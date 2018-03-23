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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:08 Итоги: Валюта 23.03.18



В паре с иеной доллар опустился ниже ¥105 за $1 впервые с конца 2016 года на фоне охватившего рынки неприятия риска.



Курс евро к 08.00 Киева составил $1,2337 по сравнению с $1,2302 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.



Курс доллара к японской нацвалюте опустился на 0,4% - до ¥104,80 за $1, евро - на 0,2%, до ¥129,28.



Не секрет что иена - излюбленное оружие рынка, используемое, чтобы выразить мнение об усиливающейся напряженности в торговых отношениях США и Китая и ее влиянии на рисковые настроения.



Президент США Дональд Трамп в четверг подписал документ, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров еще «примерно на $60 млрд.» в год. Американский президент повторил при этом обвинения в адрес КНР в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний.



Кроме того, в четверг Д.Трамп утвердил список стран, которым предоставлено временное (до 1 мая) освобождение от действия пошлин на сталь и алюминий. Австралийский доллар дорожает, поскольку Австралия вошла в этот список наряду с Аргентиной, Бразилией, странами ЕС, Канадой, Мексикой и Южной Кореей.



Вместе с тем доллар повышается в парах с азиатскими валютами, в том числе на 0,2% к индийской рупии и на 0,8% к южнокорейской воне. Акции, валюта и облигации Южной Кореи пострадали больше многих других азиатских стран, поскольку она считается первой потенциальной жертвой в торговой войне Китая и США, а перестановки в Белом доме грозят Корейскому полуострову новым витком напряженности.



Китай объявил, что в ответ на ограничения на ввоз в США алюминия и стали планирует повысить пошлины на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $3 млрд., а также призвал США воздержаться от новых протекционистских мер.



Экс-постпред США при ООН Джон Болтон в апреле заменит генерала Герберта Макмастера на посту советника президента США по национальной безопасности, написал Д.Трамп в Twitter. Он добавил, что «официальная передача дел состоится 9 апреля».



Дж.Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жесткой линии по отношению к таким странам, как Северная Корея, Иран, Куба, Россия.

Как сообщает CNN, Д.Трамп несколько недель обсуждал с Дж.Болтоном возможность заменить Г.Макмастера на посту советника. По словам источника, знакомого с ситуацией, экс-постпред США пообещал президенту, что «он не начнет никаких войн», если он будет выбран в качестве помощника.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику американской нацвалюты в парах с валютами основных торговых партнеров (евро, иеной, фунтом стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и канадским долларом), опустился на 0,3%.

С начала недели доллар опустился на 0,4% в паре с евро и подешевел на 1,1% к иене.



Золото дорожает в пятницу утром на усилившихся опасениях торговых войн в связи с обострением отношений между Китаем и США.



По состоянию на 08.25 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $13,4, или на 1,01% - до $1340,8 за унцию.



Стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,93% - до $16,54 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 89,61 пункта.



Стоимость золота повышается на фоне напряженности между Китаем и США. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.



В свою очередь, министерство коммерции КНР в пятницу опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер на действия США.



Геополитическая напряженность в мире увеличила спрос на золото, которое традиционно считается безопасным активом. Способствует удорожанию золота и ослабление доллара, которое делает металл дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Доллар США ранним утром пятницы продолжает терять позиции против йены на фоне развязываемой США торговой войны: пара доллар-иена ушла ниже ¥105,00, к 06.30 Киева торгуясь около ¥104,80. Акции и другие рискованные активы оказываются под давлением, так как торговая война между США и Китаем кажется все более вероятной и эта напряженность ощущается участниками рынка.



По мере того, как неприятие риска распространяется на азиатские рынки, потенциал роста доллара ограничен, внутридневное сопротивление в настоящее время оценивается на уровне раннего максимума сессии на ¥105,09, а дальнейшие попытки вырасти могут встретить сопротивление на ¥105,25-105,30, в то время как поддержка для пары находится на минимуме пятницы ¥104,64. В целом, пара торгуется на 14-месячном минимуме.



Фьючерсы на золото выросли в четверг, достигнув максимума за последние две недели, на фоне того, что Федрезерв будет придерживаться более консервативного сценария с политикой процентных ставок в этом году.

Цены на «желтый металл» ненадолго вышли на сессионный минимум, поскольку индекс доллара нашел некоторую поддержку после того, как президент Дональд Трамп подписал тарифы против Китая.



«Тем не менее, «риск торговой войны на самом деле является бычьим для золота, поскольку инвесторы склонны полагать, что торговая война приведет к большей инфляции цен», - сказал Брайан Лундин, редактор Gold Newsletter.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото прибавило $5,90, или 0,5%, до $1 327,40 за унцию, показав максимальный рост с 7 марта.

Контракт закрылся в среду на уровне $1321,50 за унцию.



Индекс доллара США USDX, меж тем, вырос на 0,1% до 89,877 пункта.



Кэролайн Бэйн, главный экономист из Capital Economics, сказала, что золото «не будет изолировано от каких-либо негативных последствий ужесточения ФРС».

«Хотя консенсус совпадает с нашим мнением о том, что в этом году ФРС будет ужесточать политику четыре раза, мы не считаем, что это было учтено в цене на золото», - сказала она.



Майское серебро закончило торги на уровне $16,387 за унцию, потеряв 0,2%.

