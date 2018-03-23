Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 23.03.18 Итоги: Прогнозы 23.03.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:04 Итоги: Прогнозы 23.03.18



Очередная попытка деофшоризации российской экономики провалилась: все средства, которые пришли в страну в январе на опасениях новых санкций США, в феврале были полностью выведены обратно за рубеж.

Такие данные приводит Райффайзенбанк в обзоре по банковскому сектору в четверг.

За январь на расчетные счета в российских банках поступило $8,6 млрд. от лиц, которые опасались включения в «кремлевский список» американского Минфина: валюта возвращалась из иностранных юрисдикций на опасениях, что против чиновников и бизнесменов будут введены санкции, блокирующие доступ к зарубежным активам, рассказывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

«Кремлевский доклад» был опубликован 29 января, а уже в феврале банковская система испытала мощный отток валюты, который унес все, что пришло месяцем ранее.



За месяц из страны было выведено $8 млрд., из которых $6,8 млрд. - ушло с расчетных счетов корпораций. В результате все «санкционные» деньги покинули пределы РФ, делает вывод Порывай.



Для банков эти «качели» стали тяжелым испытанием. У некоторых возник дефицит валютной ликвидности, продолжает эксперт.

Чтобы покрыть клиентские запросы, пришлось вывести $4,9 млрд. с собственных корсчетов за рубежом, продать еврооблигации на $1,5 млрд. и сократить кредитование на $3,9 млрд.

Предполагалось, что возвращенные в РФ деньги бизнесмены вложат в еврооблигации Минфина. Размещение на $4 млрд. состоялось на прошлой неделе, но российский спрос составил лишь $200 млн.



Как рассказал источник в правительстве РФ, из крупных бизнесменов покупать бонды не стал никто, даже несмотря на специально разработанные поправки в Налоговый кодекс.



В частности, согласившимся на деофшоризацию олигархам разрешили не платить 13-процентный налог на доходы физлиц в случае, если они получат прибыль от валютной переоценки бумаг. Она может возникнуть, если подскочит курс доллара, а рублевая стоимость евробондов, таким образом, увеличится.

Первый квартал - сезонно самый благополучный с точки зрения валютных потоков: спрос на энергоносители растет, импорт снижается, в результате профицит платежного баланса увеличивается, а банковская система пополняет запасы валюты, которые затем расходует весь год.



Но в этом году ситуация сложнее, предупреждает в Райффайзенбанке: валютные поступления изымаются Минфином, который скупает доллары, евро и фунты стерлингов на доходы бюджета от нефти дороже $40 за баррель.

На конец марта запасы свободной валюты у банков не превысят $8-10 млрд. (против $23 млрд. год назад), прогнозирует Порывай: на столько собственные резервы банков в виде ликвидных валютных активов и средств на корсчетах за рубежом превысят их же обязательства перед клиентами. Эта «валютная подушка» будет полностью «съедена» к концу августа, предупреждает эксперт.



В России «затонула» программа строительства военно-морского флота.



Слабость российской судостроительной, судоремонтной и машиностроительной базы привела к провалу программы строительства военно-морского флота РФ. Фактический ввод в строй новых кораблей основных боевых классов в рамках госпрограмме вооружений до 2020 года, равно как и их ремонт, не соответствуют заявленным планам, сообщается в журнале Центра анализа стратегий и технологий «Экспорт вооружений».



После введения в 2014 году санкций крупные надводные корабли лишились двигателей, так как газотурбинные производились на Украине, а дизельные для ряда проектов - в Германии, пишет автор статьи Максим Шеповаленко. Он не видит оснований ожидать за остающиеся два года серьезного улучшения ситуации. При этом флот наряду с ВВС (ныне - ВКС) был в числе финансовых приоритетов ГПВ-2020: на него планировалось выделить 5 трлн. из общей суммы в 19 трлн. рублей, и на строительство новых кораблей планировалось выделить 47% от этой суммы.



Источник, близкий к руководству Минобороны, утверждает, что производство газотурбинных двигателей налажено на рыбинском «Сатурне», и проблема будет окончательно решена к 2020 году. Предполагается, что, часть дизельных заменяются на китайские, хоть их качество и ниже.

Оптимизм внушают лишь быстрые темпы строительства подлодок проекта 06360 и малых ракетных кораблей (называемых на Западе корветами) проектов 21631 («Буян») и 22800 «Каракурт». Их строят завод «Пелла» и Зеленодольский судостроительный завод, неподконтрольные Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).



Тема отставания в кораблестроении в последний раз публично затрагивалась министром Сергеем Шойгу в начале прошлого февраля. По словам источника на одном из предприятий ОСК, после отработки головных образцов серийное строительство идет быстрее и строительство лодок проекта 06360 на «Адмиралтейских верфях» тому пример. Можно ожидать, что так же произойдет и с серийными атомными подлодками на «Севмаше».

