,25/26,30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,25/26,30 UAH/USD, евро (опт) 32,40-45/32,55-60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,40-45/32,55-60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,35 UAH/USD, евро – 32,25/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,25/26,30 UAH/USD, розница – 26,20/26,37 UAH/USD; Запорожье – 26,27/26,35 UAH/USD; евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,458/0,463 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото дорожает в ходе утренних торгов четверга в противовес дешевеющему доллару после подведения итогов двухдневного мартовского заседания FOMC Федрезерва США.Курс доллара к основным мировым валютам снижается в четверг утром.Инвесторы отыгрывают результаты заседания FOMC Федрезерва США, по итогам которого регулятор сохранил прогноз по трем повышениям ставки в текущем году.Доллар США продолжил снижение против основных валют в среду, после повышения ФРС процентной ставки по федеральным фондам на 0,25%, как и ожидалось. Однако ФРС сохранила прогноз по трем повышениям процентной ставки в этом году.Индекс доллара USDX снизился с 90,41 до 89,66 пункта на 22.30 Киева, что нейтрализовало рост на 0,7% во вторник.Пара фунт-доллар выросла до $1,4145 с $1,4000 в конце вторника.Пара евро-доллар выросла до $1,2338 с $1,2241 в конце вторника.Пара доллар-иена снизилась до ¥105,90 с ¥106,53 в конце вторника.Валюты стран NAFTA — канадский доллар и мексиканский песо — выросла в среду после появления информации, что США собираются отказаться от требований во автомобильной сфере.Пара доллар-канадский доллар снизилась до 1,2898 с 1,3073.FOMC ФРС США повысил процентные ставки на 0,25%, что широко ожидалось. Но повышение ставки уже было учтено в оценке доллара, поэтому происходила «продажа на факте».Многие аналитики также ожидали изменения прогноза членов FOMC по траектории процентной ставки, однако члены FOMC сохранили предыдущие прогнозы по трём повышения ставки в этом году, так как отсутствовал консенсус по изменению этого подхода.В тоже время, FOMC прогнозирует еще три повышения ставки в 2019 г., против двух повышений по предыдущему прогнозу, и ожидает уровня ставки 2,9% в конце 2019 г., против 2,7% ранее. В заявлении FOMC также отмечается, что экономика будет расти быстрее, чем ранее ожидалось.Экономические новости:Дефицит текущего счета в США в IV квартале 2017 г. вырос до $128,2 млрд., с $101,5 в предыдущем квартале.Продажи домов на вторичном рынке в феврале (с сезонной коррекцией годовым темпом) были 5,54 млн., по данным Национальной ассоциации риэлторов, против 5,38 млн. в январе.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,36% с 28,0672 UAH/USD до 26,2810 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 21 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 21 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, как известно, по средам наступает пик объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.Во-вторых, состоявшийся накануне аукцион Минфина по размещению гривневых ОВГЗ заставил его участников продавать СКВ ради нацвалюты для расчета на приобретенные бумаги.В-третьих, близится время квартальных платежей, для которых экспортеры начали аккумулировать гривню, рынок которой демонстрирует сжатие.О последнем свидетельствовало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 090,4 млн. грн. к отметке 55 309,8 млн. грн.Тренд подтвердил рост второго показателя состояния гривневой ликвидности, ставок по межбанковским кредитам overnight.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 марта едва заметно, на $8,4 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, не исключено, что львиная доля продаж СКВ ради гривни состоялась накануне, когда действующая цена «американца» была выше, а в среду на рынке были «опоздавшие» и обязательные продажи доллара экспортерами.Во-вторых, в ближайшие дни не предвидится никаких значимых мероприятий, кроме компенсации НДС в незначительном объеме. Это могло заставить экспортеров не очень торопиться со «сливом» доллара.В-третьих, как мы указали выше, гривневый ресурс продолжает сжиматься, ограничивая «маневр» спекуляций на межбанке.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 20 марта, в среду, 21-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $210,2 млн. к отметке $240,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись со $183,0 млн. к $174,6 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.Торги 21 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, которая заметно «сжалась». Во всяком случае, по сравнению с предыдущей сессией.При этом нельзя не отметить определенный «разнобой» в настроениях, определивших внутридневные изменения цен в наличной паре доллар-гривня.