Апрельская платина снизилась на 0,2% до $949,10 за унцию, а июньский палладий снизился на 0,5% до $981,80 за унцию.



В четверг доллар США немного изменился, так как трейдеры оценивали волатильность на фондовых рынках и новые торговые тарифы, ориентированные на Китай.

Банк Англии ранее оставил ставки без изменений, но его комментарии по улучшению роста заработной платы привели к тому, что британский фунт резко вырос против доллара.



Индекс доллара США USDX слабо изменился, торгуясь на уровне 89,805 пункта.



Фунт вырос до максимума сессии в $1,4217, достигнув самого высокого уровня с начала февраля, но затем упал до $1,4108, по сравнению с $1,4140 в среду.

Против японской иены доллар упал до самого низкого уровня с ноября 2016 года в ходе сессии. Доллар вечером четверга торговался по ¥104,85 по сравнению с ¥105,94 на вечер среды.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 23 марта повысился на 26,81 коп. и составил 57,1072 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 2,01 коп., на торгах четверга вырос на 2,74 коп., оказавшись на уровне 26,2536 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 марта с уровней предыдущего закрытия 26,30/26,34 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав к 26,28/26,32, а спустя 13 минут курс обосновался на отметке

26,24/26,28 UAH/USD, где удерживался равновесием спроса и предложения до 11.03 Киева. В этот час на рынке появились системные игроки, вызвав заметный рост текущей ликвидности сделок. Меж тем сбалансированность спроса и предложения позволила игрокам сузить спред до 26,25/26,27 UAH/USD.



К 11.25 доллар немного понизился в цене по более значимым бидам (26,23/26,27 UAH/USD), причем, со слов очевидцев, это встревожило регулятор, который появился на рынке, выкупая СКВ у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса, не допуская дальнейшего проседания цен «американца» и пополнив свои «закрома» на «дежурные» $10,0 млн.



Котировки последнего вернулись по состоянию на полдень к прежней отметке (26,25/26,27 UAH/USD), которую не покидали до 14.30 Киева, решившись в это время на более широкую маржу - 26,24/26,28 UAH/USD.



Межбанк, меж тем, опустел. Отсутствие реальных сделок сохранили цену доллара на цифре 26,24/26,28 UAH/USD до 16.20 Киева.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,24/26,28 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 22 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2536 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,46% с 28,0672 UAH/USD до 26,2536 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, когда приток экспортной выручки из-за рубежа оказался неожиданно низким, нынче поступления СКВ заметно выросли.



Во-вторых, приближение финиша I квартала активизировало накопление ресурсов в нацвалюте для грядущих квартальных платежей.



В-третьих, о рисках проблем на рынке гривневого ресурса дала понять сохранившаяся с начала недели тенденция снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче они упали с уровня 55 309,8 млн. грн. к отметке 54 352,8 млн. грн. Тренд поддержал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.



В-четвертых, синхронно с безналичным долларом падала цена наличной СКВ, сохраняя минимальный курсовой зазор между ними и исключая спекуляции более дешевой безналичной СКВ на дорогом наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 марта заметно, на $65,1 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рост притока экспортной выручки из-за рубежа увеличил объем ее части, обязательной к продаже на межбанке.



Во-вторых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, в четверг на рынке появлялся регулятор с гривневыми интервенциями, внося свой вклад в общий рост оборотов.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 21 марта, в четверг, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $240,6 млн. к отметке $290,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $174,60 млн. к $239,7 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.



Торги 22 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в дополуденном снижении действующих цен до внутридневного минимума, который после обеды был выкуплен, приведя к отскоку курсов. В большинстве случаев этот послеобеденный отскок не привел котировки «американца» к более высоким цифрам, чем уровни открытия, реализуя известный алгоритм пресловутой «курсовой пилы» «два шага вниз – один вверх».



В этом контексте исключение составил рынок Днепра, дилеры которого пошли своим путем, уже на старте сессии обвалив действующие цены ко внутридневному минимуму, реагируя этой превентивностью на ожидания пролонгации «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала. Подобный маневр позволил наличному рынку Днепра уже на старте сессии решить проблемы сбалансированности спроса и предложения, позволив местным дилерам не проводить ценовые ревизии достаточно долго. Вплоть до того момента, как все регионы страны охватил рост покупок СКВ после обеда.



Это же заметное дисконтирование действующих цен на самом старте сессии стало причиной того, что цены закрытия в наличной паре доллар-гривня в Днепре оказались выше уровней открытия.



Судя по всему для послеобеденной активизации клиентских покупок, вызвавших рост действующих цен, было как минимум, две причины: касание парой доллар-гривня около полудня внутридневного минимума, а также появление толики «свежей» гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Как и накануне, общим для наличных рынков вышеперечисленных населенных пунктов стало завершение сессии 22-го в итоговом равновесии покупок и продаж, которое позволило рынкам завершить торги с приличной ликвидностью, повторив в большинстве случаев показатели предыдущей сессии.



В течение четверга позиция «спрос» наличного доллара либо выросла на 5,0 коп. (рынок Днепра), либо потеряла 2,0-4,9 коп.

Офера наличного доллара 22-го либо выросли на 3,0 коп. (Днепр), либо не изменились (Киев), либо потеряли 4,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного «неформального» «американца» либо не изменилась (Днепр), либо потеряла 2,0-7,0 коп., офера стали ниже на 3,0-7,0 коп.