По мнению Шеповаленко, ситуация с выполнением госпрограммы вооружений значительно лучше в ВВС и РВСН. Он полагает, что в новой ГПВ-2027 Сухопутные войска, бывшие в прежней программе «пасынком», станут приоритетом. Новая программа в их отношении лучше сбалансирована, указывает редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.



В феврале промышленное производство в Украине выросло на 1,9%.



В феврале 2018 года промышленное производство выросло на 1,9% (нескорректированных на эффект календарных дней), и на 2,0% (скорректированных) по сравнению с февралем 2017 года.



Об этом сообщила Государственная служба статистики.



При этом в феврале 2018 года промпроизводство сократилось на 3,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,0% (скорректированных) по сравнению с январем 2018 года.

В январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года промпроизводство выросло на 2,8%.

Как сообщало агентство, в январе 2018 года промышленное производство выросло на 3,6% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 2,9% (скорректированных) по сравнению с январем 2017 года.

В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

В 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.



Стартовавшая 20 марта коррекция, понизила средневзвешенный курс безналичного доллара с уровня 26,4360 к отметке 26,2536 UAH/USD.



«Американец» обрел «черты привлекательности» для покупок, которые в очень аккуратном режиме возобновились 23 марта, поддерживаемые так называемым «пятничным синдромом».



Дилеры приобретали СКВ очень аккуратно, стараясь не вызвать резкий рост цен. Впрочем, от заметного подорожания «зеленую» СКВ на межбанке удерживала очевидная нехватка гривни для «спекулянтского разгула» и грядущие квартальные выплаты в Казну.



Незначительность подорожания «американца» дала нам основание считать текущую курсовую динамику боковым трендом «в первом приближении», поскольку добиться абсолютной стабильности цен СКВ практически невозможно.



Пятничная сессия валютного межбанка завершится копеечным «привесом» средневзвешенного курса безналичного доллара, на который очень оперативно уже отреагировали наличных рынков столицы и Днепра, констатировав незначительные повышения действующих цен.



