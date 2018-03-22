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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 22 бер, 2018 13:31 Итоги: Прогнозы 22.03.18



Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC ) Федеральной резервной системы (ФРС) США 21 марта принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — с 1,25—1,5% до 1,5—1,75%.

«На фоне уже существующих и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции комитет решил повысить целевой интервал ставки ФРС до 1,5—1,75%. Позиция по монетарной политике остается адаптивной, что поддержит положительные тенденции на рынке труда и устойчивое возвращение к уровню инфляции в 2%», — говорится в сообщении ФРС.

Предыдущее решение о повышении ключевой ставки ФРС приняла 13 декабря 2017 года.

Как ранее сообщало агентство Reuters, ФРС в конце 2017 года прогнозировала, что в 2018 году ключевая ставка будет повышена три раза, но некоторые инвесторы полагают, что налогово-бюджетное стимулирование и признаки инфляционного давления могут привести еще к одному повышению ставки.



Вышло заявление FOMC.



- рост занятости был сильным, темп роста расходов потребителей и капитальных вложений замедлился;

- экономическая активность росла «умеренным темпом», ранее он характеризовался как «твёрдый»;

- инфляция по 12-месячному базису, как ожидается, вырастет с предстоящие месяцы;

- экономическая перспектива укрепилась в последние месяцы;

- медианные прогноз по ставке по федеральным фондам — 2,875% на конце 2019 г., по сравнению с 2,688% в декабрьском прогнозе;

- ФРС повысила мнение по нейтральной ставке по федеральным фондам после многих лет снижения прогноза;

- ФРС ожидает еще два повышения процентной ставки в этом году (3 в общей сложности), ожидает еще три в 2019 г.;

- ФРС повысила дисконтную ставку на 0,25% до 2,25%;

- в последние месяцы число рабочих мест уверенно растет, безработица остаётся низкой;

- по результатам опросов инфляционные ожидания почти не изменились;

- средний прогноз членов FOMC по процентной ставке: 2,100% в конце 2018 г.;

- средний прогноз членов FOMC по процентной ставки: 2,900% в конце 2019 г.;

- ожидается стабилизация инфляции на 2% в среднесрочной перспективе;

- риски для экономики кажутся примерно сбалансированными.



Вышло заявление председателя ФРС Пауэлла перед пресс-конференцией.



- Решение отмечает очередной шаг в постепенной нормализации политики;

- Рост занятости был «существенно выше» темпа, необходимого для поддержания рабочей силы;

- Мы ожидаем, что рынок труда останется сильным;

- Рост за границей на «твердой траектории»;

- Повышение ставок слишком медленно повысило бы риск необходимости ужесточать политику слишком быстро позднее;

- Открывая очень значительное изменение в прогнозе, мы не намереваемся изменять процесс сокращения баланса.



Высказывания председателя ФРС Пауэлла на пресс-конференции.



- инфляция остается ниже целевого уровня 2%;

- низкий уровень инфляции отражает некоторые неожиданные снижения цен примерно год назад;

- временами инфляция может быть ниже или выше 2%;

- FOMC ожидает, что рынок труда останется сильным;

- экономический прогноз усилился в последние месяцы;

- решение о повышении ставок — шаг в сторону сокращения стимулирования;

- дальнейшее постепенное повышение ключевой ставки — лучший способ достижения цели ФРС;

- мы будем следить за развитием ситуации в экономике;

- программа сокращения баланса ФРС проходит гладко, не намерен изменять;

- изменение ключевой ставки — главный способ корректировки денежной политики ФРС;

- мы наблюдали лишь очень постепенное повышательное давление на инфляцию и зарплаты после последней рецессии;

- ФРС пытается занять среднюю позицию по повышению ставок;

- только постепенное повышательное давление на инфляцию, несмотря на снижение безработицы;

- мы прогнозируем постепенные повышения ставок, пока экономическая ситуация меняется в соответствии с прогнозом;

- нас беспокоит устойчивое отклонение инфляции от целевого уровня 2%;

- ФРС всегда стремится достичь 2% инфляции, пока балансирует против мандата по занятости;

- нейтральная процентная ставка все еще низкая;

- тщательно изучим вопрос о том, следует ли проводить пресс-конференции чаще;

- нет намерения пересматривать план сокращения баланса;

- не думаем, что изменения в торговой политике должны повлиять на текущие прогнозы;

- прогнозы ФРС будут меняться со временем, с изменением экономики;

- ФРС не считает, что изменения в торговой политике должно повлиять на прогноз;

- со времени финансового кризиса производительность труда была слабой;

- производительность труда выросла лишь немного;

- изменения в налоговой сфере должны позитивно сказаться на производительности;

- важно сделать всё возможное для повышения потенциального экономического роста;