Как и в среду, заметное курсовое разнообразие на наличном рынке могло свидетельствовать о продолжающемся межсезонью, которое немного затянулось как по причине немного нарушившего наши ожидания рынка безналичного доллара, который из-за выросшего притока СКВ из-за рубежа и прочих обстоятельств, не торопится входить в полосу стабильности или «боковик», так и вследствие спорадических послеобеденных разворотов настроения на наличном рынке стараниями появившейся «свежей» гривневой ликвидности. Это лишает рынок покоя, откладывая полновесную стабильность на более поздние сроки. Несмотря на «всенепременное» завершение последних сессий в балансе спрос/предложение.



Впрочем, по порядку.



Торги 22 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,25/26,33 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие было достигнуто изначальным и довольно заметным дисконтированием цен.



Превентивным меры позволили сохранить баланс спроса и предложения в наличной паре доллар-гривня в Днепре до полудня, не прибегая к ценовым ревизиям в этот отрезок времени.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро не изменились (евро ограничился сужением спреда): 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось повышать действующие цены из-за ставших более активными покупок «американца».



Итоговое равновесие спроса и предложение привело розничный сегмент к приличной ликвидности, заслужившей как и накануне, «четверку».



В течение четверга биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 5,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,25/26,33 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов радикально понизили действующие цены, решив, таким образом, до обеда проблему с возможными перекосами из-за доминирования клиентского «приноса» по причине «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара. После обеда выросшая активность покупателей привела к закономерному повышению действующих цен оптового «американца», позволив оптовикам сохранить равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты, заслужив «четверку с минусом», сохранились на уровне предыдущей сессии.



На протяжении 22 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., офера прибавили 3,0 коп. Как и в розничном сегменте, налицо очевидное стремление оптового рынка Днепра к стабильности.



По сравнению с закрытием 21 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений, офера стали ниже на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 марта уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 22 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, до обеда требовалось дисконтирование действующих цен из-за преобладания клиентских оферов, а после обеда ставший более активным спрос заставил валютчиков реагировать повышением цен.



Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до сменившего утреннее ралли и «шип» до $1,2385 на динамичную коррекцию с 09.30 Киева и до самого закрытия европейской сессии форекса евро.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.







Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту потерю, понизив менее значимые офера и учтя внутридневной рост наличной пары доллар-гривня (речь о рынке Днепра), позволивший им «не трогать» более значимые биды в паре евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 22 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2342, пара евро-доллар вскоре выросла, обосновавшись на уровне $1,2360, который не покидала до 07.00 Киева. С этого часа пара начала кратковременную «косметическую» коррекцию, оказавшись на старте украинской сессии форекса на цифре $1,2346.



Более динамичное ралли, стартовавшее с 08.00 Киева «вознесло» пару на пик «шипа» ($1,2385 по состоянию на 09.30 Киева), где евро «не засиделся», тотчас инициировав откат, затянувшийся до 17.00 и финишировавший на отметке $1,2306, впоследствии оказавшейся «базовой», относительно которой пара евро-доллар продолжала совершать разнополярные колебания, не покидая при этом диапазон $1,2290-1,2316 до 19.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро в ходе дневных торгов четверга опускается к доллару после публикации рекордно низких за несколько месяцев показателей деловой активности в еврозоне и делового климата в Германии.



По состоянию на 12.50 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2321 с $1,2338 на предыдущих торгах, курс доллара к иене падал до ¥105,51 со ¥106,05 за доллар на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 89,68 пункта.



Согласно обнародованным ранее в четверг данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19-ти стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте снизился до 55,3 пункта с 57,1 пункта в феврале. Эксперты прогнозировали снижение показателя лишь до 56,7 пункта. Предварительный показатель марта стал самым низким за последние 14 месяцев.



Кроме того, как сообщил исследовательский институт IFO, индекс делового климата в Германии в марте упал до 114,7 пункта с показателя февраля в 115,4 пункта, совпав с ожиданиями аналитиков. Таким образом, индикатор показал минимум за 11 месяцев.



Тем не менее, эксперты считают, что вышедшая в четверг статистика не сигнализирует о существенных проблемах в европейской экономике. Хотя снижение композитного PMI с 57,1 до 55,3 является довольно резким, его непосредственное влияние на экономику ограничено.



Компании продолжают набирать обороты быстрыми темпами, и перспективы роста в текущем году все еще позитивны.



Вместе с тем, валютные рынки продолжают реагировать на итоги заседания FOMC Федрезерва США. Регулятор в среду впервые в текущем году повысил базовую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует всего три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%.



Стало быть, пара евро-доллар встретила заседание FOMC ФРС у нижней границы диапазона $1,220-1,2520, в районе отметки $1,2270. Что создало реальные риски для игроков, которые держали длинные позиции по паре. Но в этот раз попытки попробовать на прочность поддержку диапазона не последовало. Точнее, волатильность в обе стороны все же была показана, сначала пара евро-доллар поднялась до $1,2315, потом упала до $1,2250, и лишь затем пара пошла окончательно вверх. При этом статистика свидетельствует: от первоначального уровня $1,2270 максимальное снижение составляло лишь 20 пунктов. Это и не удивительно, ведь главный вывод, который извлек для себя рынок из публикации прогнозных материалов – ФРС все еще ожидает три повышения ставки в 2018 году. Так показала медиана «прогнозных точек ( ( https://www.federalreserve.gov/monetary ... 180321.pdf ).