Если на рынках Днепра, Харькова и Одессы в течение среды наблюдалось снижение действующих цен «американца» (где больше, где символически), то рынок Запорожья продемонстрировал в отношении доллара завидную стабильность, а валютчики столицы были вынуждены к вечеру среды поднимать цены из-за появившейся гривневой ликвидности.Еще раз подчеркнем: внутридневные изменения действующих цен были незначительными.Несмотря на это разнообразие, у рынка наличных в среду был очень важный «общий знаменатель»: по итогам дня рынки всех вышеперечисленных городов констатировали равновесие покупок и продаж. Это стало главной причиной некоторого улучшения итоговой ликвидности.Не исключено, на настроения клиентов наличного рынка подействовало успокаивающей очевидное стремление безналичного доллара в сторону стабильности. Это, к слову, также способствовало установлению на наличном рынке «всеобщей сбалансированности» спроса и предложения.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 5,0 коп. (рынок столицы), либо не изменилась (Запорожье), или же, наконец, потеряла 2,0-5,0 коп. (Харьков, Днепр, Одесса).Позиция «предложение» на протяжении среды либо прибавила 2,0-5,0 коп. (Киев), либо не претерпела изменений (Запорожье), либо стала ниже на 1,0-5,0 коп. (Харьков, Днепр, Одесса).По сравнению с закрытием вторника биды «неформального» наличного «американца» понизились на 1,0-10,0 коп. (лидировал в коррекции рынок Запорожья), офера потеряли 3,0-10,0 коп. (лидерство в откате оферов сохранило Запорожье).Итак, возвращаясь к теме вышеупомянутого «разнообразия» внутридневной курсовой динамики наличного доллара, рискнем предположить, что она стала следствием ожиданий клиентов и дилеров наличного рынка очевидных перемен в настроениях и высоковероятного вхождения «зеленого» безнала в период относительной стабильности, что вполне могло «смутить» субъектов наличного рынка.Кстати, есть вероятность определенного разочарования исходом торгов безналичным долларом в эту среду. По нашим наблюдениям, игроки межбанка, а вместе с ними и клиенты наличного доллара ожидали более заметной «медвежьей» курсовой динамики на торгах межбанка. Она не состоялась, поскольку прогнозированный приток СКВ из-за рубежа оказался заметно слабее.Остается добавить, что ликвидность торгов наличной валютой все-таки сумела воспользоваться снижением курсовой динамики и установлением более спокойной атмосферы, продемонстрировав повсеместный прогресс.Впрочем, по порядку.Торги 21 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,25/26,36 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Поначалу это равновесие было в большей степени виртуальным, без сделок. В дальнейшем этот баланс нуждался в поддержке ценовым дисконтированием, поскольку клиенты начали реагировать на коррекцию безналичного «американца» на межбанке, активизируя «принос».Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро «размылись», продемонстрировав, тем не менее, некоторое снижение: 26,25-27/26,35-37 UAH/USD, евро – 32,40-45/32,60-65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», баланс спрос/предложение.После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого не пришлось прибегать к радикальным ценовым ревизиям.Итоговое равновесие спроса и предложение наконец-то отразилось на оборотах, заслуживших от «неформалов» местной розницы «четверку», констатировав улучшениепоказателей предыдущей сессии.В течение среды биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 1,0 коп.Нелишне напомнить, что на предыдущих торгах наши дилеры более заметно (на 8,0 коп.) снизили офера «американца», стремясь «заставить» клиентов покупать доллар. Нынче рынок пары доллар-гривня оказался сбалансированным, и в столь радикальных ценовых изменениях не было нужды. Добавим, что это является надежным признаком вхождения наличного рынка (во всяком случае, в Днепре) в полосу относительной стабильности.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,25/26,36 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов пытались работать наличную пару доллар-гривня в условиях низкой ликвидности редких сделок и относительного равновесия спроса и предложения.В дальнейшем этот баланс нуждался в поддержке ценовым дисконтированием, поскольку клиенты начали реагировать на коррекцию безналичного «американца» на межбанке, активизируя «принос».Символические дисконты цен после обеда позволили сохранить равновесие спроса и предложения до самого закрытия торгов. Итоговый баланс способствовал росту оборотов, которые по итогам дня заслужили «четверку с минусом», констатировав улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.На протяжении 21 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 1,0 коп. Как и в розничном сегменте, налицо очевидное стремление оптового рынка Днепра к стабильности.