- нынешняя концепция денежной политики работает очень хорошо;

- не думает, что есть срочность в замене подхода (по денежной политике);

- ФРС в настоящее время считает уязвимость финансовой системы умеренной;

- в некоторых зонах цены на активы повышенные относительно исторических норм;

- текущее мнение ФРС — уязвимости для финансовой стабильности уменьшились;

- ФРС не делала никаких решений о частоте стресс-тестов банков;

- участники заседания считали, что будет существенный эффект от сокращения налогов;

- члены FOMC полагают, что меры налогово-бюджетной политики приведут к значительному увеличению спроса в течение следующих трех лет;

- члены FOMC обсуждали торговую политику как фактор риска, который стал более значимым для перспективы;

- слабый рост зарплат выглядит логичным, учитывая низкую производительность и инфляцию;

- мы не учитываем избирательный цикл;

- экономика сейчас находится в самой хорошей форме за последние 10 лет.



USD: FOMC, вероятно, в июне изменит медианный прогноз на 4 повышения ставки в 2018 г., - SEB.



В SEB Research комментируют мартовской заявление FOMC по денежной политике и новые экономические прогнозы ФРС:



«Как и ожидалось, ФРС повысила целевой диапазон по ставке по федеральным фондам до 1,50-1,75% на заседании FOMC. Голосование было единогласным.

Как мы предсказывали, несколько членов FOMC пересмотрели их прогноз по траектории изменения процентной ставки до четырех повышений ставки в 2018 г., но этого не было достаточно для изменения медианного прогноза FOMC по ставке по федеральным фондам, который по-прежнему показывает три повышения в 2018 г.

Мы ожидаем, что медианный прогноз изменится до четырех повышения ставки, когда ФРС представил обновленный прогноз на июньском заседании, и сегодняшнее заявление поддерживает наш прогноз по трем дополнительным повышениям ставки в 2018 г. (июнь, сентябрь и декабрь).



Мы пересмотрели наш прогноз на 2019 г. с одного до двух повышений ставки (март и июнь), в соответствии с обновленным прогнозом ФРС.»



Еврозона: ЕЦБ предстоит год неопределенности с завершением программы QE.



Европейский центробанк постепенно идет к отказу от политики количественного смягчения, которой он придерживается уже четыре года, но это, вероятно, будет несложно по сравнению с тем, что предстоит в дальнейшем.



Если ожидания рынка относительно завершения выкупа облигаций в этом году не представляют проблемы для ЕЦБ, то перспективы на большую часть следующего года вызывают много вопросов. В 2019 году Совет управляющих может впервые с 2011 года повысить ставку один или несколько раз, в то время как глава регулятора Марио Драги уступит место преемнику, решение по кандидатуре которого еще долго может быть не принято.



Повышение ставки на фоне зрелой фазы экономического роста и, возможно, глобальной торговой войны, будет непростой задачей для ЕЦБ, который дважды со времени финансового кризиса 2007 года отказывался от смены своего курса. Однако неопределенность вокруг нового руководства банка еще больше затуманивает перспективы рынков.

«Начиная со второй половины следующего года и далее перспективы для инвесторов малопонятны, - сказал экономист Jefferies в Лондоне Марчел Александрович. - Дело не только в том, что существует мало сценариев развития событий, но и в том, что на сцене появятся новые действующие лица».



Вопреки нашим ожиданиям, в четверг рынок безналичного доллара не лег в дрейф бокового тренда, а констатировав незначительную по нынешним временам коррекцию.



Думается, решающую роль в пролонгации «мягкого» «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара сыграли нижеследующие факторы.



Во-первых, в четверг сохраняется высокий приток экспортной выручки из-за рубежа, формируя на межбанке соответствующее настроение.



Во-вторых, вопреки ожиданиям, тон комментария FOMC Федрезерва США оказался «голубиным». В частности, Дж.Пауэлл упомянул три возможных повышения ставки в 2018 году, а не четыре, что снижает «техническую» поддержку доллара на мировом валютном рынке. Собственно, текущая коррекция «американца» относительно других системных СКВ тому свидетельство.



В-третьих, на календаре III декада последнего месяца квартала. Это заставляет бизнес начать аккумулировать гривню для квартальных платежей. Меж тем, с гривневой ликвидностью в последнее время не слишком гладко. В частности, из-за скудности мартовских компенсаций НДС экспортерам. Это вынуждает игроков аккуратно продавать СКВ на межбанке, чтоб выручить становящуюся дефицитом нацвалюту к финишу месяца.