А то, что распределение голосов было 8 против 7, то есть на грани перехода к четырем повышениям ставок, рынок вроде бы не заметил.



Так что, как мы и предполагали, рынок разочаровался в долларе, поскольку ФРС не дала достаточных оснований ожидать четырех повышений ставок в этом году. Однако более внимательный анализ результатов заседания FOMC говорит о том, что ФРС все больше настроена на ужесточение монетарной политики.



Так, медианный прогноз по ставке на 2019 год по сравнению с декабрьскими оценками вырос с 2,688 до 2,875, на 2020 год с 3,0663 до 3,375, на долгосрочную перспективу с 2,750 до 2,875.



Прогноз по ВВП на 2018 год был повышен с 2,5% до 2,7%, на 2019 год с 2,1% до 2,4%, на 2019 год неизменный 2,0%, долгосрочный неизменный 1,8%.



Прогноз по уровню безработицы на 2018 год понижен с 3,9% до 3,8%, на 2019 год с 3,9% до 3,6%, на 2020 год с 4,0% до 3,6%, долгосрочный 4,6% до 4,5%.



Прогнозы по инфляции, однако, практически не были повышены, на 2019 год стоят неизменные 1,9% как по общему, так и стержневому индексу, повышен прогноз на 2020 год по стержневому индексу с 2,0% до 2,1%.



Вышеприведенная «скучная препарация» фактических итогов мартовского заседания FOMC Федрезерва дает основание для следующих выводов.



Прежде всего, констатируем: прогнозы весьма оптимистичные – ставка будет повышаться сильнее, ВВП станет расти сильнее, безработица упадет, и даже инфляция немного вырастет.



В этом контексте сильный рост евро (утром, на 09.30 Киева, в четверг евро достигал отметки $1,2385) выглядит нелогичным, однако, полагаю, здесь явно сработали стопы выше предыдущего максимума, от 19 марта, в районе $1,2355.

Впрочем, позже днем пара евро-доллар упала до $1,2306.



Следовательно, все, что мы увидали в графике пары евро-доллар в последние недели не что иное, как диапазонная игра, с хаотичными колебаниями амплитудой в фигуру-полторы. Сложно найти логику в этих колебаниях. Разумеется, за исключением того, что в некоторых случаях движение усиливается срабатыванием стоп-приказов.



Таким образом, двухдневное заседание FOMC ФРС не сумело задать для пары евро-доллар четкое направление движения, поэтому рынок, скорее всего, будет продолжать диапазонную торговлю, двигаясь в сторону зон накопления крупных стоп-приказов.



Полагаю, системные стопы пребывают как выше максимума от 08 марта на $1,2445, и снизу, под минимумом от 01 марта на $1,2155.



Очевидно, в новых-старых условиях порядок снятия стопов будет следующим.



Вначале снизу, потом сверху. То есть, сначала пара евро-доллар может упасть, например, до $1,2120, затем пойти в рост выше $1,2450.



Теоретически это возможно, если аппетиты к риску немного сдадут свои позиции, затем снова укрепятся.

Однако, сильных драйверов для того, чтобы пара евро-доллар инициировала «стратегическое» движение в одну из сторон и двинулась, допустим, на $1,15, или, наоборот, на $1,30, пока нет и в скором времени не предвидится.