По сравнению с закрытием 20 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 8,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 марта уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечного «привеса» оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 21 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, где наконец-то появились признаки стабильности, принесшие бонусы на участке ликвидности. При этом, со слов наших дилеров, им попутно довелось заниматься аккумулированием наличного евро под оптовый заказ. С учетом дефицита этой СКВ «в степях Украины», подобная задача требовала сообразной ценовой политики.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что сосредоточившись на аккумулировании евро, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 21 марта по спросу и по предложению.Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 марта по спросу и по предложению не изменились.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,34 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 55 309,8 млн. грн. к отметке 54 352,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка, который, напомним, во вторник и в среду был реализован на практике.К 10.12, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,28/26,32 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Экспортерам нужна гривня для квартальных платежей» - - констатировал наш гуру.На 10.24 спуск в «теплые долины» был продолжен стараниями выросших оферов СКВ: 26,24/26,28 UAH/USD. «Продавцов на моменте больше», - резюмировали очевидцы.По состоянию на 10.44 котировки доллара на межбанке консолидировались на цифре 26,24/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж. Рынок ждет появления системных игроков.Около 11.02, воспользовавшись равновесием покупок и продаж, безналичный доллар «позволил себе» сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.Появившиеся после 11.10 на межбанке системные игроки возобновили снижение долларовых цен избыточным предложением СКВ. По состоянию на 11.28 «американец», растянув спред, оказался на цифре 26,25/26,27 UAH/USD.Дополуденное поэтапное снижение действующих цен безналичного доллара сопровождалась сохранением признаков «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 15,25/16,00% к отметке 15,25/16,50% годовых. Динамика гармонирует со снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.К 12.12 на валютном межбанке сохранилось относительное спокойствие, сопровождаемое очередным сужением спреда до 26,25/26,27 UAH/USD. «В горы идти нет настроения», - признался наш гуру.Наконец, около 13.04 Киева в сопровождении оставшихся у отметки 26,25/26,27 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 марта с уровней: доллар – 26,20/26,50 UAH/USD, евро – 32,15/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.Евро по сравнению с открытием 21 марта по спросу и по предложению не изменился.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 20 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2342, поднявшись до $1,2365 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2377 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром22 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 32,45/32,75 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 марта спрос вырос на 10,0 коп.,; рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 22 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,30 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 32,45/32,75 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 21 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На старте торгов 22 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижениидействующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,30/32,55 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен в долларе и евро (26,23/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,458/0,462 UAH/RUB). Здесь установилось равновесие покупок и продаж на фоне отложенного на вечер клиентского спроса.Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не изменились (евро ограничился сужением спреда): 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 22 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,26/26,39 UAH/USD, евро – 32,40/32,70 UAH/EUR, рубль 0,455/0,461 UAH/RUB, Киев опт 26,25/26,30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,25/26,30 UAH/USD, евро (опт) 32,40-45/32,55-60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,40-45/32,55-60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,20/26,35 UAH/USD, евро – 32,25/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,25/26,30 UAH/USD, розница – 26,20/26,37 UAH/USD; Запорожье – 26,27/26,35 UAH/USD; евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,458/0,463 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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