Тем не менее, мы сохраняем свой прежний прогноз, предполагающий стремление рынка безналичного доллара войти в полосу относительной стабильности. В частности, на ближайших, пятничных торгах. Судя по текущей динамике ликвидности состоявшихся сделок, рынку безналичного доллара «нравится» относительное равновесие покупок и продаж, сопровождаемое постоянством действующих цен.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ФРС США повысила базовую ставку до 1,5—1,75%.Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC ) Федеральной резервной системы (ФРС) США 21 марта принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — с 1,25—1,5% до 1,5—1,75%.«На фоне уже существующих и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции комитет решил повысить целевой интервал ставки ФРС до 1,5—1,75%. Позиция по монетарной политике остается адаптивной, что поддержит положительные тенденции на рынке труда и устойчивое возвращение к уровню инфляции в 2%», — говорится в сообщении ФРС.Предыдущее решение о повышении ключевой ставки ФРС приняла 13 декабря 2017 года.Как ранее сообщало агентство Reuters, ФРС в конце 2017 года прогнозировала, что в 2018 году ключевая ставка будет повышена три раза, но некоторые инвесторы полагают, что налогово-бюджетное стимулирование и признаки инфляционного давления могут привести еще к одному повышению ставки.Вышло заявление FOMC.- рост занятости был сильным, темп роста расходов потребителей и капитальных вложений замедлился;- экономическая активность росла «умеренным темпом», ранее он характеризовался как «твёрдый»;- инфляция по 12-месячному базису, как ожидается, вырастет с предстоящие месяцы;- экономическая перспектива укрепилась в последние месяцы;- медианные прогноз по ставке по федеральным фондам — 2,875% на конце 2019 г., по сравнению с 2,688% в декабрьском прогнозе;- ФРС повысила мнение по нейтральной ставке по федеральным фондам после многих лет снижения прогноза;- ФРС ожидает еще два повышения процентной ставки в этом году (3 в общей сложности), ожидает еще три в 2019 г.;- ФРС повысила дисконтную ставку на 0,25% до 2,25%;- в последние месяцы число рабочих мест уверенно растет, безработица остаётся низкой;- по результатам опросов инфляционные ожидания почти не изменились;- средний прогноз членов FOMC по процентной ставке: 2,100% в конце 2018 г.;- средний прогноз членов FOMC по процентной ставки: 2,900% в конце 2019 г.;- ожидается стабилизация инфляции на 2% в среднесрочной перспективе;- риски для экономики кажутся примерно сбалансированными.Вышло заявление председателя ФРС Пауэлла перед пресс-конференцией.- Решение отмечает очередной шаг в постепенной нормализации политики;- Рост занятости был «существенно выше» темпа, необходимого для поддержания рабочей силы;- Мы ожидаем, что рынок труда останется сильным;- Рост за границей на «твердой траектории»;- Повышение ставок слишком медленно повысило бы риск необходимости ужесточать политику слишком быстро позднее;- Открывая очень значительное изменение в прогнозе, мы не намереваемся изменять процесс сокращения баланса.Высказывания председателя ФРС Пауэлла на пресс-конференции.- инфляция остается ниже целевого уровня 2%;- низкий уровень инфляции отражает некоторые неожиданные снижения цен примерно год назад;- временами инфляция может быть ниже или выше 2%;- FOMC ожидает, что рынок труда останется сильным;- экономический прогноз усилился в последние месяцы;- решение о повышении ставок — шаг в сторону сокращения стимулирования;- дальнейшее постепенное повышение ключевой ставки — лучший способ достижения цели ФРС;- мы будем следить за развитием ситуации в экономике;- программа сокращения баланса ФРС проходит гладко, не намерен изменять;- изменение ключевой ставки — главный способ корректировки денежной политики ФРС;- мы наблюдали лишь очень постепенное повышательное давление на инфляцию и зарплаты после последней рецессии;- ФРС пытается занять среднюю позицию по повышению ставок;- только постепенное повышательное давление на инфляцию, несмотря на снижение безработицы;- мы прогнозируем постепенные повышения ставок, пока экономическая ситуация меняется в соответствии с прогнозом;- нас беспокоит устойчивое отклонение инфляции от целевого уровня 2%;- ФРС всегда стремится достичь 2% инфляции, пока балансирует против мандата по занятости;- нейтральная процентная ставка все еще низкая;- тщательно изучим вопрос о том, следует ли проводить пресс-конференции чаще;- нет намерения пересматривать план сокращения баланса;- не думаем, что изменения в торговой политике должны повлиять на текущие прогнозы;- прогнозы ФРС будут меняться со временем, с изменением экономики;- ФРС не считает, что изменения в торговой политике должно повлиять на прогноз;- со времени финансового кризиса производительность труда была слабой;- производительность труда выросла лишь немного;- изменения в налоговой сфере должны позитивно сказаться на производительности;- важно сделать всё возможное для повышения потенциального экономического роста;- нынешняя концепция денежной политики работает