Рынок остается «барахтаться» в диапазоне, вяло реагируя на статистику и давая повод новостным лентам для комментариев, и, видимо, там останется. Как минимум, еще несколько недель. Это, впрочем, отнюдь не исключает наш прежний прогноз: мы по-прежнему надеемся, что доллар все-таки начнет расти, отыгрывая «затягивание гаек» монетарной политики ФРС, хотя на моменте рынок, похоже, успел выработать стойкую невосприимчивость этого значимого в прежние времена фактору. Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2346 к отметке $1,2310 констатировав внутридневное его снижение на скромные 36 пунктов.Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту потерю, понизив менее значимые офера и учтя внутридневной рост наличной пары доллар-гривня (речь о рынке Днепра), позволивший им «не трогать» более значимые биды в паре евро-гривня.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 22 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2342, пара евро-доллар вскоре выросла, обосновавшись на уровне $1,2360, который не покидала до 07.00 Киева. С этого часа пара начала кратковременную «косметическую» коррекцию, оказавшись на старте украинской сессии форекса на цифре $1,2346.Более динамичное ралли, стартовавшее с 08.00 Киева «вознесло» пару на пик «шипа» ($1,2385 по состоянию на 09.30 Киева), где евро «не засиделся», тотчас инициировав откат, затянувшийся до 17.00 и финишировавший на отметке $1,2306, впоследствии оказавшейся «базовой», относительно которой пара евро-доллар продолжала совершать разнополярные колебания, не покидая при этом диапазон $1,2290-1,2316 до 19.45 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс евро в ходе дневных торгов четверга опускается к доллару после публикации рекордно низких за несколько месяцев показателей деловой активности в еврозоне и делового климата в Германии.По состоянию на 12.50 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2321 с $1,2338 на предыдущих торгах, курс доллара к иене падал до ¥105,51 со ¥106,05 за доллар на предыдущем закрытии.Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 89,68 пункта.Согласно обнародованным ранее в четверг данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19-ти стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте снизился до 55,3 пункта с 57,1 пункта в феврале. Эксперты прогнозировали снижение показателя лишь до 56,7 пункта. Предварительный показатель марта стал самым низким за последние 14 месяцев.Кроме того, как сообщил исследовательский институт IFO, индекс делового климата в Германии в марте упал до 114,7 пункта с показателя февраля в 115,4 пункта, совпав с ожиданиями аналитиков. Таким образом, индикатор показал минимум за 11 месяцев.Тем не менее, эксперты считают, что вышедшая в четверг статистика не сигнализирует о существенных проблемах в европейской экономике. Хотя снижение композитного PMI с 57,1 до 55,3 является довольно резким, его непосредственное влияние на экономику ограничено.Компании продолжают набирать обороты быстрыми темпами, и перспективы роста в текущем году все еще позитивны.Вместе с тем, валютные рынки продолжают реагировать на итоги заседания FOMC Федрезерва США. Регулятор в среду впервые в текущем году повысил базовую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует всего три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%.Стало быть, пара евро-доллар встретила заседание FOMC ФРС у нижней границы диапазона $1,220-1,2520, в районе отметки $1,2270. Что создало реальные риски для игроков, которые держали длинные позиции по паре. Но в этот раз попытки попробовать на прочность поддержку диапазона не последовало. Точнее, волатильность в обе стороны все же была показана, сначала пара евро-доллар поднялась до $1,2315, потом упала до $1,2250, и лишь затем пара пошла окончательно вверх. При этом статистика свидетельствует: от первоначального уровня $1,2270 максимальное снижение составляло лишь 20 пунктов. Это и не удивительно, ведь главный вывод, который извлек для себя рынок из публикации прогнозных материалов – ФРС все еще ожидает три повышения ставки в 2018 году. Так показала медиана «прогнозных точек ( ().А то, что распределение голосов было 8 против 7, то есть на грани перехода к четырем повышениям ставок, рынок вроде бы не заметил.Так что, как мы и предполагали, рынок разочаровался в долларе, поскольку ФРС не дала достаточных оснований ожидать четырех повышений ставок в этом году. Однако более внимательный анализ результатов заседания FOMC говорит о том, что ФРС все больше настроена на ужесточение монетарной политики.Так, медианный прогноз по ставке на 2019 год по сравнению с декабрьскими оценками вырос с 2,688 до 2,875, на 2020 год с 3,0663 до 3,375, на долгосрочную перспективу с 2,750 до 2,875.Прогноз по ВВП на 2018 год был повышен с 2,5% до 2,7%, на 2019 год с 2,1% до 2,4%, на 2019 год неизменный 2,0%, долгосрочный неизменный 1,8%.Прогноз по уровню безработицы на 2018 год понижен с 3,9% до 3,8%, на 2019 год с 3,9% до 3,6%, на 2020 год с 4,0% до 3,6%, долгосрочный 4,6% до 4,5%.Прогнозы по инфляции, однако, практически не были повышены, на 2019 год стоят неизменные 1,9% как по общему, так и стержневому индексу, повышен прогноз на 2020 год по стержневому индексу с 2,0% до 2,1%.Вышеприведенная «скучная препарация» фактических итогов мартовского заседания FOMC Федрезерва дает основание для следующих выводов.Прежде всего, констатируем: прогнозы весьма оптимистичные – ставка будет повышаться сильнее, ВВП станет расти сильнее, безработица упадет, и даже инфляция немного вырастет.В этом контексте сильный рост евро (утром, на 09.30 Киева, в четверг евро достигал отметки $1,2385) выглядит нелогичным, однако, полагаю, здесь явно сработали стопы выше предыдущего максимума, от 19 марта, в районе $1,2355.Впрочем, позже днем пара евро-доллар упала до $1,2306.Следовательно, все, что мы увидали в графике пары евро-доллар в последние недели не что иное, как диапазонная игра, с хаотичными колебаниями амплитудой в фигуру-полторы. Сложно найти логику в этих колебаниях. Разумеется, за исключением того, что в некоторых случаях движение усиливается срабатыванием стоп-приказов.Таким образом, двухдневное заседание FOMC ФРС не сумело задать для пары евро-доллар четкое направление движения, поэтому рынок, скорее всего, будет продолжать диапазонную торговлю, двигаясь в сторону зон накопления крупных стоп-приказов.Полагаю, системные стопы пребывают как выше максимума от 08 марта на $1,2445, и снизу, под минимумом от 01 марта на $1,2155.Очевидно, в новых-старых условиях порядок снятия стопов будет следующим.Вначале снизу, потом сверху. То есть, сначала пара евро-доллар может упасть, например, до $1,2120, затем пойти в рост выше $1,2450.Теоретически это возможно, если аппетиты к риску немного сдадут свои позиции, затем снова укрепятся.Однако, сильных драйверов для того, чтобы пара евро-доллар инициировала «стратегическое» движение в одну из сторон и двинулась, допустим, на $1,15, или, наоборот, на $1,30, пока нет и в скором времени не предвидится.Рынок остается «барахтаться» в диапазоне, вяло реагируя на статистику и давая повод новостным лентам для комментариев, и, видимо, там останется. Как минимум, еще несколько недель. Это, впрочем, отнюдь не исключает наш прежний прогноз: мы по-прежнему надеемся, что доллар все-таки начнет расти, отыгрывая «затягивание гаек» монетарной политики ФРС, хотя на моменте рынок, похоже, успел выработать стойкую невосприимчивость этого значимого в прежние времена фактору.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что сосредоточившись на аккумулировании евро, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 22 марта по спросу и по предложению.