Есть вероятность сохранения этого лишенного энтузиазма и курсовой динамики «бычьего» тренда на понедельничной сессии межбанка, который вскоре наверняка сменится коррекцией курса доллара на фоне роста притока экспортной СКВ из-за рубежа и ростом интереса к ресурсам в нацвалюте, характерным для последних дней квартала.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Валюта убегает из России: Олигархи вывели $8 млрд за месяц.Очередная попытка деофшоризации российской экономики провалилась: все средства, которые пришли в страну в январе на опасениях новых санкций США, в феврале были полностью выведены обратно за рубеж.Такие данные приводит Райффайзенбанк в обзоре по банковскому сектору в четверг.За январь на расчетные счета в российских банках поступило $8,6 млрд. от лиц, которые опасались включения в «кремлевский список» американского Минфина: валюта возвращалась из иностранных юрисдикций на опасениях, что против чиновников и бизнесменов будут введены санкции, блокирующие доступ к зарубежным активам, рассказывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.«Кремлевский доклад» был опубликован 29 января, а уже в феврале банковская система испытала мощный отток валюты, который унес все, что пришло месяцем ранее.За месяц из страны было выведено $8 млрд., из которых $6,8 млрд. - ушло с расчетных счетов корпораций. В результате все «санкционные» деньги покинули пределы РФ, делает вывод Порывай.Для банков эти «качели» стали тяжелым испытанием. У некоторых возник дефицит валютной ликвидности, продолжает эксперт.Чтобы покрыть клиентские запросы, пришлось вывести $4,9 млрд. с собственных корсчетов за рубежом, продать еврооблигации на $1,5 млрд. и сократить кредитование на $3,9 млрд.Предполагалось, что возвращенные в РФ деньги бизнесмены вложат в еврооблигации Минфина. Размещение на $4 млрд. состоялось на прошлой неделе, но российский спрос составил лишь $200 млн.Как рассказал источник в правительстве РФ, из крупных бизнесменов покупать бонды не стал никто, даже несмотря на специально разработанные поправки в Налоговый кодекс.В частности, согласившимся на деофшоризацию олигархам разрешили не платить 13-процентный налог на доходы физлиц в случае, если они получат прибыль от валютной переоценки бумаг. Она может возникнуть, если подскочит курс доллара, а рублевая стоимость евробондов, таким образом, увеличится.Первый квартал - сезонно самый благополучный с точки зрения валютных потоков: спрос на энергоносители растет, импорт снижается, в результате профицит платежного баланса увеличивается, а банковская система пополняет запасы валюты, которые затем расходует весь год.Но в этом году ситуация сложнее, предупреждает в Райффайзенбанке: валютные поступления изымаются Минфином, который скупает доллары, евро и фунты стерлингов на доходы бюджета от нефти дороже $40 за баррель.На конец марта запасы свободной валюты у банков не превысят $8-10 млрд. (против $23 млрд. год назад), прогнозирует Порывай: на столько собственные резервы банков в виде ликвидных валютных активов и средств на корсчетах за рубежом превысят их же обязательства перед клиентами. Эта «валютная подушка» будет полностью «съедена» к концу августа, предупреждает эксперт.В России «затонула» программа строительства военно-морского флота.Слабость российской судостроительной, судоремонтной и машиностроительной базы привела к провалу программы строительства военно-морского флота РФ. Фактический ввод в строй новых кораблей основных боевых классов в рамках госпрограмме вооружений до 2020 года, равно как и их ремонт, не соответствуют заявленным планам, сообщается в журнале Центра анализа стратегий и технологий «Экспорт вооружений».После введения в 2014 году санкций крупные надводные корабли лишились двигателей, так как газотурбинные производились на Украине, а дизельные для ряда проектов - в Германии, пишет автор статьи Максим Шеповаленко. Он не видит оснований ожидать за остающиеся два года серьезного улучшения ситуации. При этом флот наряду с ВВС (ныне - ВКС) был в числе финансовых приоритетов ГПВ-2020: на него планировалось выделить 5 трлн. из общей суммы в 19 трлн. рублей, и на строительство новых кораблей планировалось выделить 47% от этой суммы.Источник, близкий к руководству Минобороны, утверждает, что производство газотурбинных двигателей налажено на рыбинском «Сатурне», и проблема будет окончательно решена к 2020 году. Предполагается, что, часть дизельных заменяются на китайские, хоть их качество и ниже.Оптимизм внушают лишь быстрые темпы строительства подлодок проекта 06360 и малых ракетных кораблей (называемых на Западе корветами) проектов 21631 («Буян») и 22800 «Каракурт». Их строят завод «Пелла» и Зеленодольский судостроительный завод, неподконтрольные Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).Тема отставания в кораблестроении в последний раз публично затрагивалась министром Сергеем Шойгу в начале прошлого февраля. По словам источника на одном из предприятий ОСК, после отработки головных образцов серийное строительство идет быстрее и строительство лодок проекта 06360 на «Адмиралтейских верфях» тому пример. Можно ожидать, что так же произойдет и с серийными атомными подлодками на «Севмаше».По мнению Шеповаленко, ситуация с выполнением госпрограммы вооружений значительно лучше в ВВС и РВСН. Он полагает, что в новой ГПВ-2027 Сухопутные войска, бывшие в прежней программе «пасынком», станут приоритетом. Новая программа в их отношении лучше сбалансирована, указывает редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.В феврале промышленное производство в Украине выросло на 1,9%.В феврале 2018 года промышленное производство выросло на 1,9% (нескорректированных на эффект календарных дней), и на 2,0% (скорректированных) по сравнению с февралем 2017 года.Об этом сообщила Государственная служба статистики.При этом в феврале 2018 года промпроизводство сократилось на 3,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,0% (скорректированных) по сравнению с январем 2018 года.В январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года промпроизводство выросло на 2,8%.Как сообщало агентство, в январе 2018 года промышленное производство выросло на 3,6% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 2,9% (скорректированных) по сравнению с январем 2017 года.В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.В 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.Стартовавшая 20 марта коррекция, понизила средневзвешенный курс безналичного доллара с уровня 26,4360 к отметке 26,2536 UAH/USD.«Американец» обрел «черты привлекательности» для покупок, которые в очень аккуратном режиме возобновились 23 марта, поддерживаемые так называемым «пятничным синдромом».Дилеры приобретали СКВ очень аккуратно, стараясь не вызвать резкий рост цен. Впрочем, от заметного подорожания «зеленую» СКВ на межбанке удерживала очевидная нехватка гривни для «спекулянтского разгула» и грядущие квартальные выплаты в Казну.Незначительность подорожания «американца» дала нам основание считать текущую курсовую динамику боковым трендом «в первом приближении», поскольку добиться абсолютной стабильности цен СКВ практически невозможно.Пятничная сессия валютного межбанка завершится копеечным «привесом» средневзвешенного курса безналичного доллара, на который очень оперативно уже отреагировали наличных рынков столицы и Днепра, констатировав незначительные повышения действующих цен.Есть вероятность сохранения этого лишенного энтузиазма и курсовой динамики «бычьего» тренда на понедельничной сессии межбанка, который вскоре наверняка сменится коррекцией курса доллара на фоне роста притока экспортной СКВ из-за рубежа и ростом интереса к ресурсам в нацвалюте, характерным для последних дней квартала.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62576 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3731 раз. Подякували: 7076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 22.03.18

дядя Caша » Чет 22 бер, 2018 13:31 0 137

дядя Caша Чет 22 бер, 2018 13:31 Итоги: Прогнозы 21.03.18

дядя Caша » Сер 21 бер, 2018 13:10 0 167

дядя Caша Сер 21 бер, 2018 13:10 Итоги: Прогнозы 20.03.18

дядя Caша » Вів 20 бер, 2018 13:27 0 141

дядя Caша Вів 20 бер, 2018 13:27 реклама