очень хорошо;- не думает, что есть срочность в замене подхода (по денежной политике);- ФРС в настоящее время считает уязвимость финансовой системы умеренной;- в некоторых зонах цены на активы повышенные относительно исторических норм;- текущее мнение ФРС — уязвимости для финансовой стабильности уменьшились;- ФРС не делала никаких решений о частоте стресс-тестов банков;- участники заседания считали, что будет существенный эффект от сокращения налогов;- члены FOMC полагают, что меры налогово-бюджетной политики приведут к значительному увеличению спроса в течение следующих трех лет;- члены FOMC обсуждали торговую политику как фактор риска, который стал более значимым для перспективы;- слабый рост зарплат выглядит логичным, учитывая низкую производительность и инфляцию;- мы не учитываем избирательный цикл;- экономика сейчас находится в самой хорошей форме за последние 10 лет.USD: FOMC, вероятно, в июне изменит медианный прогноз на 4 повышения ставки в 2018 г., - SEB.В SEB Research комментируют мартовской заявление FOMC по денежной политике и новые экономические прогнозы ФРС:«Как и ожидалось, ФРС повысила целевой диапазон по ставке по федеральным фондам до 1,50-1,75% на заседании FOMC. Голосование было единогласным.Как мы предсказывали, несколько членов FOMC пересмотрели их прогноз по траектории изменения процентной ставки до четырех повышений ставки в 2018 г., но этого не было достаточно для изменения медианного прогноза FOMC по ставке по федеральным фондам, который по-прежнему показывает три повышения в 2018 г.Мы ожидаем, что медианный прогноз изменится до четырех повышения ставки, когда ФРС представил обновленный прогноз на июньском заседании, и сегодняшнее заявление поддерживает наш прогноз по трем дополнительным повышениям ставки в 2018 г. (июнь, сентябрь и декабрь).Мы пересмотрели наш прогноз на 2019 г. с одного до двух повышений ставки (март и июнь), в соответствии с обновленным прогнозом ФРС.»Еврозона: ЕЦБ предстоит год неопределенности с завершением программы QE.Европейский центробанк постепенно идет к отказу от политики количественного смягчения, которой он придерживается уже четыре года, но это, вероятно, будет несложно по сравнению с тем, что предстоит в дальнейшем.Если ожидания рынка относительно завершения выкупа облигаций в этом году не представляют проблемы для ЕЦБ, то перспективы на большую часть следующего года вызывают много вопросов. В 2019 году Совет управляющих может впервые с 2011 года повысить ставку один или несколько раз, в то время как глава регулятора Марио Драги уступит место преемнику, решение по кандидатуре которого еще долго может быть не принято.Повышение ставки на фоне зрелой фазы экономического роста и, возможно, глобальной торговой войны, будет непростой задачей для ЕЦБ, который дважды со времени финансового кризиса 2007 года отказывался от смены своего курса. Однако неопределенность вокруг нового руководства банка еще больше затуманивает перспективы рынков.«Начиная со второй половины следующего года и далее перспективы для инвесторов малопонятны, - сказал экономист Jefferies в Лондоне Марчел Александрович. - Дело не только в том, что существует мало сценариев развития событий, но и в том, что на сцене появятся новые действующие лица».Вопреки нашим ожиданиям, в четверг рынок безналичного доллара не лег в дрейф бокового тренда, а констатировав незначительную по нынешним временам коррекцию.Думается, решающую роль в пролонгации «мягкого» «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара сыграли нижеследующие факторы.Во-первых, в четверг сохраняется высокий приток экспортной выручки из-за рубежа, формируя на межбанке соответствующее настроение.Во-вторых, вопреки ожиданиям, тон комментария FOMC Федрезерва США оказался «голубиным». В частности, Дж.Пауэлл упомянул три возможных повышения ставки в 2018 году, а не четыре, что снижает «техническую» поддержку доллара на мировом валютном рынке. Собственно, текущая коррекция «американца» относительно других системных СКВ тому свидетельство.В-третьих, на календаре III декада последнего месяца квартала. Это заставляет бизнес начать аккумулировать гривню для квартальных платежей. Меж тем, с гривневой ликвидностью в последнее время не слишком гладко. В частности, из-за скудности мартовских компенсаций НДС экспортерам. Это вынуждает игроков аккуратно продавать СКВ на межбанке, чтоб выручить становящуюся дефицитом нацвалюту к финишу месяца.Тем не менее, мы сохраняем свой прежний прогноз, предполагающий стремление рынка безналичного доллара войти в полосу относительной стабильности. В частности, на ближайших, пятничных торгах. Судя по текущей динамике ликвидности состоявшихся сделок, рынку безналичного доллара «нравится» относительное равновесие покупок и продаж, сопровождаемое постоянством действующих цен.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62538 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3729 раз. Подякували: 7073 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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