Торги рублем в четверга в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившимся с закрытия среды спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 марта по спросу и по предложению не изменились.



Вопреки нашим ожиданиям, в четверг рынок безналичного доллара не лег в дрейф бокового тренда, а констатировав незначительную по нынешним временам коррекцию.



Думается, решающую роль в пролонгации «мягкого» «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара сыграли нижеследующие факторы.



Во-первых, в четверг сохраняется высокий приток экспортной выручки из-за рубежа, формируя на межбанке соответствующее настроение.



Во-вторых, вопреки ожиданиям, тон комментария FOMC Федрезерва США оказался «голубиным». В частности, Дж.Пауэлл упомянул три возможных повышения ставки в 2018 году, а не четыре, что снижает «техническую» поддержку доллара на мировом валютном рынке. Собственно, текущая коррекция «американца» относительно других системных СКВ тому свидетельство.



В-третьих, на календаре III декада последнего месяца квартала. Это заставляет бизнес начать аккумулировать гривню для квартальных платежей. Меж тем, с гривневой ликвидностью в последнее время не слишком гладко. В частности, из-за скудности мартовских компенсаций НДС экспортерам. Это вынуждает игроков аккуратно продавать СКВ на межбанке, чтоб выручить становящуюся дефицитом нацвалюту к финишу месяца.



Тем не менее, мы сохраняем свой прежний прогноз, предполагающий стремление рынка безналичного доллара войти в полосу относительной стабильности. В частности, на ближайших, пятничных торгах. Судя по динамике ликвидности состоявшихся сделок, рынку безналичного доллара «нравится» относительное равновесие покупок и продаж, сопровождаемое постоянством действующих цен.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки дальнейшего «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 54 365,8 млн. грн. к отметке 50 383,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть реальный риск для курса доллара на торгах валютного межбанка. Дело в том, что надежды отечественной металлургии на щедрость Госказначейства в компенсации НДС, что должно было заморозить продажи СКВ на рынке ради дефицитной нынче гривни, рухнули, играя на стороне «зеленых медведей» межбанка. И, возможно, в команде НБУ, которая наверняка может воспользоваться коррекцией «американца» и пополнить свои резервы, выкупив с рынка «лишние» доллара.



К 10.11, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,23/26,27 UAH/USD.



По-пятничному «вялый» межбанковский рынок безналичного «американца», констатировав его начальную коррекцию до 26,23/26,27 UAH/USD, не тронулся с этой отметки по состоянию на 10.36, перейдя в режим ожидания выхода на рынок системных игроков, предположительно, с 11.00 Киева.



Около 10.45 активизировавшиеся покупки подешевевшей безналичной СКВ привели к незначительному отскоку ее цены: 26,24/26,28 UAH/USD.



Появившиеся на валютном межбанке системные игроки своими действиями сузили спред долларовых котировок до 26,25/26,27 UAH/USD по состоянию на 11.06 Киева.



К 11.56 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,25/26,27 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».



Дополуденное крайне осторожное повышение цен безналичного доллара на межбанке, ставшее, по всей видимости, следствием «пятничного синдрома» и упавших накануне цен, сопровождалась сохранением относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo ограничились сужением спреда с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.18 на валютном межбанке сохранилось относительное спокойствие, сопровождаемое очередным расширением спреда до 26,25/26,28 UAH/USD.



Около 12.47 Киева стало очевидно повторение на межбанке сюжета четверга, когда к обеду на рынке активизировались покупатели «американца», приподнявшие его цену до 26,26/26,28 UAH/USD.



Наконец, около 12.50 Киева в сопровождении оставшихся у отметки 26,26/26,28 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 22 марта по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2303, поднявшись до $1,2342 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,2327 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

23 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 23 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 23 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.



К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении

действующих цен в паре доллар-гривня и расширении маржи в паре евро-гривня -26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,35/32,60 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении цен в оферах доллара (26,22/26,27 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB). Здесь сохранилось преобладание клиентского оптового «приноса», хотя местные дилеры ожидают начала клиентских покупок доллара.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподняли более значимые биды, решая возникшую проблему с клиентским «приносом»: 26,22/26,28 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,16/26,28 UAH/USD, евро – 32,27/32,59 UAH/EUR, рубль 0,452/0,459 UAH/RUB, Киев опт 26,15-17/26,25-28 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,15-17/26,25-28 UAH/USD, евро (опт) 32,35-40/32,55-60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,35-40/32,55-60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,15/26,30 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,18/26,28 UAH/USD, розница – 26,13/26,35 UAH/USD; Запорожье – 26,22/26,28 UAH/USD; евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,454/0,456 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Доллар США в пятницу утром дешевеет по отношению ко всем валютам развитых стран, долларовые индексы снижаются в связи с опасениями мировой торговой войны и назначением нового советника по нацбезопасности США, который занимает более жесткую позицию по целому ряду вопросов.Золото дорожает в пятницу утром на усилившихся опасениях торговых войн в связи с обострением отношений между Китаем и США.Доллар США ранним утром пятницы продолжает терять позиции против йены на фоне развязываемой США торговой войны: пара доллар-иена ушла ниже ¥105,00, к 06.30 Киева торгуясь около ¥104,80. Акции и другие рискованные активы оказываются под давлением, так как торговая война между США и Китаем кажется все более вероятной и эта напряженность ощущается участниками рынка.По мере того, как неприятие риска распространяется на азиатские рынки, потенциал роста доллара ограничен, внутридневное сопротивление в настоящее время оценивается на уровне раннего максимума сессии на ¥105,09, а дальнейшие попытки вырасти могут встретить сопротивление на ¥105,25-105,30, в то время как поддержка для пары находится на минимуме пятницы ¥104,64. В целом, пара торгуется на 14-месячном минимуме.Фьючерсы на золото выросли в четверг, достигнув максимума за последние две недели, на фоне того, что Федрезерв будет придерживаться более консервативного сценария с политикой процентных ставок в этом году.Цены на «желтый металл» ненадолго вышли на сессионный минимум, поскольку индекс доллара нашел некоторую поддержку после того, как президент Дональд Трамп подписал тарифы против Китая.«Тем не менее, «риск торговой войны на самом деле является бычьим для золота, поскольку инвесторы склонны полагать, что торговая война приведет к большей инфляции цен», - сказал Брайан Лундин, редактор Gold Newsletter.В четверг доллар США немного изменился, так как трейдеры оценивали волатильность на фондовых рынках и новые торговые тарифы, ориентированные на Китай.Банк Англии ранее оставил ставки без изменений, но его комментарии по улучшению роста заработной платы привели к тому, что британский фунт резко вырос против доллара.Индекс доллара США USDX слабо изменился, торгуясь на уровне 89,805 пункта.Фунт вырос до максимума сессии в $1,4217, достигнув самого высокого уровня с начала февраля, но затем упал до $1,4108, по сравнению с $1,4140 в среду.Против японской иены доллар упал до самого низкого уровня с ноября 2016 года в ходе сессии. Доллар вечером четверга торговался по ¥104,85 по сравнению с ¥105,94 на вечер среды.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,46% с 28,0672 UAH/USD до 26,2536 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 22 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,25/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 22 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, в отличие от предыдущей сессии, когда приток экспортной выручки из-за рубежа оказался неожиданно низким, нынче поступления СКВ заметно выросли.Во-вторых, приближение финиша I квартала активизировало накопление ресурсов в нацвалюте для грядущих квартальных платежей.В-третьих, о рисках проблем на рынке гривневого ресурса дала понять сохранившаяся с начала недели тенденция снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче они упали с уровня 55 309,8 млн. грн. к отметке 54 352,8 млн. грн. Тренд поддержал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.В-четвертых, синхронно с безналичным долларом падала цена наличной СКВ, сохраняя минимальный курсовой зазор между ними и исключая спекуляции более дешевой безналичной СКВ на дорогом наличном рынке.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 марта заметно, на $65,1 млн., выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, рост притока экспортной выручки из-за рубежа увеличил объем ее части, обязательной к продаже на межбанке.Во-вторых, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, в четверг на рынке появлялся регулятор с гривневыми интервенциями, внося свой вклад в общий рост оборотов.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 21 марта, в четверг, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $240,6 млн. к отметке $290,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $174,60 млн. к $239,7 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.Торги 22 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в дополуденном снижении действующих цен до внутридневного минимума, который после обеды был выкуплен, приведя к отскоку курсов. В большинстве случаев этот послеобеденный отскок не привел котировки «американца» к более высоким цифрам, чем уровни открытия, реализуя известный алгоритм пресловутой «курсовой пилы» «два шага вниз – один вверх».В этом контексте исключение составил рынок Днепра, дилеры которого пошли своим путем, уже на старте сессии обвалив действующие цены ко внутридневному минимуму, реагируя этой превентивностью на ожидания пролонгации «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала. Подобный маневр позволил наличному рынку Днепра уже на старте сессии решить проблемы сбалансированности спроса и предложения, позволив местным дилерам не проводить ценовые ревизии достаточно долго. Вплоть до того момента, как все регионы страны охватил рост покупок СКВ после обеда.Это же заметное дисконтирование действующих цен на самом старте сессии стало причиной того, что цены закрытия в наличной паре доллар-гривня в Днепре оказались выше уровней открытия.Судя по всему для послеобеденной активизации клиентских покупок, вызвавших рост действующих цен, было как минимум, две причины: касание парой доллар-гривня около полудня внутридневного минимума, а также появление толики «свежей» гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).Как и накануне, общим для наличных рынков вышеперечисленных населенных пунктов стало завершение сессии 22-го в итоговом равновесии покупок и продаж, которое позволило рынкам завершить торги с приличной ликвидностью, повторив в большинстве случаев показатели предыдущей сессии.В течение четверга позиция «спрос» наличного доллара либо выросла на 5,0 коп. (рынок Днепра), либо потеряла 2,0-4,9 коп.Офера наличного доллара 22-го либо выросли на 3,0 коп. (Днепр), либо не изменились (Киев), либо потеряли 4,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного «неформального» «американца» либо не изменилась (Днепр), либо потеряла 2,0-7,0 коп., офера стали ниже на 3,0-7,0 коп.Как и в среду, заметное курсовое разнообразие на наличном рынке могло свидетельствовать о продолжающемся межсезонью, которое немного затянулось как по причине немного нарушившего наши ожидания рынка безналичного доллара, который из-за выросшего притока СКВ из-за рубежа и прочих обстоятельств, не торопится входить в полосу стабильности или «боковик», так и вследствие спорадических послеобеденных разворотов настроения на наличном рынке стараниями появившейся «свежей» гривневой ликвидности. Это лишает рынок покоя, откладывая полновесную стабильность на более поздние сроки. Несмотря на «всенепременное» завершение последних сессий в балансе спрос/предложение.Впрочем, по порядку.Торги 22 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,25/26,33 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие было достигнуто изначальным и довольно заметным дисконтированием цен.Превентивным меры позволили сохранить баланс спроса и предложения в наличной паре доллар-гривня в Днепре до полудня, не прибегая к ценовым ревизиям в этот отрезок времени.Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро не изменились (евро ограничился сужением спреда): 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось повышать действующие цены из-за ставших более активными покупок «американца».Итоговое равновесие спроса и предложение привело розничный сегмент к приличной ликвидности, заслужившей как и накануне, «четверку».В течение четверга биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 5,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,25/26,33 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов радикально понизили действующие цены, решив, таким образом, до обеда проблему с возможными перекосами из-за доминирования клиентского «приноса» по причине «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара. После обеда выросшая активность покупателей привела к закономерному повышению действующих цен оптового «американца», позволив оптовикам сохранить равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты, заслужив «четверку с минусом», сохранились на уровне предыдущей сессии.На протяжении 22 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., офера прибавили 3,0 коп. Как и в розничном сегменте, налицо очевидное стремление оптового рынка Днепра к стабильности.По сравнению с закрытием 21 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений, офера стали ниже на 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 марта уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 22 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, до обеда требовалось дисконтирование действующих цен из-за преобладания клиентских оферов, а после обеда ставший более активным спрос заставил валютчиков реагировать повышением цен.Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до сменившего утреннее ралли и «шип» до $1,2385 на динамичную коррекцию с 09.30 Киева и до самого закрытия европейской сессии форекса евро.Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что сосредоточившись на аккумулировании евро, не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,45/32,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 22 марта по спросу и по предложению.Торги рублем в четверга в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившимся с закрытия среды спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 марта по спросу и по предложению не изменились.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,24/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки дальнейшего «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 54 365,8 млн. грн. к отметке 50 383,8 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике снова есть реальный риск для курса доллара на торгах валютного межбанка. Дело в том, что надежды отечественной металлургии на щедрость Госказначейства в компенсации НДС, что должно было заморозить продажи СКВ на рынке ради дефицитной нынче гривни, рухнули, играя на стороне «зеленых медведей» межбанка. И, возможно, в команде НБУ, которая наверняка может воспользоваться коррекцией «американца» и пополнить свои резервы, выкупив с рынка «лишние» доллара.К 10.11, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,23/26,27 UAH/USD.По-пятничному «вялый» межбанковский рынок безналичного «американца», констатировав его начальную коррекцию до 26,23/26,27 UAH/USD, не тронулся с этой отметки по состоянию на 10.36, перейдя в режим ожидания выхода на рынок системных игроков, предположительно, с 11.00 Киева.Около 10.45 активизировавшиеся покупки подешевевшей безналичной СКВ привели к незначительному отскоку ее цены: 26,24/26,28 UAH/USD.Появившиеся на валютном межбанке системные игроки своими действиями сузили спред долларовых котировок до 26,25/26,27 UAH/USD по состоянию на 11.06 Киева.К 11.56 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,25/26,27 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».Дополуденное крайне осторожное повышение цен безналичного доллара на межбанке, ставшее, по всей видимости, следствием «пятничного синдрома» и упавших накануне цен, сопровождалась сохранением относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo ограничились сужением спреда с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.К 12.18 на валютном межбанке сохранилось относительное спокойствие, сопровождаемое очередным расширением спреда до 26,25/26,28 UAH/USD.Около 12.47 Киева стало очевидно повторение на межбанке сюжета четверга, когда к обеду на рынке активизировались покупатели «американца», приподнявшие его цену до 26,26/26,28 UAH/USD.Наконец, около 12.50 Киева в сопровождении оставшихся у отметки 26,26/26,28 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 22 марта по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2303, поднявшись до $1,2342 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,2327 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром23 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 23 марта в розничном сегменте превентивным снижением действующих цен удалось добиться равновесия покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 32,40/32,65 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 22 марта спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На старте торгов 23 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе.К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышениидействующих цен в паре доллар-гривня и расширении маржи в паре евро-гривня -26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,35/32,60 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении цен в оферах доллара (26,22/26,27 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB). Здесь сохранилось преобладание клиентского оптового «приноса», хотя местные дилеры ожидают начала клиентских покупок доллара.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподняли более значимые биды, решая возникшую проблему с клиентским «приносом»: 26,22/26,28 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,16/26,28 UAH/USD, евро – 32,27/32,59 UAH/EUR, рубль 0,452/0,459 UAH/RUB, Киев опт 26,15-17/26,25-28 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,15-17/26,25-28 UAH/USD, евро (опт) 32,35-40/32,55-60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,35-40/32,55-60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,15/26,30 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,18/26,28 UAH/USD, розница – 26,13/26,35 UAH/USD; Запорожье – 26,22/26,28 UAH/USD; евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,454/